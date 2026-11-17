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Egy 2021 áprilisában készült minisztériumi stratégia és a Boston Consulting Group (BCG) ugyanebben az időszakban összeállított tanácsadói anyaga részletesen bemutatja, milyen jövőt képzeltek el a magánegészségügy számára az Orbán-kormány idején. A korábbi Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) neve alatt megjelent nem a magánellátás felszámolását, hanem annak szabályozott bővítését, a magánbiztosítások elterjesztését, az állami intézmények fizetős szolgáltatásainak kialakítását és a szektor szigorúbb ellenőrzését javasolta. A tervek között szerepelt a magánorvosok bevételeinek adatvezérelt ellenőrzése, az állami kórházak szabad kapacitásainak bérbeadása, valamint az egyetemi klinikák kapacitásainak akár 15–30 százalékos elkülönítése fizetős szolgáltatásokra. A dokumentumokból az is kiderül, hogy a minisztérium és a tanácsadó cég a magánegészségügy fejlődését jelentős részben az állami ellátórendszer hiányosságaival magyarázta.

Két dokumentum, egy reformprogram

2021 tavaszán járunk, a koronavírus-járvány hullámai közepette, nem sokkal a szolgálati jogviszony megalkotása után, a hálapénz kivezetésének kellős közepén. És az akkori Orbán-kormányban érdekes előkészületek zajlottak az egészségügy kapcsán, amelyek a magánszektort célozták. Készült ugyanis akkoriban két, egymáshoz szorosan kapcsolódó stratégiai anyag a magyar magánegészségügyről. Az egyik a Boston Consulting Group 2021. április 3-án keltezett, százoldalas prezentációja, Magánegészségügy jövőképének formálása – Javaslatok bemutatása címmel. A másik a 45 oldalas, Magyarország magánegészségügyi stratégiája című, 2021 áprilisára datált dokumentum, amely az Innovációs és Technológiai Minisztériumot tünteti fel készítőként.

Ezeket a napokban hozta nyilvánosságra a Tisza-kormány a korábban titkosított, de híressé vált egészségügyi BCG-tanulmány közzétételével egy időben.

A BCG prezentációjában szereplő projektütemezés szerint a tanácsadói munka 2021. február 11-én indult, és hét hét alatt jutott el a végső javaslatokig. A projekt során több szakmai egyeztetést és két projektirányító bizottsági ülést is terveztek. A dokumentumok szerkezete, számai és intézkedési javaslatai jelentős átfedést mutatnak.

A két anyag azonban nem teljesen azonos. A BCG prezentációjának vezetői összefoglalója tizenkét intézkedésről beszél, a részletes intézkedési áttekintés már tizenhármat sorol fel, a minisztériumi stratégia pedig tizennégyet. Utóbbi külön nevesíti az alapítványi fenntartású, orvosképzést folytató egyetemek többletbevételhez juttatását.

Forrás: ITM prezentáció

A dokumentumok alapján egy kidolgozott reformkoncepció rajzolódik ki,

de ennek a nagy része a korábbi Orbán-kormány fiókjaiban maradt. Érdemes ugyanakkor részletesebben is áttekinteni a dokumentumokat, mert bepillantást nyerhetünk abba, hogy az állami döntéshozatal abban az időben hogyan ítélte meg a magánegészségügyet, annak teljesítményét, és milyen megközelítést alkalmazott.

A minisztérium elismerte: az állami egészségügy hiányosságai növelik a magánellátást

A minisztériumi stratégia helyzetértékelése meglepően egyértelműen fogalmazott a magánegészségügy kialakulásának és fejlődésének okairól.

A dokumentum szerint a szektor központi stratégia nélkül, szervezetlenül fejlődött, miközben már közel 30 ezer vállalkozás működött benne. A magánegészségügyi szolgáltatók bevételét több mint 800 milliárd forintra becsülték.

A stratégia szerint a magánszolgáltatók sok területen hatékonyan tehermentesítik az állami ellátórendszert. Egyes szakterületeken pedig a magánkapacitások már megközelítették az állami ellátás méretét: a nőgyógyászat, a szemészet és a bőrgyógyászat esetében a dokumentum mindössze 20–30 százalékos különbséget említett a két szektor kapacitásai között.

A minisztériumi anyag azt is megállapította, hogy a magánegészségügyi piac növekedésének egyik legfontosabb hajtóereje az állami ellátás hiányossága.

A minisztérium ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a közvetlen lakossági egészségügyi költések már így is jelentős terhet jelentenek, különösen a vidéki és alacsonyabb jövedelmű háztartások számára.

A helyzetértékelésből így kettős kép bontakozik ki: a magánegészségügy egyszerre az állami ellátórendszer hiányosságaira adott válasz és olyan gazdasági ágazat, amelynek további növekedését a minisztérium kívánatosnak tartotta.

Miközben az állami és magánellátást szétválasztották, egy új együttműködési rendszeren dolgoztak

A dokumentumok megszületésének időzítése különösen érdekes. A kormány 2020 őszén fogadta el az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, amelynek nyomán 2021 márciusában átalakult az állami egészségügyben dolgozók foglalkoztatása. Az intézkedéscsomag jelentős orvosi béremeléssel, a hálapénz kriminalizálásával és az állami, illetve magántevékenység közötti határok szigorításával járt.

Ebben a politikai és szabályozási környezetben az ITM stratégiai anyaga már nem pusztán a két szektor elválasztásáról beszélt, hanem a közöttük kialakítandó új finanszírozási és együttműködési lehetőségekről.

A minisztériumi dokumentum például kifejezetten szükségesnek nevezte annak meghatározását, hogy az állam mely területeken kíván továbbra is magánszolgáltatóktól ellátást vásárolni, és hol szeretné visszaszerezni a szolgáltatási feladatokat. A dokumentum szerint az állami intézmények által magáncégeknek kiszervezett egészségügyi feladatok teljes megszüntetése akkor nem volt reális, mert a közreműködők számos helyen kapacitás- és szakemberhiányt pótoltak.

Forrás: ITM prezentáció

Ez jól mutatja a korabeli kormányzati egészségpolitika egyik feszültségét: miközben az orvosok foglalkoztatásánál a szétválasztás és a központi ellenőrzés erősödött, a minisztériumi stratégia a magánszektor intézményesebb bevonását és az állami intézmények fizetős szolgáltatásainak bővítését is vizsgálta.

Új magán-egészségbiztosítás a társadalombiztosítás mellett

A két dokumentum egyik legfontosabb javaslata egy kiegészítő egészségbiztosítási rendszer kialakítása volt. Az új biztosítás nem váltotta volna fel a társadalombiztosítást, hanem annak kiegészítéseként működött volna. A rendszer középpontjába a munkáltatókat és az aktív munkavállalókat helyezték volna, a meglévő foglalkozás-egészségügyi ellátásra és szűrésekre építve.

A minisztériumi stratégia önkéntes rendszert javasolt, amelyet az állam adókedvezményekkel és más ösztönzőkkel támogatott volna. A dokumentum három részvételi lehetőséget vizsgált: kötelező belépést, automatikus beléptetésen alapuló, kilépést engedő rendszert, illetve önkéntes jelentkezést. A minisztériumi szöveg az automatikus beléptetést és a kilépés lehetőségét biztosító változatot részesítette előnyben.

A tervek szerint a biztosítások nemcsak szűrővizsgálatokat, hanem a választott csomagtól függően más egészségügyi szolgáltatásokat is finanszírozhattak volna. A modellben a biztosítók szerződött szolgáltatói hálózatokon keresztül szervezték volna meg az ellátást.

A minisztériumi dokumentum a bevezetés lehetséges kezdeteként 2022–2023-at jelölte meg.

Több biztosító versenyezhetett volna a betegekért

A BCG nem egyszerűen új egészségbiztosítási termékek bevezetését javasolta. A finanszírozás egész szerkezetét megváltoztatta volna. A tanácsadói elképzelésben több biztosító működhetett volna egy központilag szabályozott rendszerben. A verseny célja a szolgáltatási kínálat és a minőség javítása, illetve a biztosítási díjak mérséklése lett volna.

A BCG ugyanakkor nyitott kérdésként kezelte, hogy az új rendszerben kizárólag kereskedelmi biztosítók, állami tulajdonú társaság vagy állami-magán közös vállalkozás működjön-e. A biztosítás pontos szolgáltatási tartalma, az állami ösztönzők és a bevezetés ütemezése szintén további döntéseket igényelt volna.

A BCG három forgatókönyvben vizsgálta a kiegészítő egészségbiztosítás bevezetésének gazdasági hatásait. A számítások szerint a rendszer közvetlen költségvetési egyenlegjavító hatása éves szinten 30–39 milliárd forint lehetett volna. A feltételezett hosszabb távú, közvetett gazdasági előnyökkel együtt ez az összeg 51–93 milliárd forintra emelkedhetett volna.

Forrás: BCG tanulmány

Az ITM anyaga azt írta: a magánegészségügyi rendszer átláthatóságának és társadalmi értékteremtésének javítása céljából megfontolandó egy kiegészítő egészségbiztosítási (továbbiakban: KEB) rendszer kialakítása. A kiegészítő egészségbiztosítás „okospénz” bevezetése a szektor finanszírozásába, mely a Munkaadói Egészségügyi Rendszerre építve elsősorban a társadalom aktív részét célozza meg és opcionálisan kiterjeszthető lehet azok gyermekeire is. Fontos része a modellnek, hogy nem enged szektorsemleges finanszírozást - szögezték le.

Forrás: ITM dokumentum

Az ITM anyaga szerint a magánbiztosítói modell felépítésére több opció is lehetséges. Az állami egészségügyi alapok vagy az állami tulajdonú biztosító a kiegészítő egészségbiztosítási rendszer szolgáltatására, magánbiztosítók bevonása, illetve az állam és magánbiztosító által közösen tulajdonolt vállalkozás. Állami tulajdonú biztosító bevonása esetén méretgazdaságossági előnyök várhatóak, illetv jobb koordináció elérhető, ám az ügyfélközpontú működés hiánya jelentkezhet, illetve a piaci verseny pozitív hatásai sem érvényesülnek. Amennyiben a kiegészítő egészségbiztosítást magánbiztosító szolgáltatja, az új rendszer „okospénzként” extra szintet képezhet a minőségellenőrzésben, versennyel és ügyfélközpontúsággal párosulva, ám ez a fajta rendszer magasabb adminisztrációs költségekhez és lassú terjedéshez vezet - írták.

Fizetős részlegek az állami kórházakban?

A dokumentumok egyik legkarakteresebb elképzelése az állami, illetve alapítványi fenntartású egyetemi klinikák magánegészségügyi szerepének bővítése volt.

A minisztériumi stratégia szerint az egyetemi klinikák kapacitásának egy részét fizetős, kiegészítő szolgáltatások nyújtására lehetett volna elkülöníteni. A dokumentum 15–30 százalékos kapacitásarányt is megjelölt lehetséges célként, a közfinanszírozott ellátás védelmére szolgáló korlátozások mellett.

Forrás: ITM prezentáció

Az elképzelés szerint a fizetős szolgáltatásokat külön nonprofit gazdasági társaságok működtethették volna. Az állami és fizetős ellátás betegeit, valamint a kényelmi szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrát világosan el kellett volna választani egymástól.

A BCG a németországi rendszerhez hasonló megoldásban gondolkodott, amelyben az állami intézmények többletbevételt szerezhetnek, de a közfinanszírozott betegellátás elsőbbségét fenn kell tartani.

Érdemes azt is megemlíteni ugyanakkor, hogy több orvosi tudományegyetem már jelenleg is rendelkezik magánérdekeltséggel (Budapesten a Semmelweis Prémium Kft., Szegeden a Mediversal Kft.). A BCG és az ITM javaslatának újdonsága ezért elsősorban nem az egyetemi magánellátás megteremtése, hanem a már létező kezdeményezések rendszerszintű kiterjesztése, egységesebb szabályozása és a klinikai kapacitások tudatosabb bevételtermelő hasznosítása lett volna.

Egyágyas szoba, jobb étkezés, rugalmas időpontfoglalás – fizetős extrák az állami ellátásban

Az új biztosítás és az állami intézmények magánszolgáltatásai összekapcsolódtak volna. A minisztériumi stratégia olyan kényelmi és kiegészítő szolgáltatások bevezetését javasolta, mint az egyágyas kórházi szoba, a hotelszerű elhelyezés, a menü alapján választható étkezés vagy a rugalmas időpontfoglalás.

Ezeket a betegek közvetlenül vagy a kiegészítő egészségbiztosításuk terhére fizethették volna ki. A javaslat megvalósításához jogszabály-módosítást is szükségesnek tartottak. Az intézkedés célja az volt, hogy az állami szolgáltatók új bevételi forrásokhoz jussanak.

A minisztériumi intézkedési lista önálló pontként szerepeltette a külön díjazás ellenében igénybe vehető konzílium lehetőségét. Ennek során tapasztalt orvosok második szakvéleményt adhattak volna a betegnek, amelynek díját a kiegészítő biztosítás vagy maga a beteg fizette volna. Ez az elképzelés az állami ellátórendszerhez kapcsolódó új, fizetős szolgáltatások körét bővítette volna.

Bérbe adták volna az állami kórházak szabad kapacitásait magáncégeknek

Az egyik legérdekesebb felvetés és egyben legérzékenyebb kérdés az állami egészségügyi intézmények szabad kapacitásainak magáncélú hasznosítása volt. A minisztériumi stratégia két lehetséges változatban vizsgálta (de azokat nem részletezte), hogy az állami intézmények pénzért bérbe adhassák kihasználatlan infrastruktúrájukat magánszolgáltatóknak.

Az elképzelés mellett az állami szektor számára megvalósuló többletbevétel, a jobb eszközkihasználás és az ellátáshoz való hozzáférés javítása szólt.

A dokumentum azonban a kockázatokat is felsorolta. Ezek között szerepelt az állami és magánbetegek elkülönítésének nehézsége, a közfinanszírozott rendszerből a fizetős szolgáltatások felé terelés veszélye és a kedvezőtlen társadalmi megítélés.

A minisztériumi anyag kifejezetten rögzítette, hogy a kérdésben a szakértők sem jutottak egységes álláspontra, ezért felsővezetői, illetve politikai döntésre van szükség.

Az EESZT és a pénztárgépek adataival ellenőrizték volna a magánorvosok bevételeit

A stratégia a magánegészségügy adózási és működési ellenőrzésével is foglalkozott. A minisztériumi dokumentum szerint a kisebb magánszolgáltatóknál, különösen az egyorvosos praxisokban jelentős lehetett a be nem jelentett jövedelmek aránya. A minisztériumi anyag 125 milliárd forintos ilyen bevételi összeget említ egy ponton.

A tervezett megoldás az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) rögzített adatok és az online pénztárgépek adatainak összevetése lett volna.

Emellett nagy adathalmazok elemzését, próbavásárlásokat, véletlenszerű ellenőrzéseket, auditokat és akár betegek telefonos megkeresését is javasolták.

Forrás: ITM dokumentuma

A BCG külön intézkedésként tárgyalta a kérdést, és a megvalósítás lehetséges időigényét 3–6 hónapra becsülte. A javaslat célja a bevételek kifehérítése volt, ugyanakkor az egészségügyi és pénzügyi adatok összekapcsolása adatvédelmi, jogalapi és arányossági kérdéseket is felvetett volna.

Forrás: BCG-tanulmány

A kisebb magánrendelőket nagyobb egységekbe terelték volna

A minisztériumi stratégia különbséget tett a nagyobb magánegészségügyi központok és az egyorvosos praxisok között. A komplex járó- és fekvőbeteg-intézményeket a dokumentum kedvezően értékelte, mert ezek szerinte általában magasabb színvonalú, jobban ellenőrizhető szolgáltatást nyújtanak.

A kisebb, egyorvosos rendelők esetében ugyanakkor szigorúbb minimumkövetelményeket és ezek következetes betartatását javasolta.

A cél az volt, hogy

a kisebb szereplők számára vonzóbbá váljon a nagyobb egészségügyi szolgáltatóegységekbe történő integráció.

A dokumentum szerint ez egyszerre növelhette volna a szolgáltatások minőségét, a hatékonyságot és a piac átláthatóságát.

A minisztériumi intézkedéscsomag emellett a Nemzeti Népegészségügyi Központ ellenőrzési kapacitásainak növelését is javasolta. A cél a magánszolgáltatók működésének szigorúbb szakmai felügyelete, a betegutak pontosabb meghatározása, valamint a szolgáltatások minőségének rendszeres mérése lett volna. A stratégia egyértelmű felelősségi szabályokat, minőségi teljesítménymutatókat és a hatóság részére történő éves jelentést is előirányzott.

Ki fizessen, ha a magánklinikán végzett műtét szövődményét az állami kórház kezeli?

A két dokumentum az állami és magánszolgáltatók közötti egyik legvitatottabb finanszírozási kérdéssel is foglalkozott. A minisztériumi stratégia szerint a magánintézmények bizonyos esetekben olyan kockázatokat vállalnak, amelyek következményei végül az állami egészségügyi rendszerre hárulnak.

A javaslat ezért előírta volna, hogy a magánklinikák pontosan meghatározzák, milyen esetekben kell állami háttérintézményt bevonniuk, és hivatalos együttműködési szerződést kössenek velük.

A minisztériumi szöveg ennél tovább ment: a magánellátásban megkezdett betegutak esetére költségmegosztási keret kialakítását is szükségesnek tartotta.

A cél az volt, hogy az állami intézmények ne viseljék automatikusan a magánszolgáltatók működéséből eredő többletköltségeket.

Új feltételekkel vásároltak volna egészségügyi szolgáltatásokat magáncégektől

A minisztériumi stratégia a közvetlen és közvetett állami finanszírozás átalakítását is szorgalmazta. A közvetlen finanszírozás esetében az állam olyan magánszolgáltatóktól vásárol ellátást, amelyek például dialízist, képalkotó diagnosztikát vagy más speciális kezeléseket végeznek. A közvetett finanszírozásnál az állami intézmények szerveznek ki egyes feladatokat magáncégeknek vagy egyéni vállalkozó orvosoknak.

A dokumentum szerint az utóbbi rendszer nem volt kellően átlátható. Ezért egységesebb szerződéskötési feltételeket, szigorúbb minőségi követelményeket és a kiszervezések jobb nyomon követését javasolta.

A minisztérium azt is szükségesnek tartotta, hogy az állam stratégiai döntést hozzon arról, mely szolgáltatásokat kívánja visszavenni saját intézményeibe, és mely területeken tartja fenn a magánszolgáltatókkal való együttműködést.

Harmincmilliárdos támogatási program és külön innovációs források

A stratégia nemcsak szigorításokat, hanem támogatásokat is kilátásba helyezett a magánegészségügyi szolgáltatóknak. A minisztériumi intézkedési listában szerepelt egy, a REACT-EU forrásaihoz kapcsolódó, 30 milliárd forintos támogatási program, amelyből a magánszolgáltatók többek között eszközbeszerzéseket finanszírozhattak volna.

Emellett külön innovációs alaprész és tematikus fejlesztési források elkülönítését is javasolták.

Az intézkedések célja az egészségügyi vállalkozások technológiai fejlődésének és versenyképességének támogatása volt.

A foglalkozás-egészségügyi orvosok is több jogosultságot kaphattak volna

A munkáltatói egészségügyi rendszer fejlesztéséhez kapcsolódva a minisztérium a foglalkozás-egészségügyi orvosok szerepét is erősítette volna. A javaslat szakorvosi beutalási jogosultságot biztosított volna számukra, hogy a munkahelyi vizsgálatok során felismert problémák esetén gyorsabban indulhassanak el a szükséges további kivizsgálások.

Az ITM anyaga már konkrétan Munkaadói Egészségügyi Rendszer kialakítását vetette fel. Javasoljuk egy olyan kezdőcsomag meghatározását, amely a foglalkozásegészségügyi vizsgálatok mellett kibővül számos népegészségügyi szempontból fontos szűrővizsgálattal - állt a dokumentumban.

Forrás: ITM dokumentuma

Mi lett a tervekből?

A két 2021-es dokumentum egy olyan magánegészségügyi reform elképzelését mutatja be, amely a finanszírozást, az ellenőrzést és az állami intézmények működését egyszerre alakította volna át. Jól látható, hogy ezeknek az intézkedéseknek a jelentős része a fiókban maradt.

A 2021-es minisztériumi stratégia különösen érdekes annak fényében, hogy az Orbán-kormányok egészségpolitikai kommunikációjának egyik meghatározó üzenete hosszú időn keresztül az volt, hogy „az egészség nem üzlet”. Ehhez képest az Innovációs és Technológiai Minisztérium stratégiája már kifejezetten gazdasági növekedési lehetőségként tekintett a magánegészségügyre. A több mint 800 milliárd forintosra becsült piac további fejlesztését, a magánbiztosítások elterjesztését, az állami kórházak fizetős szolgáltatásainak bővítését és az egyetemi klinikák kapacitásainak üzleti hasznosítását is kívánatosnak tartotta. A dokumentum tehát nem a magánszektor visszaszorítását, hanem annak szabályozott növekedését és az állami ellátórendszerrel való szorosabb gazdasági együttműködését vázolta fel.

Az ellentmondás kapcsán érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy Orbán Viktor korábbi kijelentései elsősorban a kötelező társadalombiztosítás üzleti alapokra helyezése, az állami egészségügyi vagyon privatizációja és az általános betegterhek bevezetése ellen irányultak, míg az ITM stratégiája a közfinanszírozott rendszer megtartása mellett épített volna ki új, kiegészítő fizetős szolgáltatásokat. A politikai üzenet és a minisztériumi szakpolitikai gondolkodás között mégis érzékelhető a feszültség. Különösen azért, mert az ITM saját helyzetértékelése szerint a magánegészségügy növekedésének egyik fő oka éppen az állami ellátás hiányossága volt. A stratégia erre nem kizárólag az állami szolgáltatások javításával válaszolt volna, hanem a magánfinanszírozás intézményesítésével, az állami infrastruktúra bevételtermelő hasznosításával és új üzleti lehetőségek megnyitásával is. Mindez arra utal, hogy a kormányzati stratégiaalkotásban az egészségügy gazdasági hasznosításának jóval nagyobb szerepet szántak, mint amit a korábbi politikai kommunikáció sugallt.

A két dokumentum emellett különösen fontos kordokumentum: megmutatja, hogy a magán- és állami egészségügy határozottabb elválasztásának időszakában a kormányzati stratégiaalkotás egy része éppen a két szektor újfajta összekapcsolásának lehetőségeit vizsgálta.

A Portfolio rendszeresen foglalkozik a magánegészségügyi szektor helyzetével, kilátásaival, cikkeiben, elemzéseiben is, valamint minden évben ősszel megrendezi az ágazat találkozási pontjává fejlődött Private Health Forum konferenciát is.

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