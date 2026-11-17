Az ország egyik legfontosabb traumatológiai központjának intenzív osztályán összesen 27-28 szakápoló dolgozik közvetlenül a betegek mellett, így a tömeges felmondás rendkívül komoly érvágást jelent. A bérfeszültség még a nyáron éleződött ki, amikor egy próbaidejét töltő ápoló két hónap után azért távozott, mert a felkínált fizetésért nem akarta vállalni a megterhelő munkát. A dolgozók ekkor más intézmények bérjegyzékeit is megvizsgálták, amiből kiderült, hogy máshol havonta bruttó 180–260 ezer forinttal is többet kereshetnek az azonos munkakörben foglalkoztatottak.

A jelentős bérhátrányt már a nyáron jelezték a vezetőségnek. Az egyeztetések során a főigazgató személyesen ígérte meg, hogy november elsejétől húsz százalékkal emelik az érintettek alapbérét. Később azonban az ápolási igazgatóság váratlanul egy elutasító levelet küldött számukra, ami végül a tömeges felmondáshoz vezetett. A munkatársak egy hónapos felmondási ideje hétfőn már el is indult.

A kórház vezetése a kialakult helyzetben megpróbált egyezségre jutni a dolgozókkal. Felajánlottak egy átmeneti, novemberre és decemberre szóló illetménykiegészítést, amelyet januártól vizsgáltak volna felül.

Az ápolók azonban ezt visszautasították, mivel hosszú távú, kiszámítható megoldást követelnek, így fenntartják a felmondásukat.

A hírek szerint ráadásul további munkatársak is fontolgatják, hogy januártól más egészségügyi intézményben helyezkednek el.

A Fiumei úti baleseti központ Budapest és Pest vármegye ellátásában is kulcsszerepet játszik, hiszen ide kerülnek a legsúlyosabb, sokszor életveszélyes állapotban lévő sérültek, akiknek a műtétek után elengedhetetlen az intenzív terápiás ápolás. A tizenhárom szakember távozása egyelőre nem okoz azonnali működésképtelenséget, mivel a felmondási idő alatt még ellátják a feladataikat, a munkaerőhiányt pedig megfelelő képzettségű kollégák átvezénylésével ideiglenesen enyhítheti az intézmény. Azt azonban még nem tudni, hogy az ápolók végleges kilépése után hogyan biztosítják majd a betegellátás zavartalanságát, és mindez elvezet-e az intenzív osztályos ágyak számának csökkentéséhez.

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