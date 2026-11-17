Új tájékoztató oldalt indított az Integritás Hatóság, amely az önkormányzati tisztségviselőket és képviselőket segíti a vagyonnyilatkozatok helyes kitöltésében, közzétételében és ellenőrzésében. A felület a júniusban hatályba lépett új kötelezettségek gyakorlati alkalmazásához nyújt részletes iránymutatást.

A nyár óta hatályos előírások minden választott önkormányzati vezetőre és képviselőre – beleértve a polgármestereket, az alpolgármestereket, valamint a helyi és a vármegyei közgyűlések tagjait is – kiterjednek. Az érintetteknek hivatalba lépésükkor, majd azt követően minden év január 31-ig kell vagyonnyilatkozatot tenniük, amelyet az adott önkormányzat hivatalos honlapján is közzé kell tenni.

A szabályozás értelmében ezeknek a dokumentumoknak a megbízatás megszűnése után még három évig elérhetőnek kell maradniuk az interneten

, így a korábbi és az újabb nyilatkozatok hosszú távon is összehasonlíthatók maradnak. A tisztségviselőkkel egy háztartásban élő hozzátartozóknak szintén nyilatkozniuk kell, ám az ő adataik továbbra sem nyilvánosak.

A hatóság tájékoztatása szerint jelenleg a kötelezettek mintegy 90 százalékának nyilatkozata már megtalálható az önkormányzati portálokon. Az új szabályok bevezetése óta ugyanakkor számos kérdés érkezett a hivatalhoz arról, hogy pontosan milyen formában kell publikálni a dokumentumokat, ki végzi az ellenőrzést, és mi a teendő akkor, ha utólag derül ki valamilyen hiba vagy hiányosság.

A felmerülő bizonytalanságok eloszlatására az Integritás Hatóság külön útmutatókat dolgozott ki az egyes tisztségeket betöltők – többek között a polgármesterek, a képviselők és a külső bizottsági tagok –, valamint az ellenőrzést végző bizottságok számára. A személyre szabott tájékoztató anyagok és a hozzájuk kapcsolódó fogalomtár a hatóság weboldalán (integritashatosag.hu) már minden érintett számára hozzáférhető.

Címlapkép forrása: Shutterstock