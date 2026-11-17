Magyarországon a népesség 8,5%-át érintette súlyos anyagi és társadalmi nélkülözés 2025-ben az Eurostat adatai szerint. A magyar mutató csökkent az előző évhez képest, de továbbra is meghaladta a 6,3%-os európai uniós átlagot. A vizsgált korcsoportok közül a gyermekek érintettsége volt a legmagasabb, az uniós korcsoportos átlagtól ugyanakkor az idősek magyar adata tért el leginkább.

Az Eurostat adatbázisában a magyar ráta a 2024-es 9,3%-ról 8,5%-ra csökkent, miközben az uniós mutató 6,4%-ról 6,3%-ra mérséklődött. A magyar és az uniós érték közötti különbség így szűkült, de továbbra is 2,2 százalékpontot tett ki.

A gyermekeknél a legmagasabb az érintettség

A 18 év alattiak körében Magyarországon 10,6% volt a súlyos nélkülözés aránya, ami 2,7 százalékponttal meghaladta a 7,9%-os uniós átlagot. A magyar mutató egy év alatt 2,3 százalékponttal csökkent, de a három vizsgált korcsoport közül továbbra is a gyermekek érintettsége volt a legmagasabb.

A 18–64 éveseknél a magyar ráta 8,5%-ról 7,6%-ra mérséklődött. Az uniós átlag ebben a korcsoportban 6,3% volt.

Az időseknél más irányba mozdult a mutató

A 65 évesek és idősebbek körében a magyar arány a 2024-es 8,7%-ról 9,2%-ra emelkedett, miközben az uniós érték 5,1%-ról 4,9%-ra csökkent. A vizsgált korcsoportok közül így az időseknél alakult ki a legnagyobb, 4,3 százalékpontos eltérés a magyar és az uniós ráta között.

Az idősebb magyar nők körében 10,4% volt az érintettség, szemben az azonos korú uniós nők 5,5%-os értékével. A magyar arány tehát az uniós korcsoportos női átlag közel kétszeresét tette ki.

Mit mér a statisztika?



Súlyos anyagi és társadalmi deprivációról akkor beszélünk, ha valaki a vizsgált 13 tételből legalább hetet anyagi okból nélkülöz. A tételek között szerepel például a lakás megfelelő fűtése és a váratlan kiadások fedezése. A mutató nem azonos a relatív jövedelmi szegénységgel.



A nélkülözés egyik konkrét vetületéről, az egyhetes üdülés megfizethetőségéről korábban külön is írtunk. Önmagában egyetlen tétel anyagi okból történő nélkülözése azonban még nem jelent súlyos deprivációt.

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