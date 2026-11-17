A miniszter bejegyzése szerint az augusztusban meghirdetett felhívásra összesen 567 pályázat érkezett, amelyek közül 424 felelt meg a feltételeknek. Az 52 új tankerületi igazgató november 5-én kezdte meg munkáját. Az üres pozíciókra újabb pályázatot írtak ki - közölte a tárcavezető.

Lannert Judit úgy fogalmazott: az a cél, hogy a tankerületek valódi partnerei legyenek az iskoláknak és a pedagógusoknak. Ezt segítendő

az iskolaigazgatók visszakapták munkáltatói jogaikat, a tankerületek pedig elsősorban koordináló és támogató szerepet töltenek majd be.

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