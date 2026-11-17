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A lapnak birtokába került az EWE Netz észak-német hálózatüzemeltető levele, amelyben azt írják, hogy sok hálózati csatlakozás „nem, vagy csak jelentős késéssel valósítható meg”, az új hálózati kapacitás kiépítése pedig

legalább tíz évet vehet igénybe.

A bővítést leginkább a hosszadalmas engedélyezés, a magas költségek és a hálózati berendezések hosszú szállítási határideje lassítja. „A hálózati szűk keresztmetszetek egyre nagyobb problémává válnak a németországi gazdaság számára” – figyelmeztetett Torsten Maus, az EWE Netz vezetője.

Jól példázza a probléma nagyságát, hogy Martin Mertens polgármester szerint „Észak-Rajna-Vesztfália tartományi kormányának célja az volt, hogy 2030-ra kiszálljon a barnaszénből, és helyette több tízezer munkahelyet teremtsen a mesterséges intelligencia, az adatfeldolgozás és a zöld ipar területén”.

De itt ez nem működik

– mondta a polgármester.

A község a tartománnyal és az RWE-vel közösen egy barnaszén-erőmű melletti, használaton kívüli területen fejlesztene modern ipari területet. Az illetékes hálózatüzemeltető viszont jelezte, hogy az áramellátás a 2030-as évek közepéig nem biztosítható. Mertens egy konkrét példát is hozott: egy fuvarozó cég kereste meg azzal, hogy szén-dioxid-semlegessé tenné a működését. Tíz elektromos kamionja van, amelyeket a rakodás közben egyszerre kellene tölteni. „De ehhez nem elég a hálózatunk teljesítménye, és vissza kellett mondanunk a projektet. Ez frusztráló” – mondta.

Holger Klaassen, az Aurubis rézipari vállalat energiáért és klímáért felelős vezetője a hamburgi helyzetről azt mondta: „A beruházások következő generációját tekintve nagy aggodalommal nézzük a hamburgi helyzetet. Az ipari dekarbonizáció lényegi része csak villamosításon keresztül működik.”

Ha a cégek nem tudják megbízhatóan, mikor lesz többletkapacitás, a hálózati szűkösségből gyorsan beruházási akadály lesz

– emelte ki.

A kisebb hálózatüzemeltetők a nagyobbakra mutogatnak, a nagyok viszont elhárítják a felelősséget. Egy EON-os szóvivő szerint

a hálózati csatlakozások iránti kereslet 2020 óta olyan sebességgel és nagyságrendben fejlődött, amit senki nem tudott komolyan előre jelezni.

Számításaik szerint az EON hálózatáb ma már kétpercenként valósul meg egy új csatlakozás, a csatlakozási kérelmek száma viszont az elmúlt hat évben közel az ötszörösére nőtt. A Netze BW szóvivője szerint a cég hálózatában a csúcsterhelés tavaly 7,3 gigawatt volt, az idei első hét hónapban viszont a vállalatok ennek a háromszorosára kértek csatlakozást.

A német kormánykoalíció

az év végéig elosztóhálózati csomagot készít elő a bővítés gyorsítására.

Címlapkép forrása: Portfolio