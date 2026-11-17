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Létrehoztam a NetZeroCostBenefit.com weboldalt, amelyen bárki megnézheti, hogy Magyarország vagy bármely más ország, illetve országcsoport mit nyerne a 2050-re kitűzött nettó zéró emisszió elérésével, ez mennyibe kerülne, és mekkora klímavédelmi hasznot okozna. A számítás egyetlen bemeneti adatát sem én határoztam meg. A MAGICC klímamodell az ENSZ saját klímajelentéseiben is széles körben alkalmazott eszköz, amely bármely ország vállalt kibocsátáscsökkentési céljait le tudja fordítani a 2100-ig várható hőmérséklet-csökkenésre. A költségadatok az ENSZ saját, gazdasági modellekkel foglalkozó felméréseiből származnak, a klímaváltozás okozta károk becslései pedig a felmelegedés gazdasági hatásairól készült két legfrissebb tanulmányon alapulnak. A számítások bárki számára ellenőrizhetők, bár az antalyai klímacsúcs résztvevői közül kevesen lesznek, akik erre vállalkoznak.

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) legutóbbi jelentésében és annak frissítéseiben közel ezer modellszámítást gyűjtött össze arról, hogy mennyibe kerülnek a klímapolitikai intézkedések. Ezek közül szinte egyik sem jut el a 2050-re kitűzött nettó zéró kibocsátásig, mivel ennek elérése rendkívül nehéz és költséges. Mindössze három modell jut el a nettó zéró kibocsátásig úgy, hogy a kiindulópont a jelenlegi tényleges kibocsátás, és nem olyan feltételezéseknek számítanak, amelyek szerint a kibocsátáscsökkentés már évekkel ezelőtt megkezdődött. E három modell becslése szerint

a globális nettó zéró kibocsátás elérése 2050-re a világ GDP-jének 3–19 százalékába kerülne, mivel a drága energia visszafogja a gazdasági növekedést.

A weboldalamon a három becslés közül a középső értéket használtam: eszerint a jelenlegi szakpolitikai irányvonal alapján 2050-ben a GDP 7,2 százalékának megfelelő veszteséggel kellene számolni.

A klímavédelmi intézkedések várható hasznára vonatkozó becslések a felmelegedés okozta károkról készült két legfrissebb tanulmányból származnak, az egyiket Richard Tol, az egyik leggyakrabban idézett klímaközgazdász készítette, a másikat pedig William Nordhaus, aki az egyedüli klímaközgazdász, aki közgazdasági Nobel-díjat kapott. Az ENSZ modellje által a jelenlegi szakpolitikai intézkedések mellett előrejelzett felmelegedésből kiindulva

a két kutató arra jutott, hogy a klímaváltozás 2100-ra a globális GDP 1,8–2,8 százalékának megfelelő veszteséget okozhat.

Ez valódi gazdasági kár, de messze elmarad az emlegetett katasztrofális forgatókönyvektől. Ráadásul jóval kisebb a GDP 7,2 százalékára becsült veszteségnél, és csak jóval később jelentkezik. A nettó zéró kibocsátás elérése emellett a károk egy részét tudná csak megelőzni.

Egyetlen ország erőfeszítése sem hoz számottevő eredményt. Ha Magyarország 2050-re eléri a nettó zéró kibocsátást, és ezt követően is fenntartja ezt az állapotot, miközben a világ többi része változatlanul folytatja jelenlegi klímapolitikáját, a modell előrejelzése szerint 2100-ra a globális átlaghőmérséklet mindössze 0,000346 Celsius-fokkal lenne alacsonyabb. Ezt senki sem érzékelné. A magyarok azonban kétségtelenül megéreznék az intézkedések költségeit. A modell szerint már önmagában 2045-ben 1790 milliárd forintba kerülne a nettó zéró kibocsátás elérése. A 2027 és 2100 közötti időszakban a költségek mai értéken összesen 17 600 milliárd forintra rúgnának. Ezzel szemben a globális klímavédelmi haszon mindössze 2500 milliárd forintot tenne ki.

A modell számításai szerint tehát minden elköltött 100 forintra mindössze 14 forintnyi haszon jutna.

Egyesek kifogásolhatják, hogy egyetlen országnak sem szabadna kizárólag a saját számait ilyen módon vizsgálnia, hiszen ha mindenki a jelentős költségeket és az elenyésző hasznot látja, végül semmilyen érdemi intézkedés nem történik.

Csakhogy az a globális megállapodás, amely csak akkor működik, ha senki sem ellenőrzi a számokat, aligha nevezhető valódi megállapodásnak. A számok összesítése sem javít az eredményen: a weboldal azt mutatja, hogy

minden ország jóval kisebb hasznot hajt a világ egésze számára, mint amekkora áldozatot maga vállal.

A világ egészére kivetített számítások szerint a 2050-re elért globális nettó zéró kibocsátás az egész évszázadra vonatkozóan 24 ezer milliárd dollárnyi, klímaváltozás okozta kárt előzne meg, miközben a 2050-es nettó zéró célkitűzés 255 ezer milliárd dollárba kerülne – mindkét összeget mai értéken számolva. Vagyis minden elköltött dollár mindössze 9 centnyi hasznot hozna.

Nem az a probléma, hogy az országok külön-külön cselekednek, hanem az, hogy maga a klímapolitika többe kerül, mint amennyi hasznot hoz.

A fosszilis energiaforrások továbbra is olcsók és nagy mennyiségben állnak rendelkezésre az áringadozások ellenére is. Nem meglepő, hogy a globális energiaellátás több mint négyötödét még mindig fosszilis energiahordozók biztosítják, és az emisszió mértéke tavaly ismét emelkedett. Az elmúlt fél évszázadban megfigyelt ütemet alapul véve a fosszilis energiahordozók 2050-re biztosan nem tűnnek el az energiamixből. Erre csak egy évezreddel később, 2997-ben kerül sor.

Léteznek azonban sokkal jobban megtérülésű beruházások is, még ha ezek többsége nem is szerepel a klímacsúcs napirendjén. A csúcstalálkozó elnöke a több mint 1400 ember életét követelő, augusztusi nepáli gleccseráradást tette meg a klímaváltozás káros következményeinek legfőbb példájává. Mint fogalmazott: „Ha meg akarjuk érteni a klímaváltozás következményeit, elég Nepálra tekintenünk.” Az Antalyában elfogadott intézkedések közül azonban egyik sem fogja mérhető mértékben csökkenteni a következő áradás mértékét. A korai előrejelző rendszerek kiépítése és ellenállóbb hidak építése sokkal több nepáli életet menthetne meg, jóval rövidebb idő alatt és lényegesen kisebb ráfordítással. A szegénység visszaszorítása Nepálban és világszerte mindenkit kevésbé sebezhetővé tenne a klímaváltozás hatásaival szemben, és összességében sokkal nagyobb hasznot hozna. E megoldások egyike sem kerülne megközelítőleg sem 255 ezer milliárd dollárba.

Mindez nem jelenti azt, hogy a klímaváltozás ne okozna károkat. Azt viszont igen, hogy

a 2050-re kitűzött nettó zéró kibocsátási cél elérése rendkívül rossz befektetés.

Az eddigi 30 klímacsúcs résztvevői figyelmen kívül hagyták ezt a tényt. Mostantól azonban bárki elvégezheti a számításokat.

Bjorn Lomborg

A Copenhagen Consensus Center think tank elnöke, amely több száz közgazdásszal (köztük hét Nobel-díjassal) együttműködve a világ fő kihívásaira (kezdve a betegségek, az éhezés felszámolásától az oktatásig, a klímaváltozásig), lényegében az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítására megoldási javaslatokat dolgozott ki. A Stanford Egyetem Hoover Intézetének vendégkutatója. Elemzései, publicisztikái jellemzően a klímaváltozás elleni küzdelem, valamint a globális fenntartható fejlődési célok elérésének kérdését járják körül.

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