Miután a nyomozók november 12-én és 13-án hatalmas mennyiségű – esetenként erdőkben elásott vagy madáretetőkbe rejtett – készpénzt foglaltak le, azonnal megindultak a találgatások az informátor személyéről. Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke megerősítette, hogy a hatóságok nem vaktában keresgéltek.

A nyomozók a Seszták Miklóshoz köthető büntetőügyben olyan konkrét információkhoz jutottak, amelyek alapján pontosan tudták, hol kell keresniük a milliárdokat.

Dicső Viktória, a Tisza Párt országgyűlési képviselője egy hétfői sajtótájékoztatón nyíltan utalt arra, hogy a vagyon megtalálása mögött valakinek a vallomása állhat, kijelentésével pedig a büntetőügyben szintén érintett Jellinek Dánielre célzott. A milliárdos üzletember ügyvédje, Krasznai István azonban még aznap cáfolta a feltételezést. Közlése szerint védence nem kötött sem vádalkut, sem egyezséget, és semmi köze a megtalált pénzhez. A bíróság egyébként még október közepén szüntette meg Jellinek letartóztatását, aki azóta nyomkövetővel felszerelve, az otthonában áll bűnügyi felügyelet alatt.

Kedden az is kiderült, hogy Seszták Miklós egyik fontos bizalmi embere szintén szabadlábra került. A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint a férfi letartóztatását még szeptember 22-én rendelték el, ám azt a Központi Nyomozó Főügyészség mindössze három nappal később meg is szüntette. A gyanúsított védője, Novák Péter ügyvédi titoktartásra hivatkozva nem árulta el, hogy hányszor hallgatták ki az ügyfelét, ahogy azt sem, kötöttek-e egyezséget a hatósággal. A nyomozást 2026. szeptember 28-án az NVVH vette át az ügyészségtől.

A Volánbusz-ügyben eddig Seszták bizalmasával együtt összesen hat gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság. Szeptember közepén vették őrizetbe Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt vezérigazgatóját, a hónap végén pedig magát Seszták Miklóst is. Október végén a volt miniszter pénzfutáraként emlegetett férfi letartóztatását is elrendelték. Jelenleg a hat gyanúsított közül négyen letartóztatásban vannak, ketten szabadlábon védekeznek, Jellinek Dániel pedig bűnügyi felügyelet mellett várja az eljárás folytatását.

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