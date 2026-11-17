Az amerikai fogyasztás továbbra is erős, ám ezzel együtt az inflációs nyomás is fokozódik. A kiskereskedelmi forgalom havi alapon a várakozásoknak megfelelően 0,2 százalékkal, éves alapon 6,8 százalékkal nőtt. Az autóeladások nélküli mutató a várt 0,4 százalék helyett 0,6 százalékkal emelkedett, ami reálértékben 0,3 százalékos bővülést jelent. Az export- és az importárak egyaránt a vártnál nagyobb mértékben, havi alapon 1,1 százalékkal nőttek. A friss adatok összhangban vannak az októberi inflációs és a korábbi fogyasztási számokkal.

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Az amerikai kiskereskedelmi forgalom havi alapon a várakozásokkal megegyezően 0,2%-kal emelkedett. Éves alapon 6,8% a növekedés. Az autóeladásoktól tisztított mutató a várt 0,4% helyett 0,6%-kal emelkedett, ami azt jelenti, hogy reálértékben 0,3% volt a növekedés.

Az export árak és importárak is havi alapon a várakozásokat meghaladóan 1,1%-kal emelkedetek.

A bejövő adatok alapján a fogyasztás továbbra is erős, de az inflációs nyomás is erősödik ezzel együtt.

Ez a kép konzisztens azzal, amit az októberi infláció, valamint az egyéb fogyasztási adatok alapján tudtunk.

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