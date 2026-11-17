Mit lehet kezdeni azzal a tudással, amely egymástól távoli iparágakban, különböző országokban és nagyon eltérő vállalati helyzetekben gyűlik össze? Bartis Eszter, a Wallis Csoport humánerőforrás igazgatója szerint a válasz a vezetők üzletértésében és abban a közegben keresendő, ahol a cégek valódi tapasztalatokat osztanak meg egymással. Az interjúban arról is beszéltünk, hogyan épít a Wallis helyi menedzsmentre, miként készíti fel a kiemelt szakembereket nagyobb felelősségre, és miért marad nélkülözhetetlen a pályakezdők bevonása az AI korában.

A Wallis Csoportot a legtöbben nagy cégekről és tranzakciókról ismerik: WING, AutoWallis, Praktiker, Graboplast, AKKO Invest, 18 ország, több mint 5200 munkavállaló. Mit csinál egy ilyen befektetési csoportban a HR-igazgató, ha a cégeknek saját vezetésük van a területen?

A napi HR-munkát a tagvállalati csapatok végzik, mert ők testközelből ismerik a kihívásokat. Én a vagyonkezelő Wallis Asset Management HR-ügyei mellett a csoport humántőke-stratégiájáért felelek: többek között azért dolgozom, hogy minden tagvállalatunknál hatékony és kompetens közép- és felsővezetők legyenek.

Olyanok, akik maguk ismerik fel, mire van szükség, és végig is viszik a változást.

Tudom, kicsit elvontnak tűnhet a stratégiai HR egy befektetési csoportnál, de hadd mondjak rá egy kézzelfogható példát. A Praktiker 2025 őszén mutatta be márkanagyköveti programját. A márkanagykövetek olyan szakértők, akik egy-egy nagyobb projekt megvalósításában segítik a vásárlókat. Az én feladatom nem a márkanagykövetek kiválasztása, ez a Praktiker HR-csapatának a dolga, hanem az, hogy a barkácsláncnál olyan vezetők legyenek, akik felismerik a piaci igényt, kidolgozzák rá a megoldást, és meg is valósítják. Hasonló az irány minden Wallis-cégnél:

legyen jó vezetői csapat, amely fejlődik, marad, és van utánpótlása. Mindig az a kérdés, kire lehet rábízni a következő nagy változást.

Hogyan kamatoztatható HR-szempontból a nemzetközi jelenlét? Jellemzően mennyire mozgathatók a vezetők vagy szakértők országok között? Inkább helyi vezetők kinevelése a cél, vagy klasszikus multicéghez hasonlóan a vezetők egyik országról a másikra járnak?

Nálunk a helyi vezetők a főszereplők. Amikor például a WING Lengyelországban és Németországban terjeszkedett, erős helyi menedzsmentre építettünk, az Echo Investmentnél, az Archicomnál és a Bauwertnél is. Ők ismerik a piacukat, a szabályokat és az embereiket, ezt nem lehet Budapestről pótolni. A Wallis régiós jelenlétű befektetési csoport, de máshogy működik, mint egy multi: a cégeinkben a vezetőknek nagyobb a döntési szabadságuk, és nagyobb a felelősségük is.

Rövidebbek a kommunikációs utak: ha egy kérdésben tulajdonosi döntés kell, a vezetők közvetlenül elérik a tulajdonost vagy a Wallis Asset Management vezetését, és gyorsan születik döntés.

Egy jó vezetőnek ez vonzó, mert a saját cégénél valóban ő alakítja a dolgokat.

A vezetőink ritkán váltanak országot a csoporton belül, ugyanakkor a nemzetközi jelenlétből az egész csoport tanul. Egy magyar középvezető közelről láthatja, hogyan dolgozik egy lengyel ingatlanfejlesztő csapat, és eldöntheti, mit érdemes ebből kipróbálnia a saját cégénél.

Veres Tibor, a Wallis alapítója a Budapest Economic Forumon arról beszélt, hogy a tőkét meg lehet szerezni, a jó vezetőt nem. Ha ez igaz, miért kezelik a vezetőfejlesztést sok helyen még mindig költségként?

Első pillantásra ez érthető: egy vezető fejlődésébe tett befektetés eredménye nehezen számszerűsíthető rövid távon. Az eredményt legtöbbször csak évek múlva látjuk, és akkor sem külön sorban a beszámolóban. Egy új gyártósor megtérülését ki lehet számolni. Azt már nehezebb, mennyit ér egy jó vezető, amikor ráveszi a csapatát, hogy merjen változtatni a megszokásokon. A Wallis felelős tulajdonosként, hosszú távra fektet be: hatékonyan működő, jó eredményt termelő cégeket építünk, ezért az is fontos nekünk, ki vezeti majd őket évek múlva, így komoly figyelmet és erőforrásokat fordítunk a vezetőfejlesztésre.

A Wallisban egyszerre van gyártósor, áruház, autókereskedés, mobilitási szolgáltatások és ingatlanfejlesztés. Lehet ennyire eltérő világokra közös tehetségmenedzsmentet építeni?

Az a meggyőződésem, hogy egy ilyen sokszínű vállalatcsoportot éppen a tehetségmenedzsment és a karrierutak kapcsolnak össze. A Graboplast győri vagy tatabányai gyárában egészen mások a kihívások, mint egy Praktiker-áruházban vagy a WING budapesti projektcsapatában, a vezetők mégis tudják inspirálni egymást, mert vannak közös pontok. Amiben közösen gondolkodunk, az az, hogy miként vesszük észre, ha valaki készen áll egy nagyobb feladatra. Ha például egy gyártásban dolgozó szakember jól összefog egy projektet, érdemes vele megbeszélni, kipróbálná-e magát vezetőként.

HR (R)EVOLUTION 2026 November 17-én ismét HR (R)evolution konferencia: Magyarország egyik legnívósabb munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája, a legismertebb hazai vállalatok HR-specialistáinak, közép- és felsővezetőinek találkozóhelye, ahol megvitatjuk 2026 meghatározó munkaerőpiaci és HR-trendjeit. Részletek a linken. Információ és jelentkezés

A hagyományos HR-eszközök és a közös találkozók, például a vezetői konferencia mellett saját, „wallisos” megoldásaink is vannak.

Az egyik a csoportszintű vezetőfejlesztési Horizont Programunk.

A programban a tagvállalatok tapasztalt szakemberei és kiemelt középvezetői vegyes csapatokban valós vezetői és üzleti problémákon dolgoznak. A program végén a tulajdonos és a felsővezetés előtt mutatják be a meglátásaikat és felismeréseiket. Nagyon pozitívak a visszajelzések a vállalatközi együttműködésekkel kapcsolatban.

Kell-e 2027-ben juniort felvenni, ha a munkája egy részét már a mesterséges intelligencia elvégzi? És ha nem vesszük fel, hogyan lesz belőle tíz év múlva vezető?

Szerintem kell, mert ha ma nem veszünk fel fiatalokat, tíz év múlva nem lesz kiből vezetőt fejleszteni. Érzékeljük a mesterséges intelligencia erejét, sejtjük a változások irányát, de az új munkavégzési módszerek még nem intézményesültek. Aktívan ismerkedünk az AI-jal és dolgozunk vele, a portfólióvállalatainkkal közösen és a cégek között is megosztjuk a tapasztalatokat, és keressük, melyek lesznek a munkaszervezés új módszerei.

A legtöbb fizikai munkakörben a mesterséges intelligencia ma még nem veszi át a belépő szintű munkát, az irodai munkakörökben viszont már most változik, mit csinál egy pályakezdő. Ha az AI elkészíti az elemzést, akkor is alaposan értenie kell, melyik összefüggés mit jelent üzletileg. Ezt csak úgy tanulja meg, ha valódi feladatot kap, van mellette valaki, akihez fordulhat, és utána átbeszélik, hogyan jutott a döntésig.

A Wallisnál nagy hangsúlyt kap az üzletértés: ne csak nézzük az elemzést, hanem az üzleti értékteremtésre figyeljünk

Az elemzés egy részét már elvégzi a mesterséges intelligencia, de hogy abból üzleti érték legyen, ahhoz továbbra is emberek kellenek, a juniorokat is beleértve. Erre a kihívásra is készülve 2027 során junior tehetségmenedzsment-programot tervezünk indítani.

Milyen egy jó vezető a Wallis Csoportnál? Mi az a TOP3 tulajdonság, képesség, amivel rendelkeznie kell?

Ami különleges a Wallisnál, hogy nálunk a vezető nem egy távoli központ utasításait hajtja végre, hanem valódi stratégiai mozgástere van a saját cégénél. Így az első a felelősségvállalás: a vezető mérlegeli az üzleti cél eléréséhez vezető stratégiai alternatívákat, utána dönt, majd végigviszi a döntését a szervezeten és vállalja a következményeit. A második, hogy felkészült. Nálunk az a vezető válhat sikeressé, aki átgondolja, alaposan megérti a kihívást és az arra kidolgozott megoldást is. A nagyobb döntéseket közösen, vezetői csapatban hozzuk meg, és alaposan körbejárjuk a lényeges szempontokat. Az ilyen viták során a sikeres vezető felkészült és jól érti az üzleti összefüggéseket. A harmadik, hogy tud csapatban dolgozni: a vállalatcsoportunkban felhalmozódott tudás és szakértelem hatalmas erőforrás, ha jól tudjuk használni.

Van, amikor a vezetőnek kell beleállnia egy ügybe akár a részletekig, de egy komplexebb helyzetben vagy egy új területen összegyűlünk, és tudni kell kezelni a sok erős és hozzáértő kolléga véleményét és meglátásait is. A vezetők fejlődésének, a tudás és kultúra átadásának fontos építőkövei ezek a megbeszélések.

Bartis Eszter Wallis Csoport, Humán Erőforrás Igazgató Dr. Bartis Eszter több mint két évtizede dolgozik a humánerőforrás területén, pályafutása során hazai és nemzetközi nagyvállalati környezetben szerzett széles körű tapasztalatot. Korábban a MOL-nál tö … Tovább

A „hatékonyság” ma a vezetői értekezletek egyik legtöbbet használt szava. Lehet hatékonyabb egy szervezet úgy, hogy közben nem az embereken spórol?

Lehet, és szerintem tartósan csak így lehet. Nemrég megkérdeztük a tagvállalataink HR-vezetőit, mi lesz a következő évek legnagyobb kihívása. Négy különböző iparágból ugyanaz a három válasz jött: hatékonyság, változáskezelés és vezetői utánpótlás. HR-szempontból ez a három szorosan összefügg. Akkor lehetünk hatékonyak, ha minden szinten felkészültek a vezetőink, képesek meghozni a döntéseket és felelősséget is vállalni értük.

A Wallisnál hiszünk abban, hogy mindennek, amit teszünk, értéket kell teremtenie az üzlet számára.

Ez az alapelv sokszor rávilágít arra, hogy az adott helyzetben mi a leghatékonyabb, mire kell fókuszálnunk, hogy eredményt érjünk el. A változások közepette a hatékonyságunkat erős, a mindennapokban is megélt értékrendünk segíti, és ezeknek az értékeknek a következetes képviselete a vezetői utánpótlásban is fontos szerepet játszik. A kiemelt tehetségekkel szorosabban dolgozunk együtt, hogy kölcsönösen megismerjük egymást, és az új kinevezéseket jól elő tudjuk készíteni. Így segítjük, hogy az új szintre lépő vezető sikeres legyen a magasabb munkakörben.

Mit tapasztal a saját szervezetén belül, az AI-eszközök implementálása valójában javított a hatékonyságon, vagy épp ellenkezőleg, több munkát, több feladatot generált?

Nem szépítem: az első időszakban inkább több munkát hozott.

Mint minden új technológiát, ennek a használatát is meg kellett tanulni és megérteni, hogy szabályozott, vállalati keretek között hogyan tudjuk használni. Ráadásul a modellek és a hozzájuk kapcsolódó eszközök gyorsabban fejlődnek, mint ahogy ahhoz egy vállalat, különösen egy nem IT-területen működő szervezet, alkalmazkodni tud. Eltelik egy kis idő, mire a folyamataink lekövetik a technológiát, és csoportszinten meg tudjuk mondani, mit nyerünk vele.

A Wallisnál azon vagyunk, hogy ez az idő minél rövidebb legyen. Sok időt, energiát fordítunk tudásmegosztásra, és a vezetők példával járnak elöl az innovatív technológia használatában. A kulcs szerintem az, mire fordítjuk a felszabaduló időt. Ha egy vezetőnek emiatt jut ideje leülni egy kollégával átbeszélni egy nehéz feladatot, az már érezhető változás.

Melyik HR-divatot tartja túlértékeltnek, és melyikről beszélünk túl keveset?

Magát a divatot tartom túlértékeltnek. Hitvallásom szerint a valódi hatásért, a valódi értékteremtésért dolgozom, nem a látszatért vagy a divatért. Akkor szeretek beállni valami mögé, amikor látom, hogy valódi hatása van. Különösen azokat a megoldásokat tartom túlértékeltnek, amelyek a vezető helyett akarnak megoldani valamit.

Egy wellbeing-program vagy egy AI-alapú eszköz hasznos lehet, de nem végzi el a vezető munkáját.

Ha egy csapatban hetek óta ugyanazok viszik a munka dandárját, és kezdenek kifáradni, azon nem egy alkalmazás segít, hanem egy vezető, aki ezt észreveszi. Túl keveset beszélünk viszont arról, mennyi ideje jut egy vezetőnek az embereire. Egy friss felmérésben azoknak a munkatársaknak a 84 százaléka mondta, hogy nagy valószínűséggel marad a cégnél, akiknek a vezetője mindig tud időt szakítani a fejlesztésükre. Ahol erre soha nem jutott idő, ez az arány 41 százalék volt. Ezért fordítunk kiemelt figyelmet a vezetői utánpótlásra: itt tudunk valódi hatást elérni.

Címlapkép és fotók forrása: Portfolio - Stiller Ákos