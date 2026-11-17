A munkavállalók megtartását nemcsak a fizetés, hanem a hosszú távú biztonságukat támogató juttatások is segíthetik. Az egészség- és nyugdíjpénztári hozzájárulás a pénzügyi tudatosság fejlesztésével együtt erősítheti az elköteleződést – hangsúlyozta Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója a HR-szakma őszi csúcstalálkozóján, a HR (R)evolution 2026 konferencián. A szakember azt járta körül, hogyan válhat az öngondoskodás támogatása a munkáltatói értékajánlat részévé.

A halogatás még mindig vonzó perspektíva

A lakossági kutatásokban a megkérdezettek egészséges, biztonságos és kiszámítható jövőt szeretnének, a mindennapi döntéseik azonban kevésbé szolgálják ezeket a célokat. A figyelem gyakran a következő havi programokig vagy a nyaralásig terjed, miközben az egészségmegőrzést és a nyugdíjcélú megtakarítást sokan halogatják. Budai József szerint

a munkáltatók abban is segíthetnek, hogy a távoli célok rendszeres, kézzelfogható lépésekké váljanak.

Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója

A nyugdíj-megtakarításoknál különösen fontosnak nevezte a korai kezdést: minél később indul az öngondoskodás, annál nagyobb befizetésekkel lehet csak ugyanazt a célt megközelíteni. Az OTP tapasztalatai alapján ugyanakkor a fiatalabbak is megszólíthatók. Az ismertetett adatok szerint a nyugdíjpénztári új belépők 42, az egészségpénztári új tagok 44 százaléka 35 év alatti.

Akik nyugdíjpénztári tagok, azok tudatosak, és ez a befizetések növekedésében is tetten érhető.

Az egészségpénztári felhasználásról elmondta: a kiadások mintegy 40–45 százaléka magánegészségügyi ellátáshoz kapcsolódik, hasonló arány jut gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre. A fennmaradó részt többek között lakáshitel-törlesztésre, gyermekvállaláshoz és beiskolázáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítják.

Tapasztalataik szerint a munkáltatók átlagosan 11 ezer forinttal támogatják az egészségpénztári megtakarítást.

Budai József OTP Pénztárak, ügyvezető igazgató Diplomáit a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte igazgatásszervező és közigazgatási menedzser szakon, majd a Metropolitan Egyetemen végzett pénzügyi szabályozási és felügyeleti szakértőként. Szakmai … Tovább

Az ilyen juttatások nem egyetlen ágazat sajátosságai. A közös szempont a munkatársak megtartása és a versenytársaktól megkülönböztethető ajánlat kialakítása. A távozó dolgozó pótlásával kapcsolatban feltette a kérdést: „De tényleg jön másik?” Szerinte érdemes mérlegelni, hogy egy béremelés egy részét olyan pluszjuttatásra fordítsák, amely a gondoskodást is érzékelhetővé teszi.

Ennek azonban a pénzügyi edukáció is fontos feltétele. A szakember szerint egyes munkahelyeken még az alapfogalmak – például a bankszámla, a hitelkártya vagy a személyi kölcsön működésének – tisztázására is szükség van.

A munkáltató azzal is erősítheti a bizalmat, ha segít megérteni a pénzügyi döntések következményeit, és bátorítja a dolgozókat a kérdezésre. Ez a nehezen átlátható hitelterhek elkerülésében is szerepet játszhat.

Átgondolni, hogy jöjjön ki a matek

Az előadó által bemutatott kutatásban mindössze 21 százalék rendelkezett valamilyen jövőre vonatkozó stratégiával, 29 százaléknál pedig a megtakarítás a hónap végén megmaradó pénz félretételét jelentette. Sokan eleve azzal számolnak, hogy nyugdíjasként kevesebbet utaznak és olcsóbb termékeket vásárolnak, vagyis természetesnek tekintik az életszínvonaluk csökkenését. Budai szerint a rendszeresség kialakításában a pénztári juttatások és a tájékoztatás egyaránt segíthetnek.

Egy szemléletváltásra van szükség

– összegezte az ügyvezető. Ezt a munkavállalók, a munkáltatók és a pénzügyi szolgáltatók közös felelősségének nevezte. A cél nem pusztán egy vonzóbb juttatási csomag:

az egészségmegőrzés és a hosszú távú megtakarítás támogatása a megbecsültség érzését, a dolgozói stabilitást, ezeken keresztül pedig a vállalat kiszámítható működését is erősítheti.

Címlapkép forrása: Portfolio