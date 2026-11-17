A marketingkommunikációs piac működése az elmúlt években látványosan átalakult: a nagyvállalati ügyfelek kevesebb, jobban összehangolt partnerrel szeretnének dolgozni, miközben a kampányok, digitális fejlesztések, médiafeladatok és adatvezérelt megoldások egyre szorosabban kapcsolódnak egymáshoz. Erre a változásra reagált a Mito is, amely másfél éves szervezeti átalakulás után 2026 nyarán egyetlen cégbe vonta össze korábbi négy üzletági vállalatát. A 230 fős, független kommunikációs és technológiai ügynökség ezzel a korábbi specializált működés után integráltabb, iparági fókuszú ügyfélkiszolgálásra állt át.

Az ügynökségi piac az elmúlt években nemcsak nagyobb lett, de a működési logikája is átalakult. A klasszikus modell, amelyben a kreatívügynökség, a médiaügynökség, a digitális fejlesztőcsapat, a CRM- vagy martech-partner egymástól elkülönülve dolgozott ugyanazon a márkán, egyre kevésbé illeszkedik a nagyvállalati marketingfeladatok természetéhez. A márkastratégia, a médiatervezés, az adat, az automatizáció, a digitális termékfejlesztés és az ügyfélélmény egyre gyakrabban ugyanannak az üzleti problémának a kezeléseként merül fel, éppen ezért

az integrált, komplex megoldások iránti igény is folyamatosan nő.

A nemzetközi piacon erre a nagy holdingok elsősorban integrációval vagy kisebb, saját részterületükön professzionális cégek akvizíciójával vagy mérethatékonysági lépésekkel válaszolnak. Az elmúlt évek legnagyobb globális reklámpiaci összeolvadása történt tavaly novemberben, amikor az amerikai központú Omnicom lezárta az Interpublic felvásárlását, amellyel a világ egyik legnagyobb marketing- és értékesítési szolgáltatója jött létre, együttes éves árbevétele meghaladja a 25-26 milliárd dollárt, globális munkavállalói létszáma pedig eléri a 100 000 főt.

A WPP szintén 2025-ben szervezte újjá médiaüzletágát, a GroupM helyén WPP Media néven, kifejezetten az integrált, AI-alapú médiaműködés iránti ügyféligényre hivatkozva. Ezek a lépések azt jelzik, hogy a piac egyre nagyobb értéket tulajdonít a szakterületek közötti átjárhatóságnak, és a gyors információáramlásnak.

Az ügyféloldal igényeire reagálnak

Az ügyféloldalon közben más típusú nyomás erősödött fel. A marketingvezetőknek egyre több csatornát, technológiai döntést és üzleti elvárást kell kezelniük, miközben a költségkeretek sok piacon csak korlátozottan bővülnek, sőt nemritkán csökkenő trendet mutatnak. A Gartner 2025-ös CMO Spend Survey-je szerint a marketingbüdzsék átlagosan a vállalati árbevétel 7,7 százalékán stagnáltak, a megkérdezett CMO-k 59 százaléka pedig úgy látta, hogy nincs elegendő forrás a stratégiája végrehajtásához. Ugyanez a kutatás azt is jelezte, hogy a marketingvezetők 39 százaléka ügynökségi költéseinek csökkentését tervezte, jellemzően a partneri kör egyszerűsítésével és a kevésbé hatékony kapcsolatok lezárásával.

Az in-housing is új szakaszba lépett.

Sok vállalat épített belső kreatív-, tartalom-, média- vagy marketingtechnológiai kapacitást, a teljes önellátás azonban számos vállalatnál nehezen kivitelezhető. A World Federation of Advertisers 2025-ös kutatása szerint a nagy márkák kétharmada változtatott ügynökségi modelljén az előző négy évben, miközben látványosan nőtt az ügyféloldalhoz közel dolgozó, kiszervezett csapatok szerepe. A tendencia arra utal, hogy a megrendelők kevesebb, jobban integrált, üzletileg felkészültebb partnerrel szeretnének dolgozni.

A változás Magyarországon is érezhető, csak kisebb piacon más formában jelenik meg. A hazai nagyvállalatok marketingcsapatai gyakran regionális vagy globális központokhoz igazodnak, eközben lokális piacismeretre, gyors reakcióra és magas szintű kivitelezésre is szükségük van. Egy telekommunikációs, pénzügyi, retail vagy gyógyszeripari szereplő esetében az ügynökségi munka ma már nem kampányok egymásutánját jelenti. A márkának szabályozási, üzleti, adatvédelmi, technológiai és ügyfélélmény-szempontokat kell összehangolnia.

Az a partner kerül előnybe, amelyik ezekre egy üzleti probléma összefüggő részeként képes tekinteni.

Aki először lép, versenyelőnybe kerül

Erre a piaci környezetre adott szervezeti választ a Mito. A 2007-ben alapított, ma 230 fős, független kommunikációs és technológiai ügynökség 2026 nyarán zárta le másfél évig tartó átalakulását. A stratégiai átalakulás során egyetlen cégbe vonta össze korábbi négy üzletági vállalatát, a Mito Creative-et, a Mito Digitalt, a Mito Nextet és a Mito Performance-t. A változás túlmutatott a cégjogi összevonáson.

A Mito újraépítette belső működését, az üzletfejlesztési és ügyfélkiszolgáló csapatoknál pedig a diszciplínaalapú felosztást iparági szerveződés váltotta fel.

A szakmai közösségek továbbra is saját kompetenciáik szerint működnek, az ügyfélkapcsolatot és az üzleti problémák értelmezését viszont iparági fókusz vezérli. Egy bank, egy légitársaság, egy gyógyszeripari márka vagy egy kiskereskedelmi szereplő így olyan csapattal találkozik, amely az adott marketingfeladat mellett az adott szektor üzleti működéséhez, szabályozási környezetéhez és fogyasztói logikájához is közelebb van.

Nem visszafordulás, hanem egy új szint a fejlődésben

A mostani lépés különösen érdekes annak fényében, hogy néhány éve a Mito még egészen más szervezeti irányt választott. A korábbi átalakítás célja az volt, hogy a növekedő, sokféle szolgáltatást nyújtó vállalat átláthatóbbá és irányíthatóbbá váljon, a különböző üzletágak eltérő piacokon, eltérő ritmusban és eltérő növekedési logikával tudjanak fejlődni. A cég a 2020-ban ezért négy önálló üzletági vállalatra vált szét, ami akkor a specializációról, az üzletági fókuszról és a növekedési utak tisztázásáról szólt.

A most lezárt átalakulás innen nézve mégsem visszafordulás az eredeti állapothoz.



Inkább egy következő érettségi szint: a cég előbb szétszedte és megerősítette a kompetenciaterületeket, majd most összekapcsolta őket egy olyan ügyfélkiszolgálási modellben, amely jobban illeszkedik a mai piaci igényekhez.

Farkas Albert, a Mito alapító tulajdonosa és vezérigazgatója a változások kapcsán a Portfolio-nak elmondta:

Nem az volt a kérdés, hogy tudunk-e mindent, amire az ügyfeleinknek szüksége van. Az volt a kérdés, hogyan tudjuk ezeket valóban szinergiában, egy kézből nyújtani, és a négycéges felállásban ez nem volt tökéletes”

A Mito a meglévő képességek közötti kapcsolódást szervezte újra, hogy a stratégia, a kreativitás, a média és a technológia az ügyfél számára egységes szolgáltatásként jelenjen meg.

A jövőbe tekintenek

A folyamat azért sem volt magától értetődő, mert a négy üzletági vállalat működőképes modell volt. A Mito 2025-ben 7,451 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, nemzetközi bevételeinek aránya 20 százalék volt,

ügyfelei között pedig olyan vállalatok szerepelnek, mint a Magyar Telekom, az OTP, a Wizz Air, a Mondelez, a Borsodi Sörgyár és az Auchan.

A kiszolgált nemzetközi piacok száma eléri a tizenegyet. Az átalakítás így nem kényszerhelyzetből indult, hanem abból a felismerésből, hogy a következő növekedési szakaszhoz más szervezeti logika kell.

A Mito tulajdonosi szerkezete változatlan maradt. A cég továbbra is független, nem tagja nemzetközi ügynökségi hálózatnak. Ez az átalakulás szempontjából fontos különbség a globális konszolidációkhoz képest. A nagy holdingoknál a szervezeti változásokat gyakran hálózati szintű döntések, márkaösszevonások és nemzetközi racionalizálás kíséri. A Mito esetében a döntések helyben születtek, globális ügyfélütközések és központi direktívák nélkül.

Farkas Albert, a Mito alapító tulajdonosa és vezérigazgatója

Farkas Albert ezt így foglalta össze:

A nemzetközi hálózatok ugyanerre a kérdésre mérettel válaszolnak: összevonnak és fúzionáltatnak. Nekünk nincs hálózatunk, amihez igazodnunk kellene, így a saját szervezetünket tudtuk egyszerűsíteni”

Mit tapasztalhatnak ebből az ügyfelek?

Az ügyfelek számára a legkézzelfoghatóbb változás az egyetlen belépési pont, az egykapus ügyfélkapcsolat adottsága. Egy briefhez nem kell külön kreatív-, média-, performance- és fejlesztői értelmezést összehangolni, mert az érintett területek a folyamat elejétől közösen dolgoznak.

Ez gyorsabb döntést, kevesebb fordítási veszteséget és jobb minőségű megoldást ígér.

Különösen azoknál a projekteknél lehet ennek nagy jelentősége, ahol az ötlet digitális termékben, ügyfélélményben vagy adatvezérelt aktivitásokban ölt testet.

A technológiai oldal szerepe is megváltozott. A Mito kínálata a marketingtechnológián túl backend- és frontend-fejlesztést, natív mobilalkalmazásokat, nagyvállalati rendszerintegrációt és minőségbiztosítást is magában foglal. A fejlesztői gondolkodás így a tervezés korai szakaszába kerül, amikor még érdemben alakíthatja az ötletet.

Pőcze Balázs alapító tulajdonos, kreatívigazgató szerint ez szervezeti kérdés is:

Nálunk sosem volt jellemző, hogy a fejlesztők az ötletelés, koncepcionálás után kapcsolódnak be egy projektbe, de ma még kényelmesebb és gyorsabb a közös munka, hiszen egy prototípus elkészítése nem hetekbe, hanem órákba telik. Sokkal többet, sokkal szabadabban tudunk kísérletezni”

Jobb lesz a Mito-ban dolgozni?

Az ügynökség munkatársai számára a változás nagyobb átjárást és világosabb fókuszt hozhat. A kompetenciaalapú szakmai közösségek megmaradnak, miközben az iparági csapatok közelebb viszik a kollégákat az ügyfelek valós üzleti problémáihoz.

A folyamat nem járt leépítéssel.

Ez megkülönbözteti a piacon látható számos összevonástól, amelyeknél a hatékonyságjavítás gyakran költségcsökkentési programokkal társul. A Mito esetében az eredményességet inkább abban mérhetik majd, hogy az egyes kompetenciák milyen gyorsan és milyen minőségben tudnak közös választ adni az ügyfélproblémákra, illetve, hogy az iparági fókusz mennyire segíti az új üzleti lehetőségek felismerését.

Címlakép és fotók forrása: Mito

A cikk megjelenését a Mito támogatta.