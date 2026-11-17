Érdemi előrelépést ért el a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és Ukrajna a 8,1 milliárd dolláros, négyéves hitelprogram második és harmadik felülvizsgálatáról folytatott tárgyalásokon. A szervezet szerint azonban a háború várható elhúzódása miatt Ukrajnának 2027-ben és 2028-ban összesen 49–51 milliárd dollárnyi, még nem biztosított külső finanszírozásra lehet szüksége. Az IMF alapforgatókönyve szerint a háború 2027-ben is folytatódik, ezért 2026-ra 0,5, 2027-re pedig 1 százalékos GDP-visszaesést vár. Bár az ország a programfeltételek teljesítésében javított, a szakértői szintű megállapodás és a nemzetközi finanszírozási garanciák megszerzése után nyílhat meg mintegy 1,6 milliárd dollárnyi újabb forrás.

Jelentős előrelépés történt az IMF és az ukrán hatóságok közötti tárgyalásokon, ugyanakkor a háború várható elhúzódása miatt Ukrajnának a következő két évben további, több tízmilliárd dolláros külső finanszírozásra lehet szüksége. A

Nemzetközi Valutaalap (IMF) közleménye szerint érdemi előrelépést sikerült elérni az Ukrajnával kötött, négy évre szóló, 8,1 milliárd dolláros Extended Fund Facility (EFF) hitelprogram második és harmadik felülvizsgálatáról folytatott egyeztetéseken.

Az IMF szakértői és az ukrán hatóságok eredményes tárgyalásokat folytattak a programhoz kapcsolódó gazdaságpolitikai vállalásokról, amelyek teljesítése szükséges a szakértői szintű megállapodás létrejöttéhez. Ugyanakkor az IMF a háború várható elhúzódása miatt jelentős többletforrások bevonását tartja szükségesnek.

A Valutaalap becslése szerint 2027-ben még 32–34 milliárd dolláros, 2028-ban pedig további 17 milliárd dolláros finanszírozási rés maradhat fenn.

Ez azt jelenti, hogy Ukrajnának a következő két évben összesen 49–51 milliárd dollárnyi, jelenleg még nem biztosított finanszírozást kell előteremtenie. Az IMF ezért az ukrán vezetéssel közösen nemzetközi partnerekkel is egyeztet annak érdekében, hogy megszerezzék a szükséges finanszírozási biztosítékokat.

A romló gazdasági kilátások hátterében elsősorban a biztonsági helyzet súlyosbodása, az energetikai és gazdasági infrastruktúra elleni támadások fokozódása, valamint az áll, hogy az IMF alapforgatókönyve szerint a háború 2027-ben is folytatódik. A szervezet ennek megfelelően jelentősen lefelé módosította Ukrajna növekedési előrejelzését: 2026-ra 0,5 százalékos, 2027-re pedig 1 százalékos GDP-visszaesést vár.

A kedvezőtlenebb gazdasági környezet ellenére az IMF szerint javult Ukrajna teljesítménye a hitelprogram feltételeinek teljesítésében. A rendelkezésre álló adatok alapján az ország teljesíthette a szeptember végére előírt valamennyi mennyiségi teljesítménykritériumot, és több strukturális reform végrehajtásában is előrelépés történt.

A következő fontos lépés a szakértői szintű megállapodás elérése, valamint a nemzetközi partnerektől származó finanszírozási biztosítékok megszerzése. Ezeket követően az IMF igazgatótanácsa dönthet a felülvizsgálatok jóváhagyásáról, ami mintegy 1,6 milliárd dollárnyi újabb forrást tehetne elérhetővé Ukrajna számára.

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