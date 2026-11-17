A mai ülésen változatlanul hagyta az irányadó kamatot a Magyar Nemzeti Bank, majd egy órával később a szokásoknak megfelelően közzétette a döntéshez tartozó indoklását. A közleményben az előző hónaphoz képest találunk érdemi változtatásokat, amelyek összességében arra utalnak, hogy a jegybank a külső környezet javulására vár, mert az gyorsan teret nyithatna a kamatcsökkentésnek. Ilyen értelemben enyhén galamb hangvételűnek tűnik a közlemény.
"A kedvező hazai kockázati megítélés és inflációs kilátások fennmaradása, illetve a külső környezetet övező bizonytalanság oldódása együttesen növeli a monetáris politika mozgásterét" - ezzel a mondattal a jegybank kijelölte a kamatcsökkentés feltételeit. Ez azért új, mert egy hónapja ez a mondat még úgy hangzott, hogy "a gazdaságpolitikai intézkedések és azok piaci fogadtatása befolyásolja a monetáris politika mozgásterét". Ezt a részt az MNB kipipálhatja, hiszen ahogy megállapítja, a piac jól fogadta a kormány jövő évi költségvetési terveit, amelyeknek inflációra gyakorolt hatásait is számba veszi (ld. alább).
Vagyis az új közlemény egybecseng a Portfolio előzetesen írt értékelésével, miszerint a kamatcsökkentésnek mostanra elsősorban külső akadályai vannak. (Az értelmezést alátámasztja, hogy Varga Mihály jegybankelnök a sajtótájékoztatón elmondta, mérlegelték a kamatcsökkentés lehetőségét is.)
A teljes közlemény alább olvasható, a kiemelések a Portfolio-tól származnak:
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A jegybank elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi stabilitás fenntartását és a Kormány gazdaság-, illetve környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos politikáját. Az inflációs cél 2028. január 1-jétől 2,5 százalékra módosul.
Az euróövezetben és az Egyesült Államokban az infláció emelkedett és a jegybanki célok felett alakul. A globális befektetői hangulat bizonytalan, elsősorban a közel-keleti geopolitikai fejleményekhez, a technológiai szektorral szembeni fokozódó kockázatkerüléshez és az amerikai félidős választásokhoz kötődően. A globális olajárak az előző kamatdöntés óta nagy változékonyság mellett csökkentek, az európai gázárak magas szinten állnak. A nemzetközi hosszú hozamkörnyezet továbbra is bizonytalan.
Az Európai Központi Bank és a Federal Reserve nem változtatott a kamatkondíciókon októberben. A piaci árazások alapján a globálisan meghatározó jegybankok tovább emelhetik az irányadó rátákat év végéig. A régióban a cseh jegybank kamatemelésről, a lengyel és a román jegybank a kamatszint tartásáról döntött novemberben.
2026 harmadik negyedévében 1,5 százalékkal nőtt éves alapon a hazai GDP. A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább az ipar járult hozzá. A szolgáltatások teljesítménye támogatta, míg a mezőgazdaság jelentősen fékezte a GDP emelkedését. Szeptemberben az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom bővülése folytatódott. A munkanélküliségi ráta nemzetközi összevetésben továbbra is alacsony. A konjunktúrafolyamatok a szeptemberi előrejelzéssel összhangban alakultak.
Októberben az infláció 2 százalékon, a szeptemberi Inflációs jelentés előrejelzésével összhangban alakult. A fogyasztóiár-index emelkedése elsősorban az üzemanyagok gyorsuló árdinamikájához volt köthető. Az éves bázison számított élelmiszerárak továbbra is alacsonyabbak az előző évi szintjüknél, a piaci szolgáltatások inflációja augusztus óta lényegében változatlan. A maginfláció 2,1 százalék volt.
A maginflációs kosár egyhavi áremelkedése megegyezett a 2017 és 2020 közötti időszak átlagával.
A lakossági inflációs várakozások, valamint a kiskereskedelmi értékesítésekre és a szolgáltatásokra vonatkozó vállalati árvárakozások egyaránt mérsékelt szinten alakulnak.
Az infláció előretekintve a toleranciasáv alsó széléről emelkedik a magasabb üzemanyagárak és a gazdaságpolitikai intézkedések hatása következtében.
- Az árréskorlátozások kivezetése,
- a dohánytermékek és az égetett szeszek jövedéki adója,
- a kiskereskedelmi különadó,
- a népegészségügyi termékadó emelése, illetve
- a pénzügyi tranzakciós illeték módosítása
várhatóan magasabb inflációt eredményeznek, míg a költségvetési kiadások visszafogása dezinflációs hatású. A gazdaságpolitikai intézkedések makrogazdasági hatásait a decemberi Inflációs jelentés mutatja be átfogóan.
A világgazdasági és pénzügyi piaci kilátásokat övező bizonytalanság mellett a hazai kockázati megítélés stabil maradt az elmúlt hónapok során. Ehhez hozzájárult a költségvetési pálya kedvező piaci fogadtatása, illetve a középtávú fiskális tervben megjelenő euróbevezetéssel kapcsolatos kormányzati elköteleződés.
Az energiaárak magas szintje és volatilitása, a magas nemzetközi hozamkörnyezet, illetve a külső feltételek bizonytalansága körültekintő és adatvezérelt monetáris politikai megközelítést indokol.
A Monetáris Tanács megítélése szerint az inflációs cél fenntartható elérése érdekében jelenleg a kamatkondíciók tartása szükséges. A Tanács mai ülésén az alapkamatot 5,50 százalékon tartotta. Az O/N betéti kamat 4,50 százalékos és az O/N hitelkamat 6,50 százalékos szintje is változatlan maradt.
A Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett. A pozitív reálkamat mellett a pénzügyi piacok, kiemelten a devizapiac stabilitásának fenntartása támogatja az inflációs várakozások horgonyzását, ezáltal hozzájárulva az árstabilitási cél eléréséhez. A kedvező hazai kockázati megítélés és inflációs kilátások fennmaradása, illetve a külső környezetet övező bizonytalanság oldódása együttesen növeli a monetáris politika mozgásterét, amelyet a Tanács a decemberi Inflációs jelentés alapján fog értékelni.
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