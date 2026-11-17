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Változatlanul 5,5%-on hagyta az alapkamatot keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A jegybankot továbbra is elsősorban a globális kockázatok tarthatják vissza a kamatcsökkentéstől, a hazai inflációs folyamatok alapján lehetőség lenne még lazítani.

Kedden ismét összeült az MNB Monetáris Tanácsa, mely az előzetes várakozásoknak megfelelően 5,5%-on hagyta az alapkamatot és a kamatfolyosóhoz sem nyúlt. A jegybank nyáron zsinórban három ülésen egyaránt az alapkamat 25 bázispontos csökkentéséről döntött egy „mini ciklus” keretében, azóta viszont kivárnak.

Ha a hazai inflációs folyamatokat nézzük, akkor lenne még tér a kamatvágásra, hiszen a 2 százalékos októberi áremelkedési ütem mellett is tetemes pozitív reálkamatot biztosít a jelenlegi szint. A nemzetközi fejlemények ugyanakkor óvatosságra intik a döntéshozókat, elsősorban az, hogy a közel-keleti háború miatt tartósan megemelkedett globális energiaárakra kamatemeléssel reagáltak a fejlett jegybankok. Az MNB számára emellett figyelmeztető jel lehet, hogy a régióban a lengyel és a cseh jegybank is kamatot emelt már.

A pozitív forgatókönyv az lenne, ha egy csapásra megoldódnának a geopolitikai feszültségek és kiárazódnának a további kamatemelési várakozások. A másik lehetőség az lenne, ha a magyar eszközök kockázati felára belső okokból tovább csökkenne, a forint erősödne és esnének az állampapírhozamok. Ugyanakkor rövid távon ennek nincsenek jelei, így a viharos nemzetközi környezet nagy mértékben befolyásolja az MNB kamatcsökkentési mozgásterét.

A szakértők többsége most arra számít, hogy az idei utolsó, december 15-én esedékes ülésen sem jön kamatvágás, ha nem javulnak jelentősen a külső kockázati tényezők. Ugyanakkor érdekes lehet az év végi ülés, mivel friss inflációs jelentés is érkezik, illetve jövőre a jelenlegi évi 12-ről nyolc kamatdöntő ülésre áll át a Monetáris Tanács, így

a decemberi után legközelebb csak két hónappal később, február 16-án üléseznek majd.

A mai döntés kapcsán délután három órakor jelenik meg a jegybank közleménye, illetve szokás szerint sajtótájékoztatón ismerteti a részleteket Varga Mihály elnök. Az eseményekről és az esetleges piaci reakciókról a Portfolio folyamatosan tudósít majd.

Címlapkép forrása: Portfolio