Jancsics Dávid korrupciókutató szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) eddig ötösre vizsgázott. Az NVVH elnökjelöltségétől visszalépett szakértő úgy látja, a Seszták Miklóshoz köthető ügyben elásva talált 6,5 milliárd forint azt mutatja, hogy magától értetődőnek vették az érintettek a büntethetetlenséget, a készpénz azonban csak a jéghegy csúcsa lehet. Jancsics szerint – akinek tavasszal jelenik meg a Família Zrt. – Családi korrupció Magyarországon című könyve – ahol az állam pénzt költ valamire, ott megnyílik egy lehetőség a korrupcióra, és mindig lesznek olyan szereplők, akik ezt a lehetőséget kihasználják. Interjú.

„Egyre inkább úgy gondolom, hogy ide most egy kérlelhetetlen pitbull kell” – így indokolta visszalépését a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökjelöltségétől augusztus végén. Két és fél hónap telt el, találtak 6,5 milliárdot egy Seszták Miklós exminiszterhez köthető ügyben erdőben elásva meg madáretetőkben, sőt eljutottak Orbán Viktor volt miniszterelnök testvéréhez is. Erre gondolt?

Néhány hónapja azt mondtam, hogy a hivatal megítélésében nem feltétlenül a kinevezett vezető végzettsége lesz a meghatározó, hanem az, hogy mi történik az első három hónapban. Ez a három hónap még le sem telt, és máris nagyon intenzív volt.

Egyelőre nálam az NVVH ötösre vizsgázott. Unger Anna tényleg egy pitbull. De nyilván még nagyon korai bármit mondani, mert nem tudjuk milyen irányt vesznek majd a nyomozások és miből lesz végül vádemelés.

Most vannak ezek a társadalom számára fontos ügyek, de a hivatal hosszú távú működését az fogja meghatározni, hogy milyen szervezeti struktúrát építenek köré és képes lesz folyamatosan jó minőségben végezni a feladatát. Ebből egyelőre még keveset látni.

Egyértelmű volt, hogy ilyen hamar el lehet jutni a volt kormányfő közvetlen családjáig? Ha elfogadjuk a maffiaállam megnevezést az elmúlt 16 évre, akkor meglepőnek tűnik, hogy már a családnál tartanak. Konkrétan a „don” testvérénél.

Azt gondolom, az első ügyek kiválasztásában nyilván a társadalmi elvárások is szerepet játszottak, ami egy ilyen választás után, ebben a politikai helyzetben érthető, és szerintem igazolható is. Az, hogy ilyen gyorsan eljutottak az Orbán családhoz, valószínűleg tudatos prioritás volt, és ennek üzenetértéke van.

Nyilvánvalóan vannak Orbán Áronénál sokkal súlyosabb ügyek, de az ő letartóztatása szimbolikus. Azt üzeni, hogy mostantól senki nem állhat a törvények felett. Reméljük, hogy ez igaz is.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem alaptalan döntésről van szó. Orbán Viktor családjának mesés meggazdagodását, azt ahogy a családtagok állami szerződések és a befolyásuk révén nagyon sok pénzt nyertek ki a rendszerből, oknyomozó újságírók már részletesen feltárták. Ez a történet évek óta a szemünk előtt zajlik. Nem hiszem, hogy ma Magyarországon van olyan, aki nem tudja, hogy Tiborcz István, Orbán Viktor, veje egy nagyon gazdag ember, aki a vagyonát jelentős részben, állami segítséggel, az adófizetőktől „kapta”. Nem csodálkoznék, ha Tiborcz vagy idősebb Orbán Győző, a volt miniszterelnök édesapja is viszonylag gyorsan a hivatal látókörébe kerülne.

Van biztosíték arra, hogy a mostani kétharmad korrupció terén ne „járjon úgy”, mint az előző?

Nagyon fontos, hogy tisztázzuk, korrupció nélküli kormányzás, államigazgatás sehol a világon nem létezik. Tehát ahol az állam pénzt költ valamire, ott megnyílik egy lehetőség a korrupcióra, és mindig lesznek olyan szereplők, akik ezt a lehetőséget kihasználják.

Az, hogy létrehoztak egy erős hatóságot, amely kapott egy nagyon fontos küldetést, hogy feltárja és felelősségre vonja azt a politikai-gazdasági-családi hálózatot, amely az elmúlt 16 évben az államot foglyul ejtette és a közvagyont magánérdekek szolgálatába állította, a jelenlegi helyzetben egy nagyon fontos dolog. De néhány év múlva, amikor ez a küldetés veszíteni kezd a jelentőségéből, át kell alakulnia egy olyan intézménnyé, amely képes az éppen aktuális korrupciós esetek felismerésére. Ráadásul egy ilyen szuperhatóság létrehozása még egyáltalán nem garancia az alacsony a korrupciós szintre egy országban. Többször elmondtam már, hogy ez egy nagyon bonyolult társadalmi jelenség, ami ellen egyetlen hivatallal és klasszikus jogi eszközökkel képtelenség harcolni. Egyre több országban látjuk, hogy a bűnüldözésben felértékelődik az információ, az adat és annak minősége, frissessége. A rendőrségek és más bűnüldöző szervek részben adatelemző, hírszerző egységekké alakulnak át, és az esemény után kullogó, klasszikus bűnüldözéssel szemben a kockázatelemző, prediktív modell válik hangsúlyossá. Ráadásul a korrupció elleni harcnak nagyon sok fontos szereplője van, az oknyomozó újságíróktól és az akadémiai kutatóműhelyektől a civil szervezeteken, a bejelentőkön, a helyi közösségeken, a cégeken, a pénzintézeteken és az ügyvédeken át a különböző szintű állami szervekig és nemzetközi partnerekig. Egy igazán hatékony antikorrupciós struktúrában az állam igazi feladata, hogy ezt a hálózatot összefogja és menedzselje. Ennek jelenleg még nem látom a nyomát. Számomra ilyen rendszer összerakása és irányítása lenne az igazi kihívás.

Lehet a korrupciót „okosan” csinálni?

Tizenhat évig a politikai hatalom és a kétharmad garantálta a folyamatos pénzszivattyút. Hogy az Orbán-kormány milyen módszerekkel tudta ezt ilyen sokáig fenntartani, az politikatudományi kérdés, és vannak is erről jó elemzések. Ha viszont a technikai oldalt nézzük, az is érdekes. Sokáig azt hittük, hogy ez egy nagyon szofisztikált korrupciós modell, bonyolult szerződéses struktúrákkal, céghálókkal. Ez részben igaz is. A legnagyobb pénzek tényleg okosan, jogszerűnek látszó formában mentek ki, alapítványokba, magántőkealapokba, bizalmi vagyonkezelőkbe.

De közben az is kezd láthatóvá válni, hogy a rendszernek volt másik, faék egyszerűségű oldala. Mindenki azt mondta, hogy a nokiás dobozok kora lejárt, aztán egyszer csak találnak 6,5 milliárdot elásva az erdőben. Itt az látszik, hogy bizonyos esetekben elég volt a nyers politikai hatalom és néhány pénzfutár. Nem volt túlbonyolítva a dolog.

A rengeteg készpénz azt is mutatja, hogy a büntetlenség magától értetődő volt. Aki milliárdokat kápéban tart, az biztos benne, hogy senki nem fogja keresni. Ha tudjuk, hogy a rendőrség és az ügyészség nem nyomoz, minek drágán külföldön tisztára mosatni. Persze a készpénz valószínűleg csak a jéghegy csúcsa. Ha valaki ennyit tartott készpénzben, akkor vajon mennyi lehet még emellett offshore-cégekben és ingatlanokban, strómanok és rokonok nevén?

A Seszták Miklóshoz kapcsoló ügyben talált pénz egy része

Van tippje, hogy mégis mennyi? És ebből reálisan mennyit lehet „visszaszerezni”?

Valószínűleg az NVVH-nál vannak már a korábbi kormányzati szerződések és más releváns dokumentumok, sokkal többet tudnak, mint én vagy az újságírók. Nyilvánvalóan több ezer milliárdos nagyságrendről van szó, de hogy pontosan mennyiről, azt csak a szerződések és a mögöttük álló pénzmozgások ismeretében lehetne megmondani. Az viszont már látszik, hogy a pénzek egy része jogalkotással visszaszerezhető. A kekváknál ez meg is történt, a magántőkealapoknál pedig most vezetik be. Más részük büntetőeljárásban kobozható el, de ez lassú. Egy jelentős részt pedig egyszerűen elfogyasztottak, akár luxusutakról, szállodai-éttermi számlákról, vagy más ingóságokról beszélünk. Ez a pénz nagyrészt elveszett. Azt gondolom, Ligeti Miklós – aki szintén pályázott az NVHH elnöki posztjára, de Unger Anna nyert, Ligeti pedig alkotmánybíró lett – tízszázalékos visszaszerzési aránya és Unger Anna becslése, hogy egy eljárás akár hat évnél is tovább tarthat, nem nagyon járnak messze a valóságtól. Közben persze vannak viszonylag gyorsan lezongorázható ügyek is.

És egy-egy 5–6 milliárdos visszaszerzett vagyon is sokat jelenthet. Ennyiből például kifizethető lenne a kormány éves kórházi klímaprogramja, amelyből több tucat kórház részesülhet.

De az összegektől függetlenül a szimbolikus oldalt is nagyon fontosnak tartom, mert jelzi, hogy véget ért az a korszak, amikor mindent büntetlenül meg lehetett úszni.

Mennyi idő lehet helyreállítani az üzleti bizalmat az elmúlt 16 év után? Érdekli egyáltalán a nagy befektetőket, cégeket, hogy mekkora a korrupció egy adott országban?

Az üzleti szféra és a külföldi befektetők számára nyilván nagyon fontos, mennyire érvényesül egy országban a joguralom, mennyire kell beárazni a korrupciót, és mennyire kell a korrupciós kockázatoktól tartani. De az üzleti bizalom nagyon sok más tényezőtől is függ. Itt érdemes különválasztani az üzleti élet különböző szereplőit. A nagy multik egy része az Orbán-rendszerben is jól elvolt, sokan közülük stratégiai partnerségi megállapodást kötöttek az állammal. Nekik gyakorlatilag nem volt szükségük korrupcióra, más módokon jutottak előnyökhöz, például állami támogatásokon vagy kedvezményeken keresztül. Több oknyomozó anyag és számos interjúalanyom is beszámolt arról, hogy sok esetben melegen ajánlották nekik, NER-es cégeket vegyenek be alvállalkozónak. Olyan is volt, hogy a nagy nemzetközi cégeknek maguknak kellett alvállalkozóként vagy konzorciumi partnerként beállniuk egy NER-es projektcég alá vagy mellé. Megkapták a maguk hasznát, de nyilvánvalóan azt is látták, milyen pénzeket fölöz le a NER a brutálisan túlárazott szerződésekből. Összességében azt gondolom, hogy a bizalom viszonylag gyorsan, akár egy-két éven belül helyreállhat, ha az ország rááll egy olyan pályára, ahol egyértelműen látszik, hogyan működnek a dolgok, és hogy újra érdemes indulni a közbeszerzéseken. Az üzleti élet elég racionális, ezért szerintem viszonylag gyorsan fog reagálni a megváltozott környezetre.

Hogyan értékeli a Tisza Párt vagyonnyilatkozati reformját, mennyire lehet antikorrupciós eszköz?

Alapvetően jó irány. Magyarországon eddig ennek a szinte már kabaré szintű vagyonnyilatkozati rendszernek nem volt semmi tétje.

Most az Integritás Hatóság valóban vizsgálhatja a nyilatkozatokat, és aki eltitkolja a vagyonát, akár börtönt is kaphat. Ez fontos antikorrupciós eszköz lehet, ha a nyilatkozatok tényleg megfelelnek a valóságnak. Seszták Miklós júniusi vagyonnyilatkozatában például 20 millió forint készpénz szerepelt, ami ugye megint vicckategória. A buktatókat ott látom, ahol a civilek is. Továbbra sem kell azonnal bejelenteni, ha valakinek jelentősen megváltozik a vagyona, elég évente egyszer nyilatkozni. Márpedig egy év alatt jelentős összegek mozdulhatnak meg, tűnhetnek el, kerülhetnek másokhoz, vagy keveredhetnek más családtagok vagyonával. És itt el is jutunk a problémához, amit a legsúlyosabbnak tartok, hogy a tágabb család továbbra sem része a rendszernek. A közös háztartásban élő házastárs és gyerek nyilatkozik, de a vej, a szülő vagy a testvér vagyona nem jelenik meg sehol. Tiborcz István, idősebb Orbán Győző vagy Orbán Áron vagyona az új rendszerben sem kerülne bele Orbán Viktor nyilatkozatába. Márpedig az elmúlt évek azt mutatják, hogy a vagyon gyakran pont az ilyen családtagokhoz került. Amíg a vagyonnyilatkozat csak az egyént nézi, a családi vagyont nem fogja látni.

Miután a magyarországi hardcore punk egyik meghatározó zenekarának, a Leukémiának volt 1991 és 1997 között a basszusgitárosa, autentikus személytől kérdezem: mennyire punk most a vagyonvisszaszerzés?

Ez egy hivatali munka, be kell menni hozzá minden reggel egy irodába, és ez nagyon nem punk. Talán legbelül emiatt is engedtem el az NVVH elnöki pályázatát.

Jancsics Dávid szerint az első ügyek kiválasztásában nyilván a társadalmi elvárások is szerepet játszottak, ami egy ilyen választás után, ebben a politikai helyzetben érthető és igazolható is

JANCSICS DÁVID

Jancsics Dávid 1973-ban született szociológus, korrupciókutató és a San Diego State University egyetemi tanára. 2026 nyarán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) egyik esélyes elnökjelöltje volt, mielőtt augusztusban visszalépett. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) szociológus diplomát szerzett. 2007-től a New York-i City University of New York (CUNY) Graduate Centerében folytatott doktori tanulmányokat, ahol 2013-ban PhD fokozatot szerzett szociológiából. Tanított többek között a John Jay College of Criminal Justice-ban és a Rutgers Egyetemen, jelenleg pedig a San Diego State University Közigazgatási Intézetének (School of Public Affairs) professzora. A 2024–2025-ös tanévben Fulbright-ösztöndíjasként kutatott Magyarországon. Fő kutatási területe a korrupció társadalmi és szervezeti háttere, a családi és informális hálózatok szerepe, valamint az állam foglyul ejtése. Szakértőként dolgozott az ENSZ, az Európai Bizottság és a Transparency International számára is. Tudományos pályája előtt zenész volt, 1991 és 1997 között a hazai hardcore punk egyik meghatározó zenekara, a Leukémia basszusgitárosa volt. A korrupció szociológiája című könyve 2025 nyarán jelent meg, idén tavasszal pedig a Família Zrt. – Családi korrupció Magyarországon című kötete kerül a polcokra.

Címlapkép forrása: Jancsics Dávid

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