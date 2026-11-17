Azonnali hatállyal menesztette Horváth Péter Jánost, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatóját Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető a döntés okát nem indokolta. Horváth 2023 januárjában, még az Orbán-kormány idején került az atomerőmű élére, ahol fő feladata a paksi blokkok további üzemidő-hosszabbításának előkészítése volt.

Azonnali hatállyal megszűnt Horváth Péter János, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának megbízatása

– jelentette be kedden Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon.

A tárcavezető közölte, hogy hamarosan bemutatja az új vezérigazgatót, a váltás indokát azonban nem ismertette.

Horváth Péter János 2023 januárjában, az Orbán-kormány idején került az atomerőmű élére, ahol Pekárik Gézát váltotta. Kinevezésekor az Energiaügyi Minisztérium a meglévő paksi blokkok további üzemidő-hosszabbításának előkészítését és az erőmű tartós működőképességének megőrzését jelölte meg elsődleges feladataként.

Közvetlenül előtte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt vezette, amelynek elnöki tisztségét 2020 nyarától töltötte be. Az energiahivatalt korábban, 2010 és 2013 között is irányította, paksi kinevezésekor pedig Juhász Edit vette át tőle a hatóság vezetését.

Horváth Moszkvában olajmérnöki, Budapesten külgazdasági mérnöki végzettséget szerzett, pályája során a Kőolajkutató Vállalatnál és a Molnál is megfordult.

2013 és 2015 között az MVM vezérigazgatója volt, majd az Első Nemzeti Közműszolgáltató megszervezését irányította, később pedig a Mátrai Erőművet vezette.

Paksi elődje, Pekárik Géza több mint három évtizedet töltött az atomerőműnél, elsősorban műszaki területeken. Leváltásakor az akkori minisztérium azt közölte, hogy tapasztalataira miniszteri tanácsadóként és az MVM-csoporton belül is számítanak. Kapitány mostani bejelentéséből nem derült ki, hogy Horváth kap-e más feladatot.

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