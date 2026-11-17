Egy friss, húsz országra kiterjedő nemzetközi kutatás adatai szerint a vállalatok 2026-os fókuszában egyértelműen a munkavállalói elköteleződés, a vezetőfejlesztés és a digitalizáció áll. Szabó Csaba, a Develor vezérigazgatója rámutatott, hogy Magyarország jelenleg jelentős lemaradásban van az AI vállalati alkalmazásában, miközben a hazai cégeknél a vezetői alapkompetenciák fejlesztésére mutatkozik a legnagyobb igény.
A jelenlegi, egymást érő válságokkal terhelt gazdasági környezetben a hosszú távú stratégiai tervezés szinte lehetetlenné vált, a vállalatok sokszor csupán két-három hónapra látnak előre. Ez a folyamatos bizonytalanság az eltérő generációs elvárásokkal kiegészülve soha nem látott nyomást helyez a vezetőkre, akiknek a fejlesztése így elengedhetetlenné vált.
Ezt a nyomást a vállalati HR-igazgatók is napi szinten érzékelik. Ahogy a HR (R)EVOLUTION 2026 konferencia vonatkozó kerekasztal-beszélgetésén elhangzott, a munkaerő megtartása mára fontosabbá vált a toborzásnál.
Berkes Áron, a Dreher, valamint Talmácsi-Velősy Réka, a Bosch HR-vezetője egyaránt egyetértett abban, hogy
a fizetés önmagában már nem elegendő motivációs eszköz, egy ponton túl személyre szabott juttatásokra és a munkavállalók fokozott támogatására van szükség.
HR-misszió: tehermentesítés
Bán Zoltán, a MOL Magyarország HR-igazgatója a hatékonyság növelése érdekében a feladatok észszerűsítését és az egyes munkafolyamatok szükségességének felülvizsgálatát szorgalmazta.
Komoly fejtörést okoz a vállalatoknak az is, hogy honnan érkezik a jövő vezetősége. A fiatalabb generációk számára a hagyományos, hierarchikus előmenetel egyre kevésbé vonzó, sokan ódzkodnak az adminisztratív terhektől. A HR feladata éppen ezért az, hogy tehermentesítse a vezetőket, így ők valóban az érdemi munkára, vagyis a döntéshozatalra és a csapat motiválására fókuszálhatnak.
Ezzel szorosan összefügg a szenior munkatársak kiöregedése is. Bartis Eszter, a Wallis Csoport humánerőforrás-igazgatója kiemelte, hogy a legnehezebben átadható tudás nem egy adott folyamat ismerete, hanem a helyes döntéshozatal képessége.
Ehhez társul az a strukturális probléma, hogy sok cégnél a magasabb fizetés elérésének egyetlen útja a kinevezés, ami gyakran olyanokat is vezetői pozícióba kényszerít, akik inkább szakértőként szeretnének továbbfejlődni.
A fiatalok bevonzása érdekében a cégeknek ma már túl kell mutatniuk a puszta profittermelésen, és olyan értékrendet kell közvetíteniük, amellyel a belépők azonosulni tudnak.
Ez hatványozottan igaz azokra a műszaki és informatikai területekre, ahol az érdeklődés csökkenése miatt már most is érezhető az utánpótláshiány.
Még több jövőállóság a radaron
A jövőállóság két további alappillére a mesterséges intelligencia és az új bérszabályozások kezelése. Bár az AI egyéni szinten már ma is képes növelni a hatékonyságot,
a szervezeti szintű áttöréshez a munkafolyamatok teljes átalakítására és a munkavállalók kritikus gondolkodásának fejlesztésére van szükség.
Emellett a bértranszparencia bevezetése is új feladatokat teremt. A jövőben a vezetőknek nyíltan és érthetően kell kommunikálniuk a bérsávokat és a karrierlehetőségeket, megelőzve ezzel a belső feszültségeket, miközben továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az egyéni munkavállalói igényekre.
Címlapkép forrása: Portfolio
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