A Szerencsejáték Zrt. korábbi kereskedelmi igazgatójaként érkező Brenkus Krisztián és az új ügyvezető közös feladata lesz, hogy új alapokra helyezzék a park működését, valamint növeljék a terület kihasználtságát.

A magyar lóversenyzés jövőre ünnepli fennállásának kétszázadik évfordulóját. Erre tekintettel a tájékoztatásban hangsúlyozták, hogy a szervezeti átalakítások és a fejlesztések nem sérthetik a kialakult hagyományokat, a megújulásnak pedig magának a lóversenyágazatnak a fejlődését is szolgálnia kell.

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