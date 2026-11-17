Lengyelország befagyasztja a lakossági gázárat, amely így a jelenlegi szinten, megawattóránként 197,29 zlotyn marad, jelentette be a lengyel miniszterelnök. Ez elosztói díjak és áfa nélkül nagyjából 150 forintos köbméterárnak felel meg. A tervezet szerint a háztartásokra és a sérülékeny fogyasztókra vonatkozó hatósági árrendszer 2027 helyett 2030 végéig maradna érvényben.

Döntöttünk a gázárak befagyasztásáról, ami a lakossági fogyasztókat illeti, és 197,29 zlotys szinten tartjuk az árat megawattóránként

– mondta a miniszterelnök. Hozzátette, hogy „ez a jelenlegi szintnek megfelelő ár” lesz, és utalt arra is: „Emlékszünk, mit jelentett 16-17 százalék a családi pénztárcáknak.”

A 197,29 zlotys megawattórás ár nagyjából 150 forintos köbméterenkénti árnak felel meg Magyarországon használt fűtőértékkel és a mai zlotyárfolyamon számolva. Ez csak a földgáz ára, ami nem tartalmazza sem az elosztói díjakat, sem az áfát.

A 197 zlotys szint a myOrlen, vagyis az egyetemes szolgáltató – itthon MVM – tarifájának felel meg, amelyet a szabályozó 2026 végéig hagyott jóvá. A hatósági áras körbe a háztartások és a kijelölt sérülékeny fogyasztók tartoznak, akik a lengyel energiaszabályozó hatóság által jóváhagyott tarifára jogosultak.

A tervezet egy hosszabb távú tervet is tartalmaz:

a hatósági tarifarendszert 2030 végéig hosszabbítanák meg.

A jelenlegi szabályok szerint ez 2027 végén járna le.

A lengyel „rezsicsökkentés” régóta visszatérő politikai kérdés. A Portfolio tavaly arról írt, hogy megszűnhet 2026-tól, majd arról, hogy politikai csatározások miatt került veszélybe a kedvezményes ár fenntartása. Magyarországon a kormány a 2027-es költségvetésben 1165 milliárd forintot különített el a rezsicsökkentés fenntartására.

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