Tájékoztató aloldalt indított az Integritás Hatóság, hogy nyilvánosan böngészhetők lehessenek az önkormányzati vagyonnyilatkozatok. Az érintett polgármesterek, alpolgármesterek és önkormányzati képviselők mintegy 90 százalékának bevallásai már elérhető az önkormányzatok honlapjain, közölte kedden az Integritás Hatóság. A nyilatkozatok ellenőrzését bárki kezdeményezheti az önkormányzat kijelölt bizottságánál, de a hatóság hivatalból vagy bejelentés alapján is vizsgálódhat. A nyilatkozattétel elmulasztása a juttatások felfüggesztésével járhat, súlyosabb esetben, például lényeges adatok szándékos meghamisításakor pedig a megbízatás is megszűnhet. Az Integritás Hatóság maga nem bírságol, bűncselekmény gyanúja esetén azonban az illetékes szervhez fordul.

Az érintett önkormányzati vezetők és képviselők mintegy 90 százalékának vagyonnyilatkozata már elérhető az önkormányzati honlapokon – közölte kedden az Integritás Hatóság.

A szervezet új tájékoztató aloldalt indított, amely a dokumentumok kitöltéséhez, közzétételéhez, ellenőrzéséhez és javításához ad útmutatást.

A hatóság tájékoztatása szerint a június 29. óta hatályos közzétételi kötelezettség a polgármesterekre, alpolgármesterekre, valamint a települési, vármegyei és fővárosi önkormányzati képviselőkre is kiterjed. A hivatalba lépéskor, majd évente január 31-ig benyújtandó nyilatkozatokat a megbízatás megszűnését követően még három évig elérhetővé kell tenni. A közös háztartásban élő hozzátartozók nyilatkozatai továbbra sem nyilvánosak.

Az önkormányzat kijelölt bizottságánál bárki kezdeményezheti a vagyonnyilatkozat ellenőrzését, emellett az Integritás Hatóság is vizsgálódhat hivatalból vagy bejelentés alapján. Ha a hatóság a nyilatkozattétel elmulasztását vagy lényeges adat szándékos, valótlan közlését állapítja meg, a bizottságnak eljárást kell indítania, majd annak eredményéről tájékoztatnia kell a képviselő-testületet.

A nyilatkozat benyújtásának elmulasztása a tisztségből fakadó jogok és a juttatások felfüggesztésével járhat, a mulasztás vagy lényeges adat szándékos meghamisítása pedig a megbízatás megszüntetését is megalapozhatja.

Az Integritás Hatóság maga nem bírságolja a polgármestereket és képviselőket, de bűncselekmény gyanúja esetén az illetékes szervhez fordul. A nemzetiségi önkormányzati képviselők nyilatkozatai szintén nyilvánosak, ezeket azonban nem kötelező honlapon közzétenni: betekintéssel vagy tájékoztatáskéréssel ismerhetők meg.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László