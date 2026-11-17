A helyi hatóságok, köztük a munkácsi önkormányzat és a kárpátaljai kormányzó is megerősítették, hogy egy orosz drón csapódott be egy munkácsi gyártelep udvarán. Mivel a térség felett további pilóta nélküli eszközöket is észleltek, Munkács és Ungvár környékén továbbra is légiriadó van érvényben. A becsapódásnak szerencsére nincsenek áldozatai.

Magyar Péter a keddi parlamenti ülésen hívta fel a figyelmet az esetre. Beszédében kiemelte, hogy az ellenzék eddig gyakran érvelt azzal, miszerint a fegyveres konfliktus legalább Kárpátalját és a magyarlakta településeket elkerüli.

Mivel azonban most a történelmi jelentőségű Munkácsot is közvetlen támadás érte, a miniszterelnök arra szólította fel az ellenzéki képviselőket, hogy fejezzék be a hazudozást és az uszítást, valamint mutassanak tényleges szolidaritást a kárpátaljai magyarok iránt.

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