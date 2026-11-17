Orosz drón csapódott be kedd reggel a kárpátaljai Munkácson, az előzetes információk szerint azonban senki sem halt meg és nem sérült meg. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a becsapódás mintegy 300 méterre történt a munkácsi pályaudvartól. A Magyarországról érkező vonat magyar személyzetét leszállították, a Magyarország és Ukrajna közötti vasúti közlekedést pedig keddre és szerdára leállítják.

Orosz dróntámadás érte kedd reggel a kárpátaljai Munkácsot. Mint arról beszámoltunk, Vitalij Glagola ukrán újságíró értesülése szerint

egy Sahed típusú drón a körgyűrűn, a Beregszászi hídon túl csapódott be, de az előzetes információk alapján nem történt haláleset vagy sérülés.

Kárpátalja felett több drónt is észleltek, Glagola későbbi közlése szerint a légvédelem valamennyit lelőtte.

Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon közölte, hogy a munkácsi pályaudvartól mintegy 300 méterre csapódott be egy orosz drón.

Tájékoztatása szerint a Magyarországról érkező vonat magyar személyzetét leszállították, a Magyarország és Ukrajna közötti vasúti közlekedést pedig keddre és szerdára leállítják.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert