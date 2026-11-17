Már a három év alatti, kockázati csoportba tartozó gyermekek számára is országszerte elérhető a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál az influenza oltóanyag, közölte az ONI.
A 2026/2027-es influenzaszezonra biztosított 4 500 adag Vaxigrip injekciós vakcina és 2 000 adag Fluenz orrspray megérkezésével az érintett 6–35 hónapos gyermekek térítésmentesen juthatnak hozzá az életkoruknak és az egészségi állapotuknak megfelelő készítményhez.
A Vaxigrip vakcina hat hónapos kortól, míg a Fluenz szuszpenziós orrspray betöltött kétéves kortól adható, amennyiben az alkalmazásának nincs ellenjavallata. A megfelelő készítmény kiválasztásáról az oltás beadását végző orvos dönt, figyelembe véve a gyermek életkorát és egészségi állapotát.
A térítésmentes influenza elleni védőoltásra a 3 évesnél fiatalabb gyermekek közül
- a rendszeres orvosi ellenőrzést vagy kórházi kezelést igénylő krónikus szív- és légzőszervi betegségben szenvedők,
- az immunhiányos,
- a vese-, vérképzőszervi és anyagcsere-betegséggel élő gyermekek,
- továbbá a tartós acetilszalicilsav-kezelésben részesülők,
- az egészségügyi intézményben tartósan ápolt gyermekek
- és a csecsemő- és gyermekotthonok lakói jogosultak.
A hat hónaposnál fiatalabb csecsemők influenza elleni védőoltást még nem kaphatnak. Védelmüket a várandósság alatti anyai oltás, valamint a közeli hozzátartozók és gondozók védőoltása segíti.
Az influenza elleni védőoltás jelentősen csökkentheti a súlyos megbetegedés és a szövődmények kialakulásának kockázatát.
A megfelelő immunvédelem kialakulásához általában két hét szükséges, érdemes minél előbb gondoskodni a gyermekek influenza elleni védőoltásáról.
A COVID–19 elleni védőoltások lakossági elérhetőségének előkészítése is folyamatban van. Az oltóanyagok rendelkezésre állásáról, továbbá a védőoltás igénybevételének feltételeiről az ONI külön tájékoztatást fog adni.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 2025/2026-os légúti megbetegedési szezonban Magyarországon összesen 559 154 adag térítésmentesen biztosított 3Fluart influenza elleni vakcinát adtak be, ami
a KSH népességadataival számolva a teljes hazai lakosság 6,0%-ának felel meg.
Fontos módszertani korlát, hogy ez az arány nem a teljes influenza elleni átoltottságot mutatja, hanem kizárólag az ingyenes 3Fluart vakcinával oltottak számát viszonyítja a teljes népességhez. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a Vaxigrip, a Fluenz, illetve az esetlegesen térítéses vagy más csatornán beadott influenza elleni oltásokról nem közölt a 3Fluart-adatokkal összeadható, országos bontású adatot, ezért ezek nem szerepelnek a számításban. Az ONI tájékoztatása szerint a 2025/2026-os szezonban a 3 évesnél idősebbek oltásához 650 ezer adag térítésmentesen felhasználható 3Fluart vakcina, 4 ezer adat Vaxigrip és 2 ezer Fluenz orrspray állt rendelkezésre,
A 2025/26-os szezonban beadott ingyenes 3Fluart oltások korcsoportos megoszlása erősen koncentrált. A 3–18 évesek körében 16 162, a 19–59 éveseknél 139 609, a 60–64 éveseknél 54 624 oltást regisztráltak. A legtöbb oltást a 65 éves és idősebb korosztály kapta: ebben a csoportban 348 759 fő részesült térítésmentes 3Fluart vakcinában, ami
az összes beadott ingyenes 3Fluart oltás 62,4%-át jelenti, vagyis az oltási program ténylegesen elsősorban az idősebb korosztályokra épül.
Közegészségügyi szempontból azonban nem az a döntő kérdés, hogy az oltottak között mekkora az idősek aránya, hanem az, hogy az idősek mekkora hányada kapta meg az oltást. Ebből a nézőpontból a kép kifejezetten kedvezőtlen:
a 65 év feletti népesség mindössze 17,5%-a kapott ingyenes 3Fluart oltást a 2025/2026-os szezonban.
A teljes 60 év feletti népességben 403 383 fő kapott térítésmentes 3Fluart oltást, ami az összes beadott oltás 72,1%-a. Saját korcsoportjukhoz viszonyítva azonban
a 60 év felettieknek csak 15,9%-a részesült ebben az oltásban.
A 3–18 éves korcsoport adatai azért érdemelnek külön figyelmet, mert a gyermekek és serdülők az óvodai, iskolai és családi kontaktusokon keresztül fontos szerepet játszhatnak a légúti fertőzések közösségi terjedésében. A 2025/2026-os szezonban ebben a korcsoportban mindössze 16 162 ingyenes 3Fluart oltást regisztráltak, ami
az összes beadott 3Fluart oltásnak csupán 2,9%-a.
A 100 ezer lakosra jutó megbetegedések korcsoportos eloszlása azt mutatja, hogy az akut légúti fertőzések tekintetében a legfiatalabbak (0-14 évesek) vannak többségben, míg az influenzaszerű megbetegedéseknél már a 15-34 éves korosztály értintettsége valamivel magasabb. A grafikonon a 45. heti számokat mutatjuk.
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