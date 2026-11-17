Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) arról értesítette a Külügyminisztériumot, hogy
meghosszabbította a MOL számára a Lukoilt és a Litascót érintő iránymutatását.
Ez a Barátság kőolajvezetéken keresztül szállított kőolaj azonnali piaci vásárlásaihoz, illetve a meglévő szerződések teljesítéséhez szükséges tranzakciókra vonatkozik. Egyúttal az OFAC az MVM számára is meghosszabbította az iránymutatást, a Török Áramlat vezetéken érkező orosz földgázszállításokhoz kapcsolódó pénzügyi tranzakciókra.
A közlemény tartalmaz még egy fontos mondatot, miszerint
az iránymutatás a márciusi határidő lejárta után megújítható.
Közvetlen előzmény
A friss bejelentés időzítése különösen aktuális, hiszen a Mol épp a napokban jelezte, hogy 2027 végére felkészül az orosz kőolajimport fokozatos kivezetésére, de ehhez uniós forrást kér.
Bacsa György ügyvezető ugyanott arra figyelmeztetett, hogy az orosz olajról való leválás jelentősen megdrágíthatja az energiaköltségeket Magyarországon és Szlovákiában: egy IMF-tanulmányra hivatkozva azt mondta, az azonnali leállás 2030-ig nagyjából 15 százalékkal növelné a magyar energiakiadásokat.
Miről is szól ez az egész?
A mostani döntés előzménye, hogy az Egyesült Államok 2025 októberében szankciókat vezetett be a két orosz olajipari óriás, a Lukoil és a Rosznyefty ellen, azzal a céllal, hogy korlátozza Oroszország háborús bevételeit. Az intézkedések a magyar energiaellátás szempontjából is komoly kockázatot jelentettek, mivel a Mol orosz kőolajbeszerzéseinek pénzügyi lebonyolítását is érintették. Magyarország végül Orbán Viktor és Donald Trump 2025. novemberi washingtoni találkozóját követően kapott felmentést. Bár a magyar kormány eredetileg korlátlan időtartamú mentességről beszélt, az amerikai fél már akkor egyértelművé tette, hogy
az engedmény egy évre szól, vagyis 2026 novemberében ismét napirendre kerülhet annak meghosszabbítása.
A mostani hosszabbítás híre tehát ne derült égből érkező meglepetés volt, lehetett rá számítani. Orbán Anita külügyminiszter egyébként már szeptember végén arról beszélt, hogy a magyar kormány dolgozik a mentesség fenntartásán, mivel a Molnak további időre van szüksége az orosz kőolajtól való függőség csökkentéséhez. Ráadásul a társaság vezetése a novemberi harmadik negyedéves gyorsjelentést követő elemzői tájékoztatón is megerősítette, hogy benyújtotta a hosszabbítási kérelmet, és november 21-ig választ vár az OFAC-tól.
Az engedmény fenntartása különösen fontos a Mol számára, mivel a százhalombattai és a pozsonyi finomító teljes körű átállítása más kőolajfajták feldolgozására még folyamatban van.
A vállalat várakozásai szerint a szükséges technológiai fejlesztések 2027 végére készülhetnek el,
az alternatív beszerzési útvonalak biztosítása pedig ettől független kihívás. Kulcsszerepet játszhat ebben a Horvátországon keresztül érkező Adria kőolajvezeték, aminek a tényleges, tartós szállítási kapacitásáról továbbra is eltér a Mol és a horvát JANAF álláspontja.
Az amerikai döntés így átmenetileg mérsékli a magyar energiaellátásra nehezedő szankciós kockázatokat, de nem oldja meg az orosz energiahordozóktól való függőség kérdését.
A 2027. március 19-ig szóló hosszabbítás ugyanis "csak" újabb négy hónapnyi mozgásteret biztosít az érintett magyar vállalatoknak, miközben a finomítói átállás ennél hosszabb időt igényelhet.
Fontos viszont, hogy az OFAC iránymutatása a márciusi határidő után ismét megújítható, vagyis a mostani döntés nem feltétlenül jelenti azt, hogy tavasszal megszűnik a mentesség.
Címlapkép forrása: Portfolio
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