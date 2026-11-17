Végre beindul a magyar gazdaság
Az idei harmadik negyedévben a magyar reál GDP 1,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet - rögzíti a kiindulási állapotot a Bizottság előrejelzése. Az elemzés rámutatott, hogy miközben az ipar és a szolgáltató szektor támogatta a bővülést, a mezőgazdaság teljesítménye az elhúzódó nyári aszály miatt visszaesett.
Az állami fejlesztések visszafogása következtében a beruházások idén még zsugorodnak, 2027-ben és 2028-ban azonban már 2,8, illetve 2,9 százalékos gazdasági növekedés várható. A beruházási kedv javulását a kedvezőbb üzleti hangulat és a csökkenő magyar kockázati felár mellett az is segíti, hogy a jogállamisági reformok nyomán újra megnyílik a hozzáférés az uniós forrásokhoz. A kivitelt az új autóipari összeszerelő üzemek fűtik majd, ám a külföldi vállalatok profitrepatriálása miatt a folyó fizetési mérleg egyenlege várhatóan negatív marad.
A feszes munkaerőpiac eközben várhatóan továbbra is erős bérdinamikát eredményez, bár a nominális bérek növekedési üteme az idei, mintegy 10 százalékos szintről 2027-re 6,8 százalékra lassulhat, ahogy kifut a közszférabeli béremelések és a 11 százalékos minimálbér-emelés hatása. A foglalkoztatottság idén 0,4 százalékkal bővül, a munkanélküliségi ráta pedig a jelenlegi 4,6 százalék körüli szintről 2028-ra 4 százalékra süllyedhet.
Az erősödő forintárfolyam és az átmeneti kormányzati árszabályozások hatására a harmonizált fogyasztóiár-index (HICP) szeptemberre 2,1 százalékra esett vissza, és az egész évben pedig 2,2 százalék körül alakulhat.
Az infláció azonban jövőre az energia- és élelmiszerárak emelkedése, valamint a dohánytermékek jövedéki adójának év végi növelése miatt 3,4 százalékra gyorsulhat,
majd 2028-ban – az ETS2 kvótarendszer energiaár-növelő hatása ellenére – a szolgáltatások drágulásának enyhülésével 3 százalékra mérséklődhet.
További kiigazítás nélkül 5 százalék felett ragadhat a hiány
Az államháztartási hiány a tavalyi 4,7 százalékról idén várhatóan drasztikusan, a GDP 7,3 százalékára nő, mivel az állami kiadások GDP-arányos szintje 51,6 százalékra emelkedik.
A költekezést a 14. havi nyugdíj részleges bevezetése és az új lakástámogatások mellett olyan, a GDP 1,5 százalékát kitevő egyszeri tételek duzzasztják, mint a fegyveres testületeknek kifizetett fegyverpénz, a két uniós bírósági ítélet miatti adó-visszatérítés, valamint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) hiteleiből finanszírozott beruházások. Eközben a bevételi oldalt gyengítette az édesanyák személyijövedelemadó-mentességének kiterjesztése és a családi adókedvezmény növelése, így az idei költségvetési politika erőteljesen expanzív.
Az Európai Bizotság várakozásai szerint azonban a fiskális irányvonal 2027-től szigorúvá válik, így az egyszeri kiadások kifutásával és a valamennyi minisztériumot érintő kiadáscsökkentésekkel
a kormány várhatóan a GDP 5,2 százalékára tudja leszorítani majd a deficitet.
A bevételi oldalt a GDP 0,6 százalékának megfelelő új intézkedéscsomag erősíti, amely magában foglal egy új vagyonadót, továbbá a társasági adó, valamint a dohány- és alkoholtermékek jövedéki adójának emelését. Emellett 2027-re is meghosszabbítanak több ágazati különadót, és felfüggesztik az anyák szja-mentességének további fokozatos kiterjesztését. Ezen lépések célja, hogy ellensúlyozzák az újabb, a GDP 1,5 százalékát kitevő kiadásnövelő tételeket, köztük a közszféra béremeléseit, a magasabb családi pótlékot, az alacsony keresetűek szja-csökkentését és a nyugdíjemeléseket. A kamatkiadások GDP-arányos csökkenését segíti, hogy az állampapírhozamok a 2026. áprilisi választásokat megelőzően mérséklődtek, és azóta is ezen az alacsonyabb szinten maradtak.
A szigorítás ellenére a költségvetési hiány 2028-ban is magas, a GDP 5,3 százaléka maradhat, amit részben az ágazati különadók kivezetésével magyaráz a Bizottság előrejelzése.
A Bizottság előrejelzése éles ellentétben áll a Tisza-kormány középtávú konvergenciaprogramjával, amelyben 4 százalékos GDP-arányos deficitbecslés szerepel 2028-ra. Ugyanakkor a prognózis csak azokat az intézkedéseket veszi figyelembe, amelyeket már meghoztak, ezért inkább érdemes úgy tekinteni rá, mint egy figyelmeztetésre, hogy további kiigazító lépéseket 2028-ban is tenni kell a deficitcsökkentés érdekében.
A tartósan magas deficit és a felvett RRF-hitelek miatt a GDP-arányos államadósság a tavalyi 74,4 százalékról 2028-ra 78,2 százalékra emelkedik, még úgy is, hogy a forint közelmúltbeli erősödése nyomán a devizaadósság átértékelődése idén némileg fékezi a mutató növekedését.
Az Európai Bizottság euróövezetre és a legnagyobb országokra vonatkozó előrejelzésekkel alábbi cikkünkben foglalkoztunk:
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Megjött az Európai Bizottság ítélete Magyarországról: kellemetlen meglepetés jöhet a 2028-as deficitben
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