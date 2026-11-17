2026. december 31-ig a közszférában dolgozó nyugdíjasok esetében főszabályként még szüneteltetni kell a nyugdíj folyósítását. Ez alól jelenleg csak bizonyos mentesített ágazatok, például az egészségügy, a köznevelés vagy a szociális terület jelentenek kivételt.
Jövő januártól azonban – a kormány tervei alapján – ez a korlátozás megszűnik,
így a közalkalmazottak, a kormánytisztviselők és a hasonló jogviszonyban állók a versenyszférához hasonlóan, minden megkötés nélkül felvehetnék a nyugdíjukat a bérük mellett. Fontos változás az érintettek számára, hogy akiknek idén a munkavégzés miatt szünetelt az öregségi nyugdíjuk, jövőre jogosulttá válnak a 13. és a 14. havi ellátásra is.
A nyugdíj melletti keresőtevékenység jövőre is a megszokott, kedvező adózási feltételekkel folytatható. A megszerzett jövedelem után a nyugdíjas munkavállalónak nem kell megfizetnie a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot, a munkáltató pedig mentesül a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó alól, ami továbbra is rendkívül vonzóvá teszi az idősebb munkaerő foglalkoztatását. Mivel a fizetés járulékmentes, a munkavégzés a jövőben sem jogosít nyugdíjnövelésre, a keresetet viszont 2027-ben sem korlátozza semmilyen jövedelemplafon.
Lényeges könnyítés vár azokra is, akik korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban vagy egyéb speciális juttatásban, például bányászjáradékban vagy táncművészeti életjáradékban részesülnek. Számukra az idei év végéig még érvényben van az a szabály, amely szerint az éves keresetük nem haladhatja meg a minimálbér tizennyolcszorosát, a közszférában történő munkavégzés esetén pedig az ellátásukat szüneteltetik. Januártól ezek a korlátok is teljesen eltűnnek, így az öregségi nyugdíjasokhoz hasonlóan ők is szabadon dolgozhatnak. Az ő esetükben azonban a keresetet a személyi jövedelemadó mellett továbbra is terheli a társadalombiztosítási járulék, a kifizetőt pedig a szociális hozzájárulási adó.
A megváltozott munkaképességűek, azaz a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők munkavégzését jelenleg sem korlátozza sem időbeni, sem kereseti plafon, és ez a jövő évben is változatlan marad mind a köz-, mind a versenyszférában. Az ő esetükben a bér után a személyi jövedelemadó mellett továbbra is meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót.
Mivel a közszférában általánosan megszűnne az ellátások szüneteltetése, hatályát vesztheti az egészségügyi dolgozók nyugdíjpótló jövedelemkiegészítésére vonatkozó szabályozás is, hiszen a rendszer fenntartása okafogyottá válik – mutat rá Farkas András. (Az orvosok és a szakdolgozók egy korábbi kormányzati rendelkezés alapján az idei év elejétől már egyébként is korlátozás nélkül megkaphatják a nyugdíjukat a fizetésük mellett.)
A kormány 2026. november 10-én nyújtotta be az Országgyűlésnek a Magyarország 2027. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló, T/1018. számú törvényjavaslatot. Az előterjesztés többek között a nyugdíj melletti munkavégzés korlátozásainak átfogó megszüntetését is tartalmazza. Hatályon kívül helyezné a közszférában dolgozók öregségi nyugdíjának kötelező szüneteltetését előíró szabályt, valamint eltörölné a korhatár előtti ellátások és a szolgálati járandóság mellett végzett munka éves kereseti korlátját.
A változtatások 2027. január 1-jén lépnének hatályba. A kormány indokolása szerint a számos ágazati kivétel miatt a korlátozással érintettek száma és az elérhető költségvetési megtakarítás jelentősen csökkent, miközben a közigazgatás egyes területein munkaerőhiány alakult ki.
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