Noha uniós viszonylatban magas, közel 81 százalékos a foglalkoztatottság, lehet még javulni e tekintetben, és erre szükség is lesz, hiszen a munkaképes korú lakosság száma drasztikusan fog visszaesni az elkövetkezendő évtizedekben. Mindez feltételezi a termelékenység növelésének szükségességét, mutatott rá Nádasné dr. Rab Henriett, a Szociális és Családügyi Minisztérium munkaerőpiacért, munkavédelemért és foglalkoztatás-felügyeletért felelős helyettes államtitkára a Portfolio HR (R)evolution 2026 konferencia nyitó előadásában.

A hazai munkaerőpiac több kihívással szembesül, így többek között azzal is, hogy a változó munkaerő-tartalék miatt a munkaerő-közvetítés gyakorlatát is a helyzethez kell igazítani.

Nádasné dr. Rab Henriett, munkaerőpiacért, munkavédelemért és foglalkoztatás-felügyeletért felelős helyettes államtitkár

A helyettes államtitkár a sokakat foglalkoztató egy másik fontos kérdés kapcsán bejelentést tett:

e szerint a munkáltatók 2027 első harmadában már megismerhetik a bértranszparencia hazai szabályait.

A minisztérium tervei szerint a társadalmi vitára alkalmas tervezet elkészülése után több helyszínen, nyilvános fórumokon mutatják be a szabályozás részleteit, ahol kérdéseket is fel lehet majd tenni, és a várható jogalkalmazási problémákat is megvitatnák az érintettekkel.

Nádasné Rab Henriett hozzátette: a jövő év elejére célzott programokat terveznek a területileg szétszórt munkaerő-tartalékok bevonására, miközben figyelemmel kísérik, hogy a részmunkaidő terjedése valódi rugalmasságot vagy a foglalkoztatás szürkülését jelzi-e. A bértranszparencia és a platformmunka uniós szabályainak átültetése mellett

a munkavédelmi oktatás és a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok szerepének erősítését, később pedig a munkajogi szabályok felülvizsgálatát is tervezik.

Tóth G. Csaba, az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa

Tóth G. Csaba, az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa rámutatott, hogy a népességcsökkenés üteme meg nem állítható, azt csak lassítani lehet.

Az alapforgatókönyv szerint 2050-ig a lakosság száma 8,5 millióra esik, ami önmagában nem lenne probléma, hiszen a 20. század elején mindössze 6-7 millióan éltek Magyarországon,

Inkább az eloszlás aggasztó, hiszen a hét régióban négyben huszonöt-harminc százalékos zuhanás várható

− mondta a szakember.

Van azonban néhány tényező, amely ellensúlyozza e negatív folyamatokat:

a nyugdíjba vonulás időpontja kitolódik,

van még valamennyi munkaerő-tartalék, mintegy 300 ezer fő,

a munkavállalók idősödése pedig nem jár a termelékenység esésével.

Külföldi munkaerő nélkül a magyar állások is veszélybe kerülhetnek

A harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatása nem feltétlenül a magyar dolgozók rovására történik: jelenlétük beruházásokat és hazai munkahelyeket is biztosíthat. Ehhez azonban kiszámíthatóbb szabályozásra, gyorsabb eljárásokra és tudatosabb integrációra van szükség – derült ki az Ürögdi Barbara, a Helpers Hungary ügyvezetője moderálásával lezajlott panelbeszélgetésen.

Ürögdi Barbara, a Helpers Hungary ügyvezetője, Dajnoki Krisztina, Debreceni Egyetem tudományos dékánhelyettese, Garab Gábor, az EY partnere, Kalmár Ákos, a Continental munkaügyi kapcsolatok és munkaügyi sztenderdek Európáért felelős vezetője, Lenk István, az ABSL Hungary (jobbról balra)

Lenk István, az ABSL Hungary elnöke szerint az üzleti szolgáltató szektorban természetes a magyar és külföldi munkatársak együttműködése. Elmondása alapján az SSC ágazat 120–130 ezer embert foglalkoztat Magyarországon, ahol a dolgozók 21 százaléka külföldi.

A cél egyre magasabb hozzáadott értékű feladatok Magyarországra vonzása, amihez képzésre és nemzetközi szakemberekre egyaránt szükség van. A külföldiek foglalkoztathatósága ezért a magyar munkavállalók hosszú távú lehetőségeit is befolyásolja.

A speciális tudású külföldi szakemberek gyors és kiszámítható foglalkoztatása a magyar munkahelyeket is védi, mert nélkülük a vállalatok más országokba vihetik tevékenységüket,

mutatott rá Lenk István.

Kalmár Ákos, a Continental munkaügyi kapcsolatok és munkaügyi sztenderdek Európáért felelős vezetője hangsúlyozta: a vállalatok jellemzően olyan munkakörökben keresnek harmadik országbeli dolgozókat, amelyekre tartósan nem találnak magyar jelentkezőt. A munkavállalók egy értéklánc részei: a külföldi operátor munkája a magyar mérnök vagy technikus foglalkoztatását is lehetővé teheti.

Gyors és atipikus foglalkoztatást lehető tevő foglalkoztatási szabályokra van szükség. A vállalatok nem tudnak 2-3 hónapnál előrébb tervezni, most viszont akár 8-9 hónapig is eltarthat egy-egy munkavállalási engedély beszerzés

e. Egyszerűsíteni kellene a folyamatot, kellene egy általános engedélytípus,

vélekedett a szakember.

Az integráció nem maradhat mellékes feladat

Dajnoki Krisztina, a Debreceni Egyetem tudományos dékánhelyettese szerint a befogadás feltételeit szervezeti szinten kell megteremteni. Kutatásaikban a nők és fiatalok nyitottabbnak mutatkoztak, miközben a vezetői hozzáállás különösen meghatározó lehet a munkahelyi együttműködésben. Arra is figyelmeztetett, hogy az érzékenyítés és a kultúrafejlesztés könnyen háttérbe szorul, mert eredményük nehezebben fordítható le közvetlen pénzügyi mutatókra. A nyelvi és kulturális felkészítés hiánya ugyanakkor a beilleszkedést és a megtartást is akadályozhatja.

Garab Gábor, az EY partnere kiemelte: a speciális szaktudás elérhetőségén akár teljes projektek vagy regionális funkciók magyarországi megvalósítása múlhat. Magyarország így nemcsak beruházásokért, hanem nemzetközi tehetségekért is versenyez. Szerinte

a munkáltatók elsősorban nem kevesebb ellenőrzést, hanem működő, kiszámítható bevándorlási rendszert szeretnének.

A már beilleszkedett, itt tanult vagy bizonyítottan értéket teremtő szakembereknek egyszerűbb eljárást és hosszú távú perspektívát biztosítana.

A beszélgetésen ezen túl még számos szempont előkerült, így szó esett:

az engedélyezési eljárások gyorsításáról és egyszerűsítéséről;

a munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés szerepéről;

a külföldi diplomások magyarországi elhelyezkedési akadályairól;

a kis- és középvállalkozások sajátos nehézségeiről;

a családi szempontokról és a továbbfoglalkoztatás lehetőségéről.

Címlapkép forrása: Portfolio