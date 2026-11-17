Rendszerszintű változtatásokat és többlépcsős intézkedési tervet helyezett kilátásba a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének felszámolására – mondta Both Emőke, a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekvédelmi helyettes államtitkára az Indexnek. A jogszabályi határidők szigorítása mellett már a jövő év elején elindulna a krízis-nevelőszülői program, egy októberben elstartoló pilot keretében pedig szociális munkások jelentek meg az érintett kórházakban.
Ezek mellett egy állami garanciákkal támogatott önkéntes hálózatot is kiépítenének a kórházban rekedt csecsemők érzelmi támogatásához, a hospitalizáció csökkentéséhez.
Mint arról többször írtunk, több száz olyan csecsemő tartózkodik a magyar kórházakban, akik egészségügyi szempontból már elbocsáthatók lennének, ám szociális, családi vagy bürokratikus okok miatt intézményekben rekedtek – hetekre, hónapokra vagy akár még hosszabb időre. Számuk jellemzően 300 körül mozog, a ki-és a beáramlás folyamatos.
A Parlament a közelmúltban megszavazta a gyermekvédelmi törvény módosítását, amely gyorsítja a csecsemők elhelyezését. A rendelkezés értelmében ha egy gyermek kórházi tartózkodását egészségi állapota már nem indokolja, a gyámhatóságnak legfeljebb nyolc napon belül fel kell tárnia az okokat, valamint intézkedési tervet kell készítenie.
Both Emőke kiemelte, hogy ez a lépés tűnt a legégetőbbnek a hónapokig tartó kórházi tartózkodások megelőzésére, ugyanakkor ez csak a kezdete egy hosszabb folyamatnak.
A helyettes államtitkár tájékoztatása szerint a krízis-nevelőszülőkhöz kifejezetten a kórházban maradt, egészséges csecsemők kerülnének átmenetileg. A fő elv az, hogy a babák csak addig maradjanak a kórházban, amíg az egészségügyi okokból elengedhetetlen. A szükséges vizsgálatok lefolytatása után ki kell őket helyezni a kórházi közegből, hogy a végleges sorsrendezésig – legyen az örökbefogadás vagy a vér szerinti családba történő visszagondozás – családi környezetben nevelkedhessenek.
Both Emőke rámutatott: téves az a feltételezés, hogy a szülők minden esetben önszántukból hagyják a kórházban a gyermeküket.
A probléma gyökere összetett, ezt már állami kinevezése előtt is jól látta a BAGázs Közhasznú Egyesület alapítójaként a mélyszegények lakta telepeken.
A szegregátumokban élő fiatal édesanyák súlyos nehézségekkel küzdenek, sokszor halmozottan. Drogfüggőség, prostitúció, iskolaelhagyás, bűnelkövetés – ezek mind jelen lehetnek akkor, amikor már úton van a baba. Amennyiben valóban fennállnak ilyen okok, a csecsemő már nem feltétlenül hazaadható, még akkor sem, ha egyébként a szülő a nehéz helyzete ellenére is vállalná a gyermeke nevelését – fejtette ki a helyettes államtitkár, megjegyezve, hogy a mostani magas számok részben annak is a következményei, hogy egy korábbi jogszabály-módosítás nyomán szigorodtak a hazaadás feltételei, így többek rekedtek az intézményekben, mint előtte.
Címlapkép forrása: Â© 2014 Sally Anscombe via Getty Images
Megjött az Európai Bizottság ítélete Magyarországról: kellemetlen meglepetés jöhet a 2028-as deficitben
A gazdaság viszont tényleg beindulhat.
Friss előrejelzés érkezett: veszélyes magasságba emelkedik az európai országok adóssága
A gazdaság viszont a következő években is stabil marad.
Magyar Péter reagált a Kárpátalját ért orosz támadásra
Részleteket közölt a csapásról.
Összeütközött két vonat Prágában, több mint 30-an megsérültek
A súlyosabb sérültek száma tíz alatt van.
Megszólalt a helyettes államtitkár: Átfogó munkaügyi változtatásokra van szükség a demográfiai válság ellensúlyozására
A bértranszparencia részletes szabályait is hamarosan megismerhetjük.
Koalíciós alku Berlinben, eldőlhetett a küzdelem az EKB elnöki székéért
Komoly engedményt kapott az EU legerősebb gazdasága is.
Szétbombázták az oroszok Kárpátalját - Megszólalt a Tisza-kormány, Orbán Anita reagált a fejleményekre
Itt van a magyar kormány álláspontja.
Megszólalt a Gen Z: a drága lakhatás és a hosszú ingázás is ezt a generációt sújtja a leginkább
A Savills felmérése szerint a lakhatási kényszerhelyzet a munkába járásra is rányomja a bélyegét.
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok
Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az OTP és az MBH is csökkentette a kamatait, mindkettő ajánlatában már 6 százalék alatti ka
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Új autóalkatrész-webáruházzal lép a magyar piacra a TRODO (x)
46 milliós Vaszary-festmény és egy kilencven év után visszatérő Paál László alkotás kerül kalapács alá (x)
Több mint 800 különleges tétel, ritka műalkotások, történelmi ezüsttárgyak és luxusórák a BÁV ART 88. Művészeti Aukcióján
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.
Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?
Mi lesz a céggel Huang után?
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?