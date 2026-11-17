Rendszerszintű változtatásokkal és többlépcsős intézkedési tervvel kezelné a kórházban hagyott csecsemők helyzetét a kormányt, a részleteket Both Emőke, a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekvédelmi helyettes államtitkára az Indexnek ismertette. A gyámhatóságnak a jövőben legfeljebb nyolc napon belül fel kell tárnia, miért marad a baba a kórházban, jövő év elején pedig elindul a krízis-nevelőszülői program.

Rendszerszintű változtatásokat és többlépcsős intézkedési tervet helyezett kilátásba a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének felszámolására – mondta Both Emőke, a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekvédelmi helyettes államtitkára az Indexnek. A jogszabályi határidők szigorítása mellett már a jövő év elején elindulna a krízis-nevelőszülői program, egy októberben elstartoló pilot keretében pedig szociális munkások jelentek meg az érintett kórházakban.

Ezek mellett egy állami garanciákkal támogatott önkéntes hálózatot is kiépítenének a kórházban rekedt csecsemők érzelmi támogatásához, a hospitalizáció csökkentéséhez.

Mint arról többször írtunk, több száz olyan csecsemő tartózkodik a magyar kórházakban, akik egészségügyi szempontból már elbocsáthatók lennének, ám szociális, családi vagy bürokratikus okok miatt intézményekben rekedtek – hetekre, hónapokra vagy akár még hosszabb időre. Számuk jellemzően 300 körül mozog, a ki-és a beáramlás folyamatos.

A Parlament a közelmúltban megszavazta a gyermekvédelmi törvény módosítását, amely gyorsítja a csecsemők elhelyezését. A rendelkezés értelmében ha egy gyermek kórházi tartózkodását egészségi állapota már nem indokolja, a gyámhatóságnak legfeljebb nyolc napon belül fel kell tárnia az okokat, valamint intézkedési tervet kell készítenie.

Both Emőke kiemelte, hogy ez a lépés tűnt a legégetőbbnek a hónapokig tartó kórházi tartózkodások megelőzésére, ugyanakkor ez csak a kezdete egy hosszabb folyamatnak.

A helyettes államtitkár tájékoztatása szerint a krízis-nevelőszülőkhöz kifejezetten a kórházban maradt, egészséges csecsemők kerülnének átmenetileg. A fő elv az, hogy a babák csak addig maradjanak a kórházban, amíg az egészségügyi okokból elengedhetetlen. A szükséges vizsgálatok lefolytatása után ki kell őket helyezni a kórházi közegből, hogy a végleges sorsrendezésig – legyen az örökbefogadás vagy a vér szerinti családba történő visszagondozás – családi környezetben nevelkedhessenek.

Both Emőke rámutatott: téves az a feltételezés, hogy a szülők minden esetben önszántukból hagyják a kórházban a gyermeküket.

A probléma gyökere összetett, ezt már állami kinevezése előtt is jól látta a BAGázs Közhasznú Egyesület alapítójaként a mélyszegények lakta telepeken.

A szegregátumokban élő fiatal édesanyák súlyos nehézségekkel küzdenek, sokszor halmozottan. Drogfüggőség, prostitúció, iskolaelhagyás, bűnelkövetés – ezek mind jelen lehetnek akkor, amikor már úton van a baba. Amennyiben valóban fennállnak ilyen okok, a csecsemő már nem feltétlenül hazaadható, még akkor sem, ha egyébként a szülő a nehéz helyzete ellenére is vállalná a gyermeke nevelését – fejtette ki a helyettes államtitkár, megjegyezve, hogy a mostani magas számok részben annak is a következményei, hogy egy korábbi jogszabály-módosítás nyomán szigorodtak a hazaadás feltételei, így többek rekedtek az intézményekben, mint előtte.

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