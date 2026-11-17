Magyar Péter kormányfő rövid, elutasító kommenttel reagált az akadémiai dolgozók követeléseire, amelyek között a tudományos miniszter távozása is szerepel. A kutatóhálózat átalakításának tervezete miatt tiltakozó szervezet érdemi akadémiai beleszólást és a közpénzek felhasználásának átlátható ellenőrzését sürgeti. A Tudományos és Technológiai Minisztérium keddi közleményében valótlannak nevezte az érdemi egyeztetés elmaradásáról szóló állítást.

Oh persze…

– ezzel a rövid Facebook-kommenttel reagált Magyar Péter arra, hogy az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter távozását követelte, szúrta ki a Telex a miniszterelnök hozzászólásait a 444 és az Index témáról szóló bejegyzései alatt.

Az ADF a miniszter lemondása mellett a HUN-REN-törvény módosításának visszavonását, parlamenti vizsgálóbizottság felállítását és az elmaradt kutatói béremelések idei végrehajtását sürgette.

Szerintük a tervezet nem biztosít megfelelő külső ellenőrzést a közpénzek felhasználása felett, a Magyar Tudományos Akadémia szerepe névleges maradna, és nincs elegendő idő a szabályozás megvitatására. Elfogadása esetén a köztársasági elnököt kérnék arra, hogy ne írja alá.

A Tudományos és Technológiai Minisztérium keddi közleményében valótlannak nevezte az érdemi egyeztetés elmaradásáról szóló állítást.

A tárca szerint május óta tárgyalnak az MTA-val, kutatókkal, intézetvezetőkkel, a kutatói szakszervezettel és az ADF elnökségével is, a közigazgatási egyeztetésen érkezett 189 oldalnyi észrevételt pedig feldolgozták. A minisztérium vitatta az ADF reprezentativitását, és a hálózat több mint ötezer munkatársának nevében bocsánatkérésre szólította fel a szervezet vezetését.

A tárca szerint az MTA érdemi jogosítványokat kapna: gyakorolná az alapítói jogokat, három vezetőtestületi tagot delegálna, a miniszterrel közösen javasolna elnököt, és hozzájárulása nélkül nem lehetne kutatóintézetet létrehozni vagy megszüntetni. A szakszervezet szavazati jogú képviselőt küldhetne a vezetőtestületbe, a vezetői díjazást törvényi plafon korlátozná. A minisztérium közlése szerint a munkaviszonyok a bérek megtartásával folytatódnának, az ELTE-hez került négy kutatóközpont bérrendezésére pedig közel négymilliárd forint áll rendelkezésre.

A tervezet alapján a HUN-REN Magyar Tudományos Akadémia Kutatóhálózat néven működne tovább, költségvetése az MTA költségvetési fejezetébe kerülne. Az ELTE-hez korábban átkerült négy bölcsészet- és társadalomtudományi kutatóközpontot 2027. február 1-jével visszaillesztenék a hálózatba. A társadalmi egyeztetés november 21-ig tart, a minisztérium a beérkező javaslatok alapján véglegesítené a szöveget.

Címlapkép forrása: Jászai Csaba via MTI