Kapitány István keddi Facebook-bejegyzésében mutatta be a Paksi Atomerőmű új vezérigazgatóját, Vigh Károlyt,

aki több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a nukleáris energetika területén.

Vigh több mint 22 éve dolgozik a Paksi Atomerőműben, ahol reaktoroperátorként és blokkügyeletesként kezdte pályafutását, majd fokozatosan jutott el a felsővezetői pozíciókig. 2024 óta az erőmű üzemviteli igazgatójaként dolgozik, ebben a tisztségében több mint 800 munkavállaló munkáját irányította.

A miniszter tájékoztatása szerint Vigh vezetése alatt javult az atomerőmű működési hatékonysága, sikerült határidőre befejezni a főjavításokat, valamint csökkenteni a blokkok visszaindításához kapcsolódó késedelmeket.

Az új vezérigazgató gépészmérnöki, atomerőművi üzemeltetési szakmérnöki és közgazdász végzettséggel rendelkezik. Szakmai tapasztalatait a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) és a Nukleáris Üzemeltetők Világszövetsége (WANO) nemzetközi programjaiban is bővítette.

Az előző vezérigazgatót azonnali hatállyal menesztették

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Kapitány István kedden délután jelentette be, hogy

azonnali hatállyal megszűnt Horváth Péter János megbízatása.

A miniszter a döntés okát nem ismertette.

Horváth 2023 januárjában, még az Orbán-kormány idején került a társaság élére, ahol Pekárik Gézát váltotta. Kinevezésekor elsődleges feladataként a meglévő paksi blokkok további üzemidő-hosszabbításának előkészítését és az erőmű tartós működőképességének biztosítását jelölték meg.

Az új vezető kinevezésével kapcsolatban Kapitány István hangsúlyozta, hogy a Paksi Atomerőmű biztonságos, megbízható és gazdaságos működése kiemelt jelentőségű Magyarország energiaellátása szempontjából.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka