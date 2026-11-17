A kedden bejelentett megállapodás értelmében Peking további, évi 400 millió kanadai dollár (280 millió amerikai dollár) értékű kanadai agrárexportra terjeszti ki a vámmentességet. Ez többek között a fagyasztott sertéshúsra és a különféle tengeri élelmiszerekre – például egyes garnélarákokra, puhatestűekre és a laposhalra – vonatkozik. Viszonzásképpen Kanada bővíti a vámmentességet élvező kínai acél- és alumíniumtermékek körét az olyan áruk esetében, amelyekből a belföldi kínálat nem elegendő, vagy egyáltalán nem áll rendelkezésre. A felek rögzítették, hogy a kedvezményeket legalább 2028 végéig fenntartják.
Az egyezmény óriási megkönnyebbülést jelent a kanadai sertéstenyésztőknek, akiket súlyosan érintett a két ország között 2024-ben és 2025-ben kirobbant vámháború.
Miután Ottawa korábban magas védővámokat vetett ki a kínai elektromos autókra és acéltermékekre, Peking a mezőgazdasági árukra, köztük a sertéshúsra kivetett megtorló vámokkal vágott vissza. Kyle Larkin, a Kanadai Hústanács elnöke rámutatott arra, hogy míg 2024-ben Kanada mintegy 450 millió kanadai dollár értékben exportált sertéshúst Kínába, addig a korlátozások miatt ez az összeg idén várhatóan a 250 millió dollárt sem éri el.
Az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozója előtt megtartott megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatok szorosabbra fűzéséről is döntöttek. Mark Carney kijelentette, hogy a felek kölcsönösen előnyös módon hangolták újra a kapcsolatukat, Hszi Csinping pedig az új típusú stratégiai partnerség előmozdítását méltatta. A gyakorlati lépések részeként 2027-ben nagyszabású kanadai üzleti delegáció utazik Kínába, emellett új közvetlen légi járatokat indítanak Vancouver és Kanton között.
A mostani bejelentések nem módosították a januári megállapodás alapjait. Ennek keretében Kína már korábban eltörölte a kanadai repcedarára, rákokra és homárokra kivetett vámokat. Cserébe Kanada évi 49 ezer darabos kvótáig, mintegy 6 százalékos kedvezményes vámtétellel engedi be a piacára a kínai gyártású elektromos járműveket, mentesítve azokat a 2024-ben bevezetett 100 százalékos büntetővám alól.
Bár a vámkontingens a tervek szerint fokozatosan emelkedik majd, az első évben várhatóan nem merítik ki a keretet, mivel a kínai autógyártóknak időre van szükségük a kanadai márkakereskedői hálózat kiépítéséhez és a hatósági engedélyek megszerzéséhez. A kanadai miniszterelnöki hivatal adatai szerint a kvóta márciusi életbelépése óta 16 211 kínai elektromos autót importáltak az országba.
A januári paktum azt is célul tűzte ki, hogy három éven belül jelentős kínai vegyesvállalati beruházások valósuljanak meg a kanadai autógyártásban, ám konkrét projekteket eddig nem jelentettek be. Carney még az útja előtt hangsúlyozta, hogy Kanada továbbra is az észak-amerikai autóipari integrációt részesíti előnyben, de ha Trump fenntartja a kanadai autóexportra kivetett magas vámokat, a kormány más, európai és ázsiai lehetőségek után néz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Menekül a csődtől a horvát szupermarket lánc, szabadul több egységétől
Átad bizonyos jogokat egy másik cégnek.
Bedurvultak az oroszok: börtönbe vágnák Európa egyik legbefolyásosabb vezetőjét
Kaja Kallas megint kivágta a biztosítékot Moszkvában.
24.hu: kiengedték a börtönből Seszták Miklós egyik legfőbb bizalmasát
Szabadlábon védekezhet Mikucza Tamás.
Kiadták az utasítást Oroszország vezetőinek: Moszkva hamarosan megnyeri a háborút - Fel kell készülni a veteránok hazatérésére
A győzelmi kampány már kész is van.
Nem kötik le a pénzüket az olaszok, és ezen óriásit nyerhetnek megint a bankok
Pedig még meg is adóztatja az "extraprofitot" az olasz kormány.
21 éve tartó háború érhet véget: történelmi megegyezés készül a kártyatársaságok és a boltok között
Hatalmas összeget spórolhatnak a kereskedők az új szabályokkal.
Megindult az eljárás a beépített informátor ellen: az Egyesült Államok szigorúan védett technológiáját juttathatták ki
A hatóságok már két évvel ezelőtt elindították a nyomozást.
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok
Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az OTP és az MBH is csökkentette a kamatait, mindkettő ajánlatában már 6 százalék alatti ka
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Régimódi csalás lett az újtípusú neobank veszte
Becsődölt bank, hoppon maradt befektetők és egy letartoztatásban lévő jegybankár. Az Ueno bankot néhány év alatt már nagyjából hárommillióan használták, majd egy régivágású bankcsalá
Amikor a chatbot lebuktat...
A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal
Új autóalkatrész-webáruházzal lép a magyar piacra a TRODO (x)
46 milliós Vaszary-festmény és egy kilencven év után visszatérő Paál László alkotás kerül kalapács alá (x)
Több mint 800 különleges tétel, ritka műalkotások, történelmi ezüsttárgyak és luxusórák a BÁV ART 88. Művészeti Aukcióján
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.
Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?
Mi lesz a céggel Huang után?