A kedden bejelentett megállapodás értelmében Peking további, évi 400 millió kanadai dollár (280 millió amerikai dollár) értékű kanadai agrárexportra terjeszti ki a vámmentességet. Ez többek között a fagyasztott sertéshúsra és a különféle tengeri élelmiszerekre – például egyes garnélarákokra, puhatestűekre és a laposhalra – vonatkozik. Viszonzásképpen Kanada bővíti a vámmentességet élvező kínai acél- és alumíniumtermékek körét az olyan áruk esetében, amelyekből a belföldi kínálat nem elegendő, vagy egyáltalán nem áll rendelkezésre. A felek rögzítették, hogy a kedvezményeket legalább 2028 végéig fenntartják.

Az egyezmény óriási megkönnyebbülést jelent a kanadai sertéstenyésztőknek, akiket súlyosan érintett a két ország között 2024-ben és 2025-ben kirobbant vámháború.

Miután Ottawa korábban magas védővámokat vetett ki a kínai elektromos autókra és acéltermékekre, Peking a mezőgazdasági árukra, köztük a sertéshúsra kivetett megtorló vámokkal vágott vissza. Kyle Larkin, a Kanadai Hústanács elnöke rámutatott arra, hogy míg 2024-ben Kanada mintegy 450 millió kanadai dollár értékben exportált sertéshúst Kínába, addig a korlátozások miatt ez az összeg idén várhatóan a 250 millió dollárt sem éri el.

Az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozója előtt megtartott megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatok szorosabbra fűzéséről is döntöttek. Mark Carney kijelentette, hogy a felek kölcsönösen előnyös módon hangolták újra a kapcsolatukat, Hszi Csinping pedig az új típusú stratégiai partnerség előmozdítását méltatta. A gyakorlati lépések részeként 2027-ben nagyszabású kanadai üzleti delegáció utazik Kínába, emellett új közvetlen légi járatokat indítanak Vancouver és Kanton között.

A mostani bejelentések nem módosították a januári megállapodás alapjait. Ennek keretében Kína már korábban eltörölte a kanadai repcedarára, rákokra és homárokra kivetett vámokat. Cserébe Kanada évi 49 ezer darabos kvótáig, mintegy 6 százalékos kedvezményes vámtétellel engedi be a piacára a kínai gyártású elektromos járműveket, mentesítve azokat a 2024-ben bevezetett 100 százalékos büntetővám alól.

Bár a vámkontingens a tervek szerint fokozatosan emelkedik majd, az első évben várhatóan nem merítik ki a keretet, mivel a kínai autógyártóknak időre van szükségük a kanadai márkakereskedői hálózat kiépítéséhez és a hatósági engedélyek megszerzéséhez. A kanadai miniszterelnöki hivatal adatai szerint a kvóta márciusi életbelépése óta 16 211 kínai elektromos autót importáltak az országba.

A januári paktum azt is célul tűzte ki, hogy három éven belül jelentős kínai vegyesvállalati beruházások valósuljanak meg a kanadai autógyártásban, ám konkrét projekteket eddig nem jelentettek be. Carney még az útja előtt hangsúlyozta, hogy Kanada továbbra is az észak-amerikai autóipari integrációt részesíti előnyben, de ha Trump fenntartja a kanadai autóexportra kivetett magas vámokat, a kormány más, európai és ázsiai lehetőségek után néz.

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