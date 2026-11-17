A horvát Studenac szupermarketlánc négy Dubrovnik környéki nagyobb üzletét adja át a Ribola kiskereskedelmi vállalatnak, hogy a pénzügyi szerkezetátalakítás közepette friss likviditáshoz jusson. Az ügylet keretében a Ribola átveszi a bérleti jogokat, a berendezéseket és az árukészletet, az 55 munkavállaló pedig változatlan feltételekkel dolgozhat tovább. A tranzakció része annak az átfogó programnak, amelyet a Studenac a 2026. szeptember végén kezdeményezett csődeljárás előtti egyezségi folyamat után indított el. A vállalat szerkezetátalakítási csomagja 2027-től évi mintegy 41 millió eurós megtakarítást hozhat, a hitelezői követelésekről pedig a Spliti Kereskedelmi Bíróság februárban tart tárgyalást.

A horvát Studenac szupermarketlánc megállapodott négy, Dubrovnik környéki nagyobb alapterületű üzletének átadásáról a szintén kiskereskedelemben érdekelt Ribola vállalatnak. A lépés célja, hogy a cég a folyamatban lévő pénzügyi szerkezetátalakítás részeként friss likviditáshoz jusson, miközben az érintett boltok továbbra is nyitva maradnak, az ott dolgozók pedig megtarthatják a munkahelyüket - közölte az ESM kiskereskedelmi portál.

Az üzletek értékesítése egy átfogó működési optimalizálási program része, amelyet a Studenac azután indított el, hogy

2026. szeptember 29-én csődeljárás előtti egyezségi folyamatot kezdeményezett.

Az ügylet értelmében a kaštelai székhelyű Ribola – amely főként Split-Dalmácia megyében mintegy száz kisebb boltot, szupermarketet és hipermarketet működtet – átveszi a Studenac hosszú távú bérleti jogait, a berendezéseket és az árukészletet. A megállapodás négy kiemelt helyszínen működő, jól bejáratott dubrovniki és mokošicai egységet érint. A tranzakcióval az üzletekben dolgozó 55 munkavállaló változatlan munkafeltételek mellett kerül át az új üzemeltetőhöz, a két vállalat pedig a tervek szerint 2026 novemberének végéig zárja le az átadási folyamatot.

Teo Vujčić, a Studenac vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a Ribolával kötött megállapodás kézzelfogható példája azoknak az intézkedéseknek, amelyekkel

pluszforrásokat vonnak be a hosszú távon is fenntartható működés megalapozásához.

A cégvezető hozzátette, különösen fontos számukra, hogy olyan megoldást találtak, amely garantálja az üzletek nyitva tartását és a munkahelyek megőrzését a vállalat pénzügyi stabilizációja közepette.

Lesz szerkezetátalakítás is

A cégvezetés emellett egy olyan szerkezetátalakítási csomagot is összeállított, amely az előrejelzések szerint 2027-től évi mintegy 41 millió eurós megtakarítást eredményez majd. A bolthálózat észszerűsítése és a költségek csökkentése mellett a vállalat a legtöbb nagy beszállítójával is megújította a megállapodásait, ami Horvátország-szerte javította az áruellátást, miközben tovább egyeztetnek a hitelezőkkel és a lehetséges finanszírozókkal.

A csődeljárás előtti folyamat menetrendje szerint a hitelezői igények benyújtásának határideje 2026. november 2-án zárult le, amelyet követően a horvát Pénzügyi Ügynökség (FINA) a csődtörvénynek megfelelően közzétette a követelések tételes jegyzékét. A Studenacnak és a kirendelt vagyonfelügyelőnek, Domagoj Poljaknak hivatalosan el kell fogadnia vagy vitatnia kell minden egyes tételt, a kifogásolt összegek esetében részletes indoklással. A Spliti Kereskedelmi Bíróság 2027. február 10-én tartja a követelések vizsgálatáról szóló tárgyalást, amelyen döntenek az elismert és a vitatott igényekről, előkészítve a terepet a szerkezetátalakítási tervről szóló, áprilisra tervezett szavazásnak.

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