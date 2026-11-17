Közeledtek a munkavállalói és a munkáltatói álláspontok a jövő évi bérekről a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) kedden.

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Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP elnöke a keddi egyeztetés után az MTI-nek a munkaadói oldal egyik képviselőjeként elmondta, hogy az eddigi merev álláspontokhoz képest ezúttal közeledés történt.

Most még mind a két oldalnak további belső egyeztetésekre van szüksége a legközelebbi bártárgyalási forduló előtt, amelyet csütörtökön tartanak meg

- jelezte.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) főtitkára reményét fejezte ki, hogy még ezen a héten jó eséllyel megállapodásra jutnak a felek, részleteket azonban nem kívánt megosztani a keddi fordulóról.

Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke megerősítette, hogy kedden előrelépés történt.

Kicsit közeledtek az álláspontok, de annyira nem, hogy egymás kezébe csapjunk

- fogalmazott, hozzátéve: a csütörtöki bértárgyalás újabb esélyt ad a megegyezésre.

A múlt heti, november 10-i tárgyalási forduló után a felek szintén úgy nyilatkoztak, hogy közeledtek az álláspontok, de konkrétumokat nem közöltek.

Zs. Szőke Zoltán az október 27-i bértárgyalás után az MTI-nek azt mondta, a munkaadók akkori javaslata bruttó 4 százalékos jövő évi béremelésről szólt a miniminálbérre és a garantált bérminimumra egyaránt. Azzal számolnak, hogy a minimálbérre jövőre vonatkozó 9 százalékos személyi jövedelemadó alapján a munkaadói oldal javaslata nettó 14 százalékos minimálbér-emelést jelent.

Zlati Róbert akkor az MTI-nek arról beszélt, hogy álláspontjuk szerint a hároméves bérmegállapodás keretében kellene tárgyalni a jövő évi bérekről az idei harmadik negyedéves makroadatok ismeretében.

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