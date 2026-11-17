Több mint hatvan, a HVG által a NER-hez sorolt vállalkozás került be a 2025-ös rangsorba, amely az 500 legnyereségesebb magyarországi céget sorolja fel, az árbevételi toplistán viszont csak 37 ilyen társaság szerepel. A lap által részletesen vizsgált 49 cég adózott nyeresége egy év alatt 13 százalékkal, 733 milliárd forintra nőtt, tulajdonosaik pedig mintegy 125 milliárd forint osztalékot kaptak. A legtöbb listázott vállalkozás Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik, a vállalkozóra jutó osztalék az autópálya-koncessziós cégek nélkül is meghaladta a 40 milliárd forintot. Kiemelkedő profitot ért el a Szíjj László tulajdonában lévő Duna Aszfalt és a Mészáros M1 Útépítő is, miközben a 49 cég eredménytartaléka már mintegy 1200 milliárd forintra emelkedett.

Több mint hatvan, a HVG által a NER-hez sorolt vállalkozás szerepel az 500 legnyereségesebb magyarországi cég 2025-ös rangsorában, míg az árbevételi toplistán 37 ilyen társaság található. A lap szerint a különbség azt mutatja, hogy az Orbán-kormányhoz közel állónak tartott üzleti körök nemcsak jelentős megrendelésállományhoz, hanem kiemelkedő nyereséghez is jutottak. A besorolás ugyanakkor nem minden esetben egyértelmű a tulajdonosi kapcsolatok és az állami kedvezmények megítélése miatt.

A lap 49 kiválasztott vállalkozás eredményeit vizsgálta meg részletesen, amelyek összesített adózott nyeresége egy év alatt 13 százalékkal, 651 milliárdról 733 milliárd forintra emelkedett.

A lap számításai szerint a társaságok meghatározó, NER-hez sorolt tulajdonosainak mintegy 125 milliárd forint osztalékot szavaztak meg, néhány százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

Mészáros Lőrinc érdekeltségei szerepelnek a legnagyobb számban a kiválasztott cégek között, így a vállalkozó közvetlen és közvetett tulajdonrészei jelentősen eltérnek: az MBH Bankban például a beszámoló alapján közel 46 százalékos volt a részesedése, több Opus-leányvállalatban pedig közvetlen tulajdona is van. A HVG az autópálya-koncessziós érdekeltségektől elkülönítve bemutatott Mészáros-cégek után összesen több mint 40 milliárd forint, a vállalkozóra jutó osztalékot számolt össze.

Az autópályák üzemeltetésénél a lap arra hívja fel a figyelmet, hogy az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő 369 milliárd forintos árbevétele mellett kimutatott 1,7 milliárdos nyereség önmagában nem mutatja meg a kapcsolódó cégek teljesítményét. A tucatnyi MKIF nevű társaságból együttesen több mint 22 milliárd forint osztalékot vettek ki a tulajdonosok. Emellett a Mészáros M1 Útépítő 35 milliárd, a Szíjj Lászlóhoz tartozó Duna Aszfalt pedig 51 milliárd forintos profitot ért el. A HVG feltételezése szerint ezek eredményéhez az autópálya-koncesszióhoz kapcsolódó megrendelések és az M1-es bővítése is hozzájárultak.

Mint ismert, Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter kezdeményezésére jövőre már nem az MKIF lesz a koncesszor, amelyet a cég is elfogadott.

Garancsi István és kaszinóüzleti társa, Habony Árpád a lap összesítése szerint együttesen mintegy tízmilliárd forinttal több osztalékhoz jutott, mint egy évvel korábban. Más tulajdonosok jelentős nyereség mellett sem vettek fel osztalékot: a táblázatban szereplő Tiborcz István-érdekeltségeknél például nem mutattak ki közvetlenül a fő tulajdonosnak jutó kifizetést.

A vizsgált 49 vállalkozás összesített eredménytartaléka 268 milliárd forinttal, mintegy 1200 milliárd forintra nőtt.

A korábbi évek felhalmozott nyeresége fejlesztések fedezetéül szolgálhat, de megfelelő pénzügyi és jogszabályi feltételek mellett később osztalékot is fizethetnek belőle. Az eredménytartalék ugyanakkor számviteli kategória: összege nem jelenti azt, hogy ugyanennyi szabadon elkölthető készpénz áll a cégek bankszámláin – emlékeztet a lap.

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