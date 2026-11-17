A végzettségre és a korábbi munkahelyekre épülő önéletrajzok információértéke öt-tíz éven belül elavulhat, helyüket a kompetenciákat, szakmai célokat és személyes igényeket bemutató digitális profilok vehetik át – mondta Horváth Tamás, a Hun-Ter App ügyvezetője a HR-szakma őszi csúcstalálkozóján, aki arról beszélt, hogyan támogathatja a mesterséges intelligencia a karrierfejlesztést, illetve a jelöltek és a munkáltatók pontosabb egymásra találását.

Horváth Tamás Hun-Ter App, ügyvezető Horváth Tamás a HUN-TER-APP Kft. ügyvezetője, több mint húszéves vezetői és tanácsadói tapasztalattal rendelkezik az oktatás, a foglalkoztatás és a szervezetfejlesztés területén. Szociológusként és co … Tovább

A szakember szerint eltűnőben van az az életpályamodell, amelyben valaki belép egy szakmába, és ugyanonnan vonul nyugdíjba. Ezzel párhuzamosan változik az is, milyen információk alapján érdemes megítélni egy jelöltet.

Maradnak a kompetenciák és egyéb más tartalmak, amik sokkal fontosabbak lesznek

– fogalmazott. A hagyományos önéletrajzok problémája ugyanakkor nem pusztán az elavulás: a gyengén összeállított dokumentum pontatlan állásajánlatokhoz, rossz párosításokhoz is vezethet.

Horváth Tamás, Hun-Ter

Különösen a kutatók és a műszaki szakemberek körében fordulhat elő, hogy a magas szintű szaktudás nem párosul erős önbemutatási készséggel. Horváth Tamás szerint ezen digitális eszközökkel lehet javítani, de nem azzal, ha valaki több tucat kompetenciát sorol fel magáról.

A profilnak a valóban fontos készségek mellett a szakmai érdeklődést, a célokat és a munkakörnyezettel kapcsolatos elvárásokat is láthatóvá kell tennie.

A munkahelyi illeszkedés szerinte túlmutat azon, hogy valaki alkalmas-e egy adott feladatra. A belépő generációk számára a munkahely élményt és olyan közeget is jelent, amelyben jól szeretnék érezni magukat. Ezért a személyiség, a vezetőkkel szembeni elvárások és a szervezeti környezet összhangjára is figyelni kell. Az előadó szerint a digitális profil ezt az összetettebb képet is megmutathatja, miközben frissíthető, személyes weboldalként megjeleníthető, vagy QR-kódos névjegykártyához kapcsolható.

Szükségletek fókuszpontban

A részletesebb önismeret nem kizárólag az álláskeresést szolgálja. Szakmai elakadás, motivációvesztés vagy kiégés esetén „nem biztos az egyetlen kizárólagos válasz az, hogy egy új állás” – hangsúlyozta. Előrelépést jelenthet egy képzés, egy szakmai közösség, ösztöndíj, pályázat vagy konferencia is. A bemutatott megközelítésben a

platform előbb feltárja az egyén szükségleteit, majd ezekhez konkrét, személyre szabott lehetőségeket rendel, ahelyett, hogy hosszú, általános listák böngészésére kényszerítené.

A munkáltatói oldalon az igények pontos meghatározása okozhat nehézséget. Horváth Tamás a fülbesúgós játékhoz hasonlította azt a folyamatot, amelyben a vezető eredeti elképzelése több közvetítőn keresztül álláshirdetéssé alakul. Az információ közben torzulhat, sőt az is előfordulhat, hogy a vállalat nem azt a munkakört nevezi meg, amelyre valójában szüksége lenne.

A sikeres kiválasztáshoz ezért nemcsak a jelölteket, hanem a szervezeti szükségleteket is alaposabban fel kell térképezni.

A mesterséges intelligencia szerepét az előadó elsősorban a mélyebb tartalmi kapcsolatok felismerésében látja. Így olyan jelöltek és lehetőségek is összekapcsolhatók, amelyek a felszíni egyezések alapján nem találnának egymásra. Ehhez azonban magyarázható ajánlások kellenek: egy illeszkedési százalék önmagában nem elegendő, annak indokait is meg kell mutatni. Az AI feladata az információgyűjtés, az elemzés és a javaslattétel, a folyamat ellenőrzése és a döntés viszont az embernél marad. Ahogy Horváth Tamás fogalmazott: „mindig az ember dönt a végén”.

Juniorsors az AI korban: eljött az ítéletnap?

Szükség lesz-e junior munkavállalókra 2027-ben, ha a belépő szintű feladatokat egyre inkább átveszi a mesterséges intelligencia? Erről vitázott Nagy-Józsa Dorka, a Y2Y CEO-ja és Pécsi Judit, az UNION Biztosító HR igazgatója. A résztvevők a vita kedvéért képviseltek ellentétes álláspontokat: előbbi a juniorfelvétel ellen, utóbbi mellette érvelt.

Nagy-Józsa Dorka szerint az egyéni hatékonyság javulása önmagában nem jelent szervezeti hatékonyságnövekedést. A vezetők nem feltétlenül érdekeltek csapatuk csökkentésében, ezért az AI-val megtakarított munkaidő nem automatikusan jelenik meg vállalati eredményként. A vita során azt az álláspontot képviselte, hogy a technológia nemcsak a juniorfeladatokat, hanem a szenior szakértői munka egy részét is kiválthatja, így a jövőbeli utánpótlásigényt is újra kell gondolni.

Arra is rámutatott: a pályakezdők már most AI-jal oldhatják meg a rutinfeladatokat, akár vállalati jóváhagyás nélkül. Felvételük ezért önmagában nem garantálja a hagyományos gyakorlatszerzést és a szakmai ösztön kialakulását.

Pécsi Judit nem a régi juniorfeladatok, hanem a juniorok szükségessége mellett érvelt.

Az AI nem egy szakma, az AI egy munkakörnyezet

– fogalmazott. Szerinte a technológia mellett is meg kell tanítani a szakmát, különösen az összefüggések értelmezését és a kivételek felismerését.

A tanulási utak újratervezését azért tartotta fontosnak, mert éppen az adatgyűjtés, elemzés és riportkészítés automatizálódik: azok a tevékenységek, amelyeken korábban a szakmai ítélőképesség fejlődött. A fiatalok magabiztos AI-használatát ezért szakmai és szervezeti keretekkel kell támogatni.

A beszélgetésben szó esett még az alábbi kérdésekről:

a junior álláshirdetések számának csökkenése;

a szenior utánpótlás biztosítása;

a nem engedélyezett, „árnyék-AI” használata;

Címlapkép forrása: Portfolio