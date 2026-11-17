Az amerikai kormányzat az eredeti novemberi időponthoz képest 120 nappal meghosszabbította Szlovákiának azt a lehetőségét, hogy továbbra is vásároljon és fizessen az orosz kőolajért az amerikai szankciók kockázata nélkül - tudatta a szlovák gazdasági miniszter kedden a közösségi médiában, amiről a TASR szlovák hírügynökség jelentett.

A hírügynökség Denisa Saková kijelentésével kapcsolatban emlékeztetett, hogy a mentesség eredetileg november 21-én járna le.

A szlovák miniszter októberben az Egyesült Államokban járt, és részben a mentesség meghosszabbításáról is tárgyalt. Denisa Saková szerint a cél az volt, hogy "elejét vegyék egy olyan helyzet kialakulásának, ami veszélyeztetné Szlovákia olajellátását, így a finomítónk zavartalan működését az amerikai szankciók miatt".

A gazdasági miniszter rámutatott, sikerült további 120 napot biztosítani Szlovákiának, ami nemcsak nagyobb biztonságot jelent az olajellátásban, hanem szükséges időt is az ellátási források további diverzifikálására.

A szlovák gazdasági minisztérium ide vágó közleménye szerint az amerikai szankciók alóli mentesség meghosszabbítása nem változtat az ország hosszú távú célján, ami az egyetlen olajszállítótól való függőség csökkentése és az import alternatív forrásokon keresztüli diverzifikálása.

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