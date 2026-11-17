Magyar Péter a napindító parlamenti beszédében rákanyarodott a költségvetési témákra. Ennek kapcsán a miniszterelnök úgy fogalmazott a Fidesz-frakció felé fordulva:

Legyen hálás Kármán Andrásnak, hogy nem került csődbe a költségvetés!

Magyar a kormányváltáskor átvett költségvetési helyzetre célozva fogalmazott úgy, hogy a magyar állam a fizetésképtelenséghez járt közel.