Az Európai Néppárt Dávid Dórát, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjét bízta meg az online gyermekvédelmet célzó EU KIDS Act tárgyalásainak képviseletével a frakció részéről – közölte a képviselő. Dávid korábban a kiskorúak online védelméről szóló parlamenti jelentés árnyékjelentéstevőjeként foglalkozott a témával, mostani megbízását pedig a Tisza EP-delegációja szakmai munkájának elismeréseként értékelte.

A közlemény szerint az Európai Bizottság szeptemberben bemutatott javaslata alapján 13 éves kor alatt tilos lenne a közösségi média és a videómegosztó platformok használata, 13 és 15 éves kor között pedig szülői hozzájáruláshoz kötnék azt. A tervezet kötelező biztonsági követelményeket is előírna a szolgáltatások kialakítására, amelyek a közösségi oldalak mellett a videójátékokra és a mesterséges intelligenciára épülő chatbotokra is kiterjednének.

Dávid szerint az egységes korhatár segítheti a gyermekek védelmét, de önmagában nem elegendő: a meglévő szabályok betartatására, oktatásra és tudatosításra is szükség van. Úgy vélte, az EU közel 450 milliós piacként hatékonyabban léphet fel a technológiai nagyvállalatokkal szemben, mint a tagállamok külön-külön. A tárgyalásokon olyan végrehajtható szabályokat kíván képviselni, amelyek követik a technológiai változásokat, hatékony eszközöket adnak a hatóságoknak, és könnyen használható segítséget nyújtanak a szülőknek.