Magyar Péter reagált a Kárpátalját ért orosz támadásra
Orosz drón csapódott be kedd reggel a kárpátaljai Munkácson, az előzetes információk szerint azonban senki sem halt meg és nem sérült meg. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a becsapódás mintegy 300 méterre történt a munkácsi pályaudvartól. A Magyarországról érkező vonat magyar személyzetét leszállították, a Magyarország és Ukrajna közötti vasúti közlekedést pedig keddre és szerdára leállítják.
Megszólalt a helyettes államtitkár: Átfogó munkaügyi változtatásokra van szükség a demográfiai válság ellensúlyozására
A magas foglalkoztatottság ellenére komoly kihívás elé állítja a magyar gazdaságot a munkaképes korú népesség csökkenése. A hazai munkaerő-tartalékok mozgósítása, a termelékenység növelése és a külföldi dolgozók foglalkoztatása egyaránt szerepet kaphat a megoldásban – hangzott el a Portfolio HR (R)evolution 2026 konferencián. Az eseményen az is kiderült, hogy a munkáltatók várhatóan 2027 első harmadában ismerhetik meg a bértranszparencia hazai szabályait.
Szétbombázták az oroszok Kárpátalját - Megszólalt a Tisza-kormány, Orbán Anita reagált a fejleményekre
Kommentálta Orbán Anita magyar külügyminiszter a Kárpátalja elleni orosz dróntámadást Facebook-oldalán.
Az önkormányzati tisztségviselők vagyonnyilatkozatainak kitöltését segítő oldalt indít az Integritás Hatóság
Új tájékoztató oldalt indított az Integritás Hatóság, amely az önkormányzati tisztségviselőket és képviselőket segíti a vagyonnyilatkozatok helyes kitöltésében, közzétételében és ellenőrzésében. A felület a júniusban hatályba lépett új kötelezettségek gyakorlati alkalmazásához nyújt részletes iránymutatást.
Tiszás EP-képviselő felel az online gyermekvédelemért az EP-ben
Az Európai Néppárt Dávid Dórát, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjét bízta meg az online gyermekvédelmet célzó EU KIDS Act tárgyalásainak képviseletével a frakció részéről – közölte a képviselő. Dávid korábban a kiskorúak online védelméről szóló parlamenti jelentés árnyékjelentéstevőjeként foglalkozott a témával, mostani megbízását pedig a Tisza EP-delegációja szakmai munkájának elismeréseként értékelte.
A közlemény szerint az Európai Bizottság szeptemberben bemutatott javaslata alapján 13 éves kor alatt tilos lenne a közösségi média és a videómegosztó platformok használata, 13 és 15 éves kor között pedig szülői hozzájáruláshoz kötnék azt. A tervezet kötelező biztonsági követelményeket is előírna a szolgáltatások kialakítására, amelyek a közösségi oldalak mellett a videójátékokra és a mesterséges intelligenciára épülő chatbotokra is kiterjednének.
Dávid szerint az egységes korhatár segítheti a gyermekek védelmét, de önmagában nem elegendő: a meglévő szabályok betartatására, oktatásra és tudatosításra is szükség van. Úgy vélte, az EU közel 450 milliós piacként hatékonyabban léphet fel a technológiai nagyvállalatokkal szemben, mint a tagállamok külön-külön. A tárgyalásokon olyan végrehajtható szabályokat kíván képviselni, amelyek követik a technológiai változásokat, hatékony eszközöket adnak a hatóságoknak, és könnyen használható segítséget nyújtanak a szülőknek.
Lépett az Integritás Hatóság: elveszíthetik a tisztségüket a vétő magyar politikusok
Tájékoztató aloldalt indított az Integritás Hatóság, hogy nyilvánosan böngészhetők lehessenek az önkormányzati vagyonnyilatkozatok. Az érintett polgármesterek, alpolgármesterek és önkormányzati képviselők mintegy 90 százalékának bevallásai már elérhető az önkormányzatok honlapjain, közölte kedden az Integritás Hatóság. A nyilatkozatok ellenőrzését bárki kezdeményezheti az önkormányzat kijelölt bizottságánál, de a hatóság hivatalból vagy bejelentés alapján is vizsgálódhat. A nyilatkozattétel elmulasztása a juttatások felfüggesztésével járhat, súlyosabb esetben, például lényeges adatok szándékos meghamisításakor pedig a megbízatás is megszűnhet. Az Integritás Hatóság maga nem bírságol, bűncselekmény gyanúja esetén azonban az illetékes szervhez fordul.
Jancsics Dávid: Unger Anna tényleg egy pitbull, nem csodálkoznék, ha Tiborcz István vagy idősebb Orbán Győző következne
Jancsics Dávid korrupciókutató szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) eddig ötösre vizsgázott. Az NVVH elnökjelöltségétől visszalépett szakértő úgy látja, a Seszták Miklóshoz köthető ügyben elásva talált 6,5 milliárd forint azt mutatja, hogy magától értetődőnek vették az érintettek a büntethetetlenséget, a készpénz azonban csak a jéghegy csúcsa lehet. Jancsics szerint – akinek tavasszal jelenik meg a Família Zrt. – Családi korrupció Magyarországon című könyve – ahol az állam pénzt költ valamire, ott megnyílik egy lehetőség a korrupcióra, és mindig lesznek olyan szereplők, akik ezt a lehetőséget kihasználják. Interjú.
Magyar Péter szerint csődközelben volt a magyar állam
Magyar Péter a napindító parlamenti beszédében rákanyarodott a költségvetési témákra. Ennek kapcsán a miniszterelnök úgy fogalmazott a Fidesz-frakció felé fordulva:
Legyen hálás Kármán Andrásnak, hogy nem került csődbe a költségvetés!
Magyar a kormányváltáskor átvett költségvetési helyzetre célozva fogalmazott úgy, hogy a magyar állam a fizetésképtelenséghez járt közel.
Amikor az Orbán-kormánynak titokban üzlet lett az egészségügy
Egy 2021 áprilisában készült minisztériumi stratégia és a Boston Consulting Group (BCG) ugyanebben az időszakban összeállított tanácsadói anyaga részletesen bemutatja, milyen jövőt képzeltek el a magánegészségügy számára az Orbán-kormány idején. A korábbi Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) neve alatt megjelent nem a magánellátás felszámolását, hanem annak szabályozott bővítését, a magánbiztosítások elterjesztését, az állami intézmények fizetős szolgáltatásainak kialakítását és a szektor szigorúbb ellenőrzését javasolta. A tervek között szerepelt a magánorvosok bevételeinek adatvezérelt ellenőrzése, az állami kórházak szabad kapacitásainak bérbeadása, valamint az egyetemi klinikák kapacitásainak akár 15–30 százalékos elkülönítése fizetős szolgáltatásokra. A dokumentumokból az is kiderül, hogy a minisztérium és a tanácsadó cég a magánegészségügy fejlődését jelentős részben az állami ellátórendszer hiányosságaival magyarázta.
Magyar Péter a Seszták-ügyről beszél a parlamentben
Magyar Péter a Seszták-üggyel kapcsolatban az ellentmondásos Fidesz-KDNP kommunikációt emeli ki. Az ügy hátteráről itt írtunk bővebben:
Olyan vagyon halmozódott fel a NER-közeli elitnél, amilyenre még alig volt példa Magyarországon
Több mint hatvan, a HVG által a NER-hez sorolt vállalkozás került be a 2025-ös rangsorba, amely az 500 legnyereségesebb magyarországi céget sorolja fel, az árbevételi toplistán viszont csak 37 ilyen társaság szerepel. A lap által részletesen vizsgált 49 cég adózott nyeresége egy év alatt 13 százalékkal, 733 milliárd forintra nőtt, tulajdonosaik pedig mintegy 125 milliárd forint osztalékot kaptak. A legtöbb listázott vállalkozás Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik, a vállalkozóra jutó osztalék az autópálya-koncessziós cégek nélkül is meghaladta a 40 milliárd forintot. Kiemelkedő profitot ért el a Szíjj László tulajdonában lévő Duna Aszfalt és a Mészáros M1 Útépítő is, miközben a 49 cég eredménytartaléka már mintegy 1200 milliárd forintra emelkedett.
Váratlan bejelentés érkezett az Európai Parlamentből: pont kerülhet a Magyarországot érintő eljárás végére
Több jelentős jogállamisági reformot is sikeresen végrehajtott a tavaszi választások óta felállt új magyar kormány, de a 7. cikk szerinti eljárás decemberben várható lezárásához további lépésekre lesz szükség. Tineke Strik, az eljárás európai parlamenti jelentéstevője szerint a korrupcióellenes és médiaügyi intézkedések biztatóak, ám a kisebbségeket érintő diszkriminatív szabályok, a menekültügyi rendszer és az igazságszolgáltatás függetlensége terén még maradtak orvosolandó hiányosságok – jelentette a Telex.
9 órakor folytatódik a költségvetés általános vitája
Kedden már korán reggel napirend előtti felszólalásokkal kezdődött az parlament ülése, majd várhatóan 9 óra felé folytatódik a 2027-es költségvetés általános vitája, amely a nap egyetlen tervezett napirendi pontja. A javaslat 47 587,6 milliárd forintos kiadással, 42 484,9 milliárdos bevétellel és 4,9 százalékos GDP-arányos államháztartási hiánycéllal számol, 2,4 százalékos gazdasági növekedés és 3 százalékos infláció mellett. Az általános vitát a tervek szerint szerdán zárják le, a képviselői módosító indítványokat november 19-én, csütörtökön 16 óráig lehet benyújtani.
Tisza-kormány: folytatódik a költségvetés vitája
A mai nap a költségvetés vitájával kezdődik. Tegnap pedig zajlott az elszámoltatás, a költségvetési vita és eközben az ország számos területén fontos intézkedéseket hoznak:
- Megvan a névsor, tizennégyen maradtak versenyben a közmédia vezetéséért
- Fordulat az aranykonvoj-ügyben, felülbírálták az ügyészség döntését
- ÁSZ: megalapozott a költségvetés
- Tiltást vezet be a Tisza-kormány a magyar határon: nem lehet többé titokban nagy mennyiségű készpénzt rejtegetni
- Jön az ország legnagyobb szülői értekezlete
- Zajlik az állami médiaszerv korábbi költéseinek átvilágítása
- Reagált az NVVH elnöke Orbán Viktor szavaira: kiderült, mi a vagyonvisszaszerzés valódi célja
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
24.hu: kiengedték a börtönből Seszták Miklós egyik legfőbb bizalmasát
Szabadlábon védekezhet a vesztegetéssel gyanúsított volt fejlesztési miniszter, Seszták Miklós egyik legfőbb bizalmasaként ismert Mikucza Tamás - értesült a 24.hu. Miközben a kisvárdai vállalkozó elhagyhatta a börtönt, a politikus másik, pénzfutárként azonosított embere, Kruppa Zsolt továbbra is letartóztatásban van. Magának a volt tárcavezetőnek a fogvatartását nemrég meghosszabbították a feltételezett, milliárdos nagyságrendű elrejtett készpénz miatt.
Megjött az Európai Bizottság ítélete Magyarországról: kellemetlen meglepetés jöhet a 2028-as deficitben
A gazdaság viszont tényleg beindulhat.
Friss előrejelzés érkezett: veszélyes magasságba emelkedik az európai országok adóssága
A gazdaság viszont a következő években is stabil marad.
Magyar Péter reagált a Kárpátalját ért orosz támadásra
Részleteket közölt a csapásról.
Összeütközött két vonat Prágában, több mint 30-an megsérültek
A súlyosabb sérültek száma tíz alatt van.
Megszólalt a helyettes államtitkár: Átfogó munkaügyi változtatásokra van szükség a demográfiai válság ellensúlyozására
A bértranszparencia részletes szabályait is hamarosan megismerhetjük.
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Komoly engedményt kapott az EU legerősebb gazdasága is.
Szétbombázták az oroszok Kárpátalját - Megszólalt a Tisza-kormány, Orbán Anita reagált a fejleményekre
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