A tárca közlése szerint eddig 1171 lakóközösségnek ítéltek meg összesen 9,1 milliárd forintot, ezekben a társasházakban már megkezdődött a kivitelezés. A további 257 pályázat is megfelelt a szakmai feltételeknek, de a korábbi keretből már nem jutott rájuk pénz. A bővítéssel a program összesen 1428 lakóközösséget és mintegy 180 ezer lakót érinthet. Az új támogatói döntésekről és a következő lépésekről a Nemzeti Energetikai Ügynökség Zrt. honlapján tájékoztatják majd a pályázókat.
A lakók számára két ponton hozhat változást a beruházás:
- a termosztatikus szeleppel szobánként szabályozhatják a fűtést,
- a radiátorokra szerelt költségmegosztók adatai pedig abban segítenek, hogy az épület fűtési költségének egy részét a radiátorok használata alapján osszák el a lakások között.
Így aki visszaveszi a fűtést, annak kisebb rész juthat a közös számlából.
A pályázat a szelepek, a távolról leolvasható költségmegosztók és az adatgyűjtő rendszerek beszerzését, valamint szakszerű felszerelését is teljes egészében finanszírozza.
A minisztérium szerint a 2027-ben induló Wekerle+ energetikai felújítási programban a társasházak távhőcsatlakozásra, radiátorszelepekre és költségmegosztókra is fordíthatják majd a támogatást. A finanszírozás feltételei azonban eltérnek a mostani pályázatétól: a novemberben megjelent kormányhatározat a Wekerle panel- és társasházi programjában 30–50 százalékban határozta meg a vissza nem térítendő támogatás arányát.
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