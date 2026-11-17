A korábban forráshiány miatt kimaradt 257 lakóközösség is támogatást kaphat fűtésének korszerűsítésére. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium 2,6 milliárd forinttal, 11,7 milliárdra emeli a társasházi távhőpályázat keretét. Így minden érvényesen pályázó lakóközösség önerő nélkül szereltethet fel költségmegosztókat és szabályozható radiátorszelepeket.

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A tárca közlése szerint eddig 1171 lakóközösségnek ítéltek meg összesen 9,1 milliárd forintot, ezekben a társasházakban már megkezdődött a kivitelezés. A további 257 pályázat is megfelelt a szakmai feltételeknek, de a korábbi keretből már nem jutott rájuk pénz. A bővítéssel a program összesen 1428 lakóközösséget és mintegy 180 ezer lakót érinthet. Az új támogatói döntésekről és a következő lépésekről a Nemzeti Energetikai Ügynökség Zrt. honlapján tájékoztatják majd a pályázókat.

A lakók számára két ponton hozhat változást a beruházás:

a termosztatikus szeleppel szobánként szabályozhatják a fűtést,

a radiátorokra szerelt költségmegosztók adatai pedig abban segítenek, hogy az épület fűtési költségének egy részét a radiátorok használata alapján osszák el a lakások között.

Így aki visszaveszi a fűtést, annak kisebb rész juthat a közös számlából.

A pályázat a szelepek, a távolról leolvasható költségmegosztók és az adatgyűjtő rendszerek beszerzését, valamint szakszerű felszerelését is teljes egészében finanszírozza.

A minisztérium szerint a 2027-ben induló Wekerle+ energetikai felújítási programban a társasházak távhőcsatlakozásra, radiátorszelepekre és költségmegosztókra is fordíthatják majd a támogatást. A finanszírozás feltételei azonban eltérnek a mostani pályázatétól: a novemberben megjelent kormányhatározat a Wekerle panel- és társasházi programjában 30–50 százalékban határozta meg a vissza nem térítendő támogatás arányát.

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