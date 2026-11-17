A villamosenergia-rendszerben a termelésnek és a fogyasztásnak folyamatosan egyensúlyban kell lennie. Az eltérések kezeléséhez a MAVIR szabályozható kapacitásokat vesz igénybe, a csatlakozás óta azonban a szükséges kiegyenlítő energia kiválasztása már nem kizárólag hazai, hanem európai szintű optimalizálással történik.

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A szakértők szerint a hosszú felkészülésnek köszönhetően az átállás gördülékenyen zajlott, a piaci szereplők mindennapjai viszont jelentősen megváltoztak. Az automatikus szabályozást kiszolgáló rendszerben négy másodpercenként frissülhet az ajánlatok sorrendje és az ár, miközben a hazai folyamatokat a külföldi ajánlatok és a rendelkezésre álló hálózati kapacitások is közvetlenül alakítják.

Nagyobb piac, de nem feltétlenül alacsonyabb számla

Pesti Márton szerint a csatlakozás első hónapjából még korai lenne tartós árcsökkenésre következtetni. Az ártüskék ugyanakkor várhatóan velünk maradnak: a marginális árazás mellett egy-egy szűkös időszakban az utolsó szükséges ajánlat magas ára meghatározóvá válhat.

Az európai piac elérhetősége ráadásul nem jelent korlátlan importlehetőséget. A határkeresztező vezetékeket a másnapi és a napon belüli kereskedés is használja, a kiegyenlítéshez pedig az ezek után rendelkezésre álló kapacitás vehető igénybe. Ha ez elfogy, a hazai igényeket helyi forrásokból kell kielégíteni.

A beszélgetésben elhangzottak szerint az első hónapban Magyarország összességében inkább importált kiegyenlítő energiát, a szűkös időszakokban viszont éppen a hálózati korlátok miatt alakultak ki hazai ártüskék.

A fogyasztói költségeknél ezért nem elég pusztán az átlagárat figyelni: a szélsőséges kilengések kockázatának is ára van.

A kiegyenlítési kockázatot vállaló szolgáltatóknak azt is be kell árazniuk, hogy rövid idő alatt mekkorát változhatnak az árak. Az olcsóbb beszerzési lehetőség így önmagában még nem jelent automatikusan alacsonyabb végszámlát.

Kézzel már nem lehet versenyben maradni

A rugalmassági piacokon közben a növekvő kínálat is szűkíti a korábbi bevételi lehetőségeket. Pesti Márton szerint a hazai tartalékkapacitás-piacon tapasztalt árak a 2022-es csúcsidőszakhoz képest már a tizedükre estek.

A szereplőknek ezért egyre tudatosabban kell eldönteniük, hogy eszközeiket a másnapi, a napon belüli vagy a kiegyenlítő piacon érdemes hasznosítaniuk. Veszprémi Balázs szerint ezt a komplexitást már nem lehet kézi döntésekkel kezelni: versenyelőnybe azok kerülhetnek, akik időben kiépítették az automatizált kereskedéshez és előrejelzéshez szükséges rendszereket.

Az energiatárolók további lehetőségeket teremtenek, de újabb döntési szempontokat is behoznak. Nemcsak azt kell meghatározni, melyik piacon érdemes megjelenni, hanem azt is, hogy egy későbbi időpontban milyen töltöttséggel álljon rendelkezésre az akkumulátor. A beruházások megtérülését ezért egyre kevésbé lehet egyetlen bevételi forrásra alapozni.

A tárolók ugyanakkor nem helyettesítik az energiatermelést: csak a korábban betárolt áramot tudják később visszaadni.

Az európai összekapcsolás mellett így továbbra is szükség van megfelelő hazai termelőkapacitásra és szabályozható erőművekre.

Hogy milyen szerep juthat ebben a gázerőműveknek, hogyan segíthetik a kisebb szereplőket a digitális platformok, és miért jelenthet előnyt egy egyszerre termelőket és fogyasztókat is kiszolgáló portfólió, az kiderül a teljes epizódból.

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Címlapkép forrása: Portfolio