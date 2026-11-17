A hitelminősítők is megmondják a véleményüket
A hitelminősítők november végi-december eleji felülvizsgálatai során kapunk még visszajelzést a kormányzati lépések megítélésével kapcsolatban - mondja az elnök. Szerinte kedvező beszélgetéseket folytattak a hitelminősítőkkel a monetáris politikával kapcsolatban.
Valaki már kamatot vágott volna
A Tanács két javaslatot tárgyalt, egyet a kamat tartásáról, egyet pedig a kamat csökkentéséről, vagyis a döntés nem volt egyhangú - mondja Varga a Portfolio kérdésére.
Lecserélheti a húszezreseket?
A bankjegycsere folyamatos, vannak olyan bankjegyek, melyek megsérülnek, és ki kell vonni a forgalomból. A jegybank feladata, hogy ezt a munkát elvégezze. Az MNB már korábban is vizsgálta, hogy milyen következményekkel járna a nagy címletű bankjegyek lehetséges cseréje, erről még a nyáron egy levelet küldtem a Pénzügyminisztérium számára. Eddig a kormány nem keresett meg minket ilyennel - mondta Varga Mihály arra a felvetésre, hogy esetleg érdemes lenne lecserélni a húszezer forintos bankjegyeket részben a korrupciós ügyek feltárása miatt.
Nem változtak az inflációs kilátások
A jegybank továbbra is adatvezérelt, a beérkező adatokat a monetáris politikai horizonton mutatkozó hatások fényében értékel - mondja Varga. Hozzáteszi, hogy az inflációs kilátások is a szeptemberi előrejelzésnek megfelelően alakultak, friss prognózissal decemberben jelentkeznek majd.
Maradt a kedvező kockázati megítélés
A bizonytalan külső környezetben a hazai kockázati megítélés a korábbinál kedvezőbb szintje fennmaradt, a hozamok stabilak maradtak. Ehhez hozzájárult a 2027-es költségvetés és a középtávú makropálya bemutatása - teszi hozzá Varga. Kiemeli, hogy a forint továbbra is érdemben erősebb, mint az év elején, illetve regionális összevetésben is volatilis a magyar deviza árfolyama, ami az utóbbi hetekben enyhült.
A gazdasági növekedés is megfelel a várakozásoknak
A hazai GDP 1,5%-kal nőtt a harmadik negyedévben, amihez leginkább az ipar járult hozzá, a szolgáltatások teljesítménye támogatta, míg a mezőgazdaság erőteljesen fékezte. A konjunktúrafolyamatok összhangban vannak az MNB szeptemberi előrejelzésével - mondja az elnök.
Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről
A kedvező hazai kockázati megítélés és inflációs kilátások fennmaradása, illetve a külső környezetet övező bizonytalanság oldódása együttesen növeli a monetáris politika mozgásterét - írja a Magyar Nemzeti Bank a mai kamatdöntésről szóló indoklásban. A jegybank ugyanakkor továbbra is hangsúlyozza, hogy az energiaárak magas szintje és volatilitása, a magas nemzetközi hozamkörnyezet, illetve a külső feltételek bizonytalansága körültekintő és adatvezérelt monetáris politikai megközelítést indokol.
Tovább emelkedhet az infláció
A hazai infláció 2%-ra emelkedése összhangban van a jegybank előrejelzésével jórészt az üzemanyagárak gyorsuló emelkedése miatt. A külső inflációs nyomás miatt az alacsony hazai áremelkedési ütem jelentős részben a tavaszi forinterősödésnek tulajdonítható. Innen a következő hónapokban várhatóan tovább emelkedik majd az infláció a bejelentett kormányzati intézkedések hatására.
Felemás nemzetközi fejlemények
A globális energiaárak utóbbi hetekben látott csökkenése azt mutathatja, hogy a befektetők kedvező kimenetelt áraznak a közel-keleti háború esetében. A fejlett piaci hozamkörnyezet továbbra is bizonytalan, az amerikai piacon felerősödtek az AI-befektetések megtérülésével kapcsolatos aggodalmak, amivel párhuzamosan a biztonságos befektetések iránti kereslet erősödött, így a historikusan még mindig magas kötvényhozamok átmenetileg mérséklődtek. Ugyanakkor az inflációs kockázatok továbbra is nyomást helyeznek a kötvénypiacra, ezt kulcsfontosságú figyelemmel követni a hazai eszközök kockázati megítélése szempontjából is - mondja az MNB elnöke.
Hozzáteszi, hogy a piacok további kamatemelésre számítanak még az idén az EKB és a Fed esetében is.
Jól fogadta a piac a költségvetést
A Tanács elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett, a külső környezetet övező bizonytalanság mellett a hazai kockázati felár stabil maradt, amihez hozzájárult, hogy a 2027-es költségvetés fogadtatása pozitív volt, illetve a középtávú makropályában megjelent az euró bevezetésére való kormányzati törekvés - kezdi Varga Mihály. Az elnök hozzáteszi, hogy a hazai kedvező kockázati megítélés és a globális bizonytalanság oldódása növeli a jegybank mozgásterét, amit decemberben értékelnek majd.
Döntött az MNB, hamarosan megszólal Varga Mihály
A nyári három kamatvágás után zsinórban már harmadszor nem nyúlt az 5,5%-os alapkamathoz a Monetáris Tanács, illetve a kamatfolyosó két szélén sem módosítottak. A kedvező hazai inflációs kép mellett elsősorban a globális kockázatok, a tartósan magas energiaárak és a nemzetközi jegybankok kamatemelései késztethetik óvatosságra az MNB-t.
Délután három órakor jelenik meg a jegybank szokásos közleménye a döntés hátteréről, illetve sajtótájékoztatót tart Varga Mihály elnök, aki a kilátásokat is szóba hozhatja. Egyelőre vélhetően a kommunikációban is marad az óvatosság és a türelmes hozzáállás.
Címlapkép forrása: Portfolio
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