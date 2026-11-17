A globális energiaárak utóbbi hetekben látott csökkenése azt mutathatja, hogy a befektetők kedvező kimenetelt áraznak a közel-keleti háború esetében. A fejlett piaci hozamkörnyezet továbbra is bizonytalan, az amerikai piacon felerősödtek az AI-befektetések megtérülésével kapcsolatos aggodalmak, amivel párhuzamosan a biztonságos befektetések iránti kereslet erősödött, így a historikusan még mindig magas kötvényhozamok átmenetileg mérséklődtek. Ugyanakkor az inflációs kockázatok továbbra is nyomást helyeznek a kötvénypiacra, ezt kulcsfontosságú figyelemmel követni a hazai eszközök kockázati megítélése szempontjából is - mondja az MNB elnöke.

Hozzáteszi, hogy a piacok további kamatemelésre számítanak még az idén az EKB és a Fed esetében is.