A Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium felsővezetésének elvárása volt, hogy az Orbán Áronhoz köthető cégek kiemelt bánásmódban részesüljenek a magyar külképviseleteken Vietnámban – állítja Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára.

"2023 szeptemberében a vietnámi konzulok azt az ukázt kapták az akkori minisztériumtól, hogy Orbán Áronhoz köthető (vietnámiakkal seftelő) cégek továbbra is kiemelt figyelmet és kezelést kapjanak a Ho Si Minh (HCM) és Hanoi (HOI) városaiban lévő konzulátusokon, és »biztosítsanak soron kívüli ügyfélfogadási időpontokat a munkavállalóik behozatalához szükséges ügyintézéshez«" – írja Velkey György.

Az államtitkár néhány nappal korábban már nyilvánosságra hozott olyan minisztériumi levelezéseket, amelyek Orbán Áron és a külügyi vezetés kapcsolatáról tanúskodnak. Az egyik, 2023 szeptemberében írt levélben Orbán Áron közvetlenül Szijjártó Péternek ajánlott együttműködést, egy másik dokumentum szerint személyes egyeztetést kezdeményezett a minisztérium akkori közigazgatási államtitkárával. Van olyan email is, amely szerint 2016 májusában Szijjártó személyesen fogadta a miniszteri irodájában a miniszterelnök öccsét. Velkey felhívta a figyelmet, hogy az újonnan előkerült irat már nem pusztán a kapcsolattartásról, hanem az Orbán Áronhoz köthető üzleti érdekeltségeknek biztosított kivételezett ügyintézésről szól.

Forrás: Velkey György Facebook-oldala.

Orbán Áront, Orbán Viktor volt miniszterelnök öccsét november 9-én vették őrizetbe, november 11-én pedig a bíróság elrendelte az ő és élettársa letartóztatását. A hatóságok üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítják őt és társait.

A nyomozás szerint a csoport 2022-től legalább száz vietnámi állampolgárnak nyújthatott segítséget az államhatár jogellenes átlépéséhez, anyagi haszonszerzés céljából.

A gyanú szerint a vietnámi állampolgárok magyarországi beutazását különböző képzésekre hivatkozva szervezték meg, miközben a tényleges cél sok esetben a Nyugat-Európába jutás lehetett. Az ügyben befolyással üzérkedés gyanúja is felmerült: a hatóságok szerint Orbán Áron politikai kapcsolataira hivatkozva jogtalan előnyt kérhetett egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozás vezetőjétől.

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