A kutatók kevesebb mint tíz éven belül, már 2035-ben 2,57 milliárd muszlimmal és 2,52 milliárd kereszténnyel számolnak. Mindkét közösség növekszik, de a muszlim népesség gyorsabban, elsősorban a magasabb gyermekszám miatt: 2020–2025-ben a muszlim nők termékenységi mutatója 3,1, a keresztényeké 2,5 volt.

A kereszténység súlypontja közben Afrikába helyeződhet át a Pew Research Center kutatása szerint:

2070-re követőinek 54 százaléka élhet a Szaharától délre, szemben a 2020-as 31 százalékkal.

A Kongói Demokratikus Köztársaság 299 millió kereszténnyel az Egyesült Államokat is megelőzheti. A fiatal népesség és a magasabb születésszám miatt ebben a térségben akkor is jelentősen nőhet a keresztények száma, ha más kontinenseken visszaszorulnak.

Európában és Észak-Amerikában a vallástól való elfordulás is csökkenti a keresztények arányát: a Pew szerint a keresztényként nevelkedők 15 százaléka felnőttként már nem sorolja magát ide. Többségük semmilyen valláshoz nem tartozik, és csak kisebb részük választ másik hitet.

Az előrejelzés alapján 2070-re az Egyesült Államokban, Németországban és Svédországban sem lennének többségben a keresztények.

A kutatás a jelenlegi demográfiai folyamatok folytatódását modellezi, figyelembe véve a korösszetételt, a gyermekvállalást, a halálozást, a vallásváltást és a migrációt. Világszerte mintegy 687 millióval nőhet a keresztények száma 2020 és 2070 között, így a népességen belüli arányuk nagyjából változatlan maradhat. Az iszlám várható elsősége tehát a két vallás eltérő növekedési üteméből következne.

Címlapkép: 2026. május 12-én emberek sétálnak vallási szimbólumok mellett Baramullában, Dzsammu és Kasmírban, Indiában. A fotó forrása: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images.