Bár a Federal Reserve (Fed) a legutóbbi ülésén változatlanul hagyta az irányadó kamatot, az amerikai jegybanki döntéshozók szerint egyre nagyobb az esély arra, hogy a közeljövőben határozottabb lépésekre lesz szükség az infláció megfékezése érdekében. A szerdán közzétett jegyzőkönyvből kiderül, hogy a testület szinte minden tagja további kamatemelésekkel számol, amennyiben a gazdasági folyamatok a várakozásaiknak megfelelően alakulnak – írja a Reuters.

Az október végi kétnapos tanácskozás dokumentumai szerint több jegybankár is attól tart, hogy a drágulás a vártnál tartósabbnak bizonyul, ami a jelenleg tervezettnél szigorúbb monetáris politikát tehet szükségessé.

Néhányan odáig mentek, hogy a kedvezőtlen inflációs adatok esetén akár egy 50 bázispontos kamatemelést is indokoltnak tartanának.

Különösen fontos fejlemény, hogy a feltétel azóta gyakorlatilag teljesült is, hiszen a legfrissebb statisztikák a vártnál gyorsabb áremelkedést mutattak.

A testület végül a 3,75 és 4,00 százalék közötti kamatsáv fenntartása mellett döntött, ám a szavazás sokak számára nem volt egyértelmű.

A kamat szinten tartását támogatók közül többen is jelezték, hogy csak hajszálon múlt a döntésük, egyúttal hangsúlyozták, hogy a kamatstop semmiképpen sem jelenti a 2 százalékos inflációs cél feladását.

A szavazáson végül csak Lisa Cook kormányzó és Beth Hammack, a clevelandi Fed elnöke voksolt a többséggel szemben, ők már ekkor egy 25 bázispontos emelést szerettek volna.

A jegybankon belül egyre erősebb az a meggyőződés, hogy az áremelkedés üteme nem fog magától a kívánt szintre lassulni. Az éves infláció jelenleg meghaladja a 3 százalékot, és az elmúlt hónapokban alig mutatott javulást. Ezzel szemben a Trump-kormányzat azzal érvel, hogy a magasabb infláció csupán átmeneti jelenség, amelyet a jegybanknak figyelmen kívül kellene hagynia.

Az ülés óta beérkezett, vártnál magasabb inflációs adatok miatt a piaci szereplők már arra számítanak, hogy a Fed a december 8–9-i ülésén 25 bázisponttal emeli az irányadó rátát. A következő tanácskozáson azonban ennél jóval élesebb vita is kialakulhat egy nagyobb mértékű szigorításról, vagy legalábbis a jövőbeli kamatpályát kijelölő, határozottabb jegybanki iránymutatásról. Utóbbi szükségességére Christopher Waller kormányzó is felhívta a figyelmet a CNBC-nek adott szerdai nyilatkozatában.

A monetáris politikai kérdések mellett az októberi ülésen a mesterséges intelligencia gazdasági hatásairól is részletesebb egyeztetés kezdődött. A döntéshozók egyaránt megvitatták a technológiába történő túlzott tőkebeáramlás kockázatait, valamint a termelékenység növekedésében rejlő lehetséges előnyöket.

Forrás: Reuters

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