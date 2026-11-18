Az űripar egyik legnagyobb belépési korlátja, hogy a megrendelők már bizonyított eszközöket keresnek – mutatott rá Szabó András, az iData Kft. társalapítója a Portfolio Deep Tech 2026 konferencia egyik panelbeszélgetésén, ahol a magyar űripari szereplők kilátásai voltak középpontban.

Az érvényesüléshez vezető út természetesen rögös. Az első küldetéshez ezért olyan partnerre van szükség, amely vállalja a még repülési referenciával nem rendelkező magyar technológia kipróbálásának kockázatát, megnyitva az utat a későbbi megrendelések előtt.

A szakember összességében úgy véli, idehaza is rengeteg tehetséges ember van, és erre lehet építeni, miközben a magyar mérnöki gondolkodás egyik előnyének azt nevezte, hogy egyszerre képes a szigorú követelményekhez alkalmazkodni és szokatlan megoldásokat keresni.

"A szabálykövető nyugati és a rugalmasabb, leleményesebb keleti hozzáállás sajátos elegye különösen értékes lehet a bürokráciával erősen terhelt űriparban.

Ez segíthet gyorsabban dolgozni, felismerni az alternatív megoldási lehetőségeket, miközben a fejlesztések megfelelnek az elvárásoknak

− jegyezte meg. A hazai tehetség tehát adott, a kérdés az, hogyan lehet ezt tudatos vállalatépítéssel és hosszú távú fejlesztésekkel piacképes technológiává alakítani.

Pruzsinszki Bence, a Portfolio Csoport elemzője (moderátor), Pacher Tibor, a Puli Space Technologies alapítója, Pfaff Norbert, a BME Suborbitals elnöke, Szabó András, az iData Kft. társalapítója (jobbról balra)

Szabó az űripart egy egyelőre sok kézi munkával működő, kézműves jellegű ágazatként írta le, amelyben előnnyé válhat a saját alkatrészgyártás. Hangsúlyozta ugyanakkor:

önmagában a pénz nem garantál sikert, ahhoz a szakértelemnek, a vállalati kultúrának és az irányításnak is kiváló szintet kell megütnie.

Nem lehet megkerülni a nemzetközi partnereket

Pacher Tibor, a Puli Space Technologies alapítója szerint stabil beszállítói képességekre és bizonyos területeken önállóan is használható tudásra van szükség. A stratégiai autonómia nem feltétlenül teljes önellátást jelent:

Magyarország számára az indításokat és a célba juttatást biztosító külföldi partnerek nélkülözhetetlenek.

A holdi küldetéseknél ezt egy „fuvaros” példájával érzékeltette. A partner megépíti a leszállóegységet, megszervezi a rakétás indítást és a kommunikációt, miközben a magyar vállalkozás a saját műszerére koncentrálhat.

Mi enélkül nem tudnánk sehova eljutni

– fogalmazott. A kapcsolatrendszer tehát nem kiegészítő lehetőség, hanem a működés alapfeltétele.

Pacher a társadalmi elfogadottságot is fontosnak nevezte. Szerinte sokan nem kapcsolják össze a hétköznapi szolgáltatásokat, például a műholdas navigációt az űrtevékenységgel. Kapu Tibor repülése ezért az ismertségen túl a pályaválasztásban is segíthet: már az is értékes eredmény, ha néhány fiatal emiatt választ mérnöki, informatikai vagy fizikusi pályát.

A rakétaversenyen sem csak a technika számít

Pfaff Norbert, a BME Suborbitals elnöke elsősorban a speciális tudás megszerzését emelte ki. A külföldi egyetemi rakétacsapatok között több olyan is van, amely évtizedekkel korábban alakult, és értékes tapasztalatokat oszthat meg a magyar hallgatókkal. Ezeket azonban itthon is működő fejlesztésekké kell alakítani. Az együttműködés alapvetéssé vált.

A mintegy 130 fős csapat az egyetemen belül évente több mint 100–150 jelentkezőt vonz. Pfaff szerint az űripar növekvő ismertsége a fiatalok megszólítását és a vállalati együttműködések kialakítását egyaránt megkönnyíti.

A nemzetközi rakétaversenyeken elért eredmények mögött nem kizárólag műszaki teljesítmény áll: a csapat a szervezettséget értékelő kategóriában is kiemelkedően szerepel.

A hazai lehetőségeket pedig kisebb, jól körülhatárolt termékekben látja, amelyekkel magyar fejlesztők jövőbeli magánűrállomások vagy holdbázisok beszállítóivá válhatnak.

További témák a beszélgetésből:

Az amerikai űripar vezető szerepe.

A magyar mérnöki kreativitás és a követelményekhez való alkalmazkodás.

A szilárd hajtóművek fejlesztésében szerzett tapasztalatok.

Az ismeretterjesztő előadások szerepe az utánpótlás biztosításában.

Címlapkép forrása: Portfolio