Az űripar egyik legnagyobb belépési korlátja, hogy a megrendelők már bizonyított eszközöket keresnek – mutatott rá Szabó András, az iData Kft. társalapítója a Portfolio Deep Tech 2026 konferencia egyik panelbeszélgetésén, ahol a magyar űripari szereplők kilátásai voltak középpontban.
Az érvényesüléshez vezető út természetesen rögös. Az első küldetéshez ezért olyan partnerre van szükség, amely vállalja a még repülési referenciával nem rendelkező magyar technológia kipróbálásának kockázatát, megnyitva az utat a későbbi megrendelések előtt.
A szakember összességében úgy véli, idehaza is rengeteg tehetséges ember van, és erre lehet építeni, miközben a magyar mérnöki gondolkodás egyik előnyének azt nevezte, hogy egyszerre képes a szigorú követelményekhez alkalmazkodni és szokatlan megoldásokat keresni.
"A szabálykövető nyugati és a rugalmasabb, leleményesebb keleti hozzáállás sajátos elegye különösen értékes lehet a bürokráciával erősen terhelt űriparban.
Ez segíthet gyorsabban dolgozni, felismerni az alternatív megoldási lehetőségeket, miközben a fejlesztések megfelelnek az elvárásoknak
− jegyezte meg. A hazai tehetség tehát adott, a kérdés az, hogyan lehet ezt tudatos vállalatépítéssel és hosszú távú fejlesztésekkel piacképes technológiává alakítani.
Szabó az űripart egy egyelőre sok kézi munkával működő, kézműves jellegű ágazatként írta le, amelyben előnnyé válhat a saját alkatrészgyártás. Hangsúlyozta ugyanakkor:
önmagában a pénz nem garantál sikert, ahhoz a szakértelemnek, a vállalati kultúrának és az irányításnak is kiváló szintet kell megütnie.
Nem lehet megkerülni a nemzetközi partnereket
Pacher Tibor, a Puli Space Technologies alapítója szerint stabil beszállítói képességekre és bizonyos területeken önállóan is használható tudásra van szükség. A stratégiai autonómia nem feltétlenül teljes önellátást jelent:
Magyarország számára az indításokat és a célba juttatást biztosító külföldi partnerek nélkülözhetetlenek.
A holdi küldetéseknél ezt egy „fuvaros” példájával érzékeltette. A partner megépíti a leszállóegységet, megszervezi a rakétás indítást és a kommunikációt, miközben a magyar vállalkozás a saját műszerére koncentrálhat.
Mi enélkül nem tudnánk sehova eljutni
– fogalmazott. A kapcsolatrendszer tehát nem kiegészítő lehetőség, hanem a működés alapfeltétele.
Pacher a társadalmi elfogadottságot is fontosnak nevezte. Szerinte sokan nem kapcsolják össze a hétköznapi szolgáltatásokat, például a műholdas navigációt az űrtevékenységgel. Kapu Tibor repülése ezért az ismertségen túl a pályaválasztásban is segíthet: már az is értékes eredmény, ha néhány fiatal emiatt választ mérnöki, informatikai vagy fizikusi pályát.
A rakétaversenyen sem csak a technika számít
Pfaff Norbert, a BME Suborbitals elnöke elsősorban a speciális tudás megszerzését emelte ki. A külföldi egyetemi rakétacsapatok között több olyan is van, amely évtizedekkel korábban alakult, és értékes tapasztalatokat oszthat meg a magyar hallgatókkal. Ezeket azonban itthon is működő fejlesztésekké kell alakítani. Az együttműködés alapvetéssé vált.
A mintegy 130 fős csapat az egyetemen belül évente több mint 100–150 jelentkezőt vonz. Pfaff szerint az űripar növekvő ismertsége a fiatalok megszólítását és a vállalati együttműködések kialakítását egyaránt megkönnyíti.
A nemzetközi rakétaversenyeken elért eredmények mögött nem kizárólag műszaki teljesítmény áll: a csapat a szervezettséget értékelő kategóriában is kiemelkedően szerepel.
A hazai lehetőségeket pedig kisebb, jól körülhatárolt termékekben látja, amelyekkel magyar fejlesztők jövőbeli magánűrállomások vagy holdbázisok beszállítóivá válhatnak.
További témák a beszélgetésből:
- Az amerikai űripar vezető szerepe.
- A magyar mérnöki kreativitás és a követelményekhez való alkalmazkodás.
- A szilárd hajtóművek fejlesztésében szerzett tapasztalatok.
- Az ismeretterjesztő előadások szerepe az utánpótlás biztosításában.
Címlapkép forrása: Portfolio
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