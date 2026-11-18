A Nemzetközi Rakodómunkás és Raktári Szakszervezet (ILWU) 26-os helyi szervezete és a munkaadókat képviselő Csendes-óceáni Tengerészeti Szövetség (PMA) legutóbb november 7-én állapodott meg a szerződés ideiglenes meghosszabbításáról. A felek ugyan folytatták az egyeztetéseket, ám a tárgyalások kedden eredménytelenül zárultak.

A munkaadói szövetség közleménye szerint a szakszervezet szinte semmilyen nyitottságot nem mutatott a javaslataikra.

Az érdekképviselet jelezte, hogy nem hajlandó tovább hosszabbítani a megállapodást, amely így november 21-én, szombaton, közvetlenül éjfél után lejár. A mintegy 250 biztonsági őrt képviselő helyi szervezet még a múlt hónapban szavazta meg a sztrájk lehetőségét, miután a korábbi kollektív szerződésük 2025 júliusában érvényét vesztette. Bár az egyeztetéseket a Szövetségi Közvetítő és Békéltető Szolgálat is segítette, a felek álláspontja nem közeledett egymáshoz, a szakszervezet pedig egyelőre nem reagált a sajtó megkereséseire.

A munkaadói oldal ismételten figyelmeztetett arra, hogy egy esetleges munkabeszüntetés hatása messze túlmutathat a biztonsági szolgálaton. A várakozások szerint ugyanis a szakszervezethez tartozó dokkmunkások és tengerészeti adminisztrátorok szolidaritást vállalnak majd a biztonsági őrökkel, és szintén beszüntetik a munkát, annak ellenére, hogy nekik külön kollektív szerződésük van, és nem érintettek közvetlenül a mostani vitában.

A PMA számításai szerint az érintett terminálokon kialakuló fennakadások a Long Beach-i kikötő áruforgalmának mintegy 85 százalékát, a Los Angeles-i kikötőének pedig a harmadát béníthatják meg.

A két szomszédos létesítmény a múlt hónapban rekordszintű forgalmat bonyolított le, együttesen pedig az Egyesült Államok tengeri konténeres áruforgalmának nagyjából egyharmadáért felelnek.

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