Hivatalos panaszt tett a Magyar Nemzeti Médiaszövetség elnöksége a Független Közmédia Testületnél, mert kifogásolja, hogy a közmédia vezérigazgatójelöltjeinek november 19-20-i meghallgatásait élőben közvetítik. A szövetség szerint a később sorra kerülő pályázók előre megismerhetik a kérdéseket és vetélytársaik válaszait, ezért a sorsolás egyes jelölteket előnyös helyzetbe hoz. Nyílt levelükben azt kérik, hogy a testület minden meghallgatás teljes, vágatlan felvételét egyszerre, az utolsó meghallgatás után hozza nyilvánosságra. A Független Közmédia Testület szerint viszont az élő közvetítést a médiatörvény írja elő. Hozzátették, hogy az esélyegyenlőséget sorsolással és a pályázatokra épülő egyedi kérdésekkel biztosítják.

Budapest, 2026. november 18., szerda (MTI) - Nyílt levélben tett hivatalos panaszt a Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ) elnöksége a Független Közmédia Testületnél a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatójelöltjeinek november 19-20-i meghallgatásai élő közvetítésének rendje miatt.

Az MTI-nek szerda este eljuttatott nyílt levélben felszólítják a testületet, hogy

az első meghallgatás megkezdése előtt módosítsa a közvetítés rendjét, és valamennyi meghallgatás teljes, vágatlan kép- és hangfelvételét az utolsó meghallgatás befejezését követően, egyidejűleg hozza nyilvánosságra.

Kiemelték, az élő közvetítés a meghallgatási sorrendet a felkészülés feltételeit meghatározó tényezővé teszi. A később sorra kerülő pályázók előre megismerhetik a testület kérdéseit, visszakérdezéseit, láthatják, mely témákra helyeznek súlyt a tagok, és tanulhatnak abból, hogyan válaszoltak a korábbi jelöltek. Az elhangzott szakmai javaslatok ismeretében átdolgozhatják saját előadásukat, átvehetnek ötleteket, vagy reagálhatnak más pályázók elképzeléseire. A két napra elosztott meghallgatások esetében a második napon szereplőknek erre akár egy teljes este is rendelkezésükre állhat.

A sorrend kisorsolása azt dönti el, hogy ki kerül ebbe az előnyösebb helyzetbe, és az azonos időkeret pedig csak a testület előtt eltöltött időt teszi egyenlővé.

A szövetség szerint ilyen feltételek mellett a szóbeli fordulóban nem biztosítható a pályázók esélyegyenlősége.

Szerintük a közmédia vezetőjének kiválasztása közérdekű ügy, ezért a nyilvánosságnak hozzá kell férnie a teljes meghallgatásokhoz. Az MNMSZ álláspontja szerint a felvételek teljes, vágatlan és egyidejű közzététele az utolsó meghallgatás lezárása után az egyetlen olyan megoldás, amely a nyilvánosságot és a pályázók tisztességes versenyét egyaránt biztosítja.

Ha a testület a döntős pályázókat ismét meghallgatja, kérik, hogy e forduló felvételei is az utolsó meghallgatás befejezését követően, együtt kerüljenek nyilvánosságra – olvasható az MNMSZ levelében.

A Független Közmédia Testület keddi közleménye szerint az élő közvetítés a testület törvényi kötelezettsége. "A médiatörvény előírja, hogy +a meghallgatást a Testület honlapján közvetíti+, a közvetítés pedig a szó általános jelentése szerint élő adást jelent" - írták.

A közlemény szerint a testület megvizsgálta, lebonyolíthatók-e a meghallgatások egy napon, a pályázók elkülönítésével, ezt azonban a pályázók magas száma nem teszi lehetővé. "A törvényi kötelezettség teljesítése mellett a testület ezért más eszközökkel biztosítja az esélyegyenlőséget. A meghallgatások sorrendjét sorsolással határozta meg, és minden pályázónak a saját pályázatára épülő, egyedi kérdéseket tesz fel, így a korábbi meghallgatások követése senkinek sem jelent előnyt" - hangsúlyozták, kiemelve, hogy a testület nem egy előre meghatározott elképzelést keres, hanem nyitott minden szakmailag megalapozott koncepcióra.

"Az értékelést az előre közzétett pontozási szempontok mellett a jelölt prezentációja, a tartalom hitelessége, a részletkérdésekre adott válaszok és az összbenyomás határozzák meg" - áll a Független Közmédia Testület keddi közleményében.

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