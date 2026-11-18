Gyakori tévhit a munkáltatók körében, hogy ha a munkatársak nem hagyják el a céget, akkor feltétlenül jól is érzik magukat. A Portfolio HR (R)EVOLUTION 2026 előadói azonban rávilágítottak az ellentmondás gyökerére: az alacsony fluktuáció és a valódi munkavállalói elköteleződés nem mindig jár kéz a kézben.
Hasonlóan árnyalt a kép a generációs konfliktusok esetében is, mivel a felszínen életkori különbségekből fakadónak tűnő viták mögött sokszor egészen más jellegű munkahelyi feszültségek vagy kommunikációs elakadások állnak.
A nyílt kommunikációval indul minden
A stabil és elkötelezett csapat kialakításának egyik alapköve a nyílt kommunikáció. Král Éva vállalati katalizátor hangsúlyozta, hogy a bértranszparencia kulcsszerepet játszik a munkavállalói bizalom felépítésében és fenntartásában.
Az egyértelmű és átlátható javadalmazási rendszer ugyanis jelentősen hozzájárul a belső feszültségek csökkentéséhez.
A többgenerációs munkahelyek sajátos megtartási és integrációs kérdéseit Mézes-Lendvai Dorottya, a Coreheed Consulting generációs együttműködés-fejlesztője, valamint Bereczki Enikő, a Mentor-Szanator Kft. generációkutatója járta körbe.
A szakemberek rámutattak, hogy a különböző korosztályok sikeres és hatékony közös munkájához a sztereotípiák lebontására, valamint a kölcsönös megértésre épülő, tudatos vállalati stratégiára van szükség.
Bereczki Enikő többek között a kötetlen beszélgetésekre fordított idő, a közös célok és az egyenrangú együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Véleménye szerint emellett a generációs sajátosságokat az élethelyzettől is érdemes megkülönböztetni: más foglalkoztat egy pályakezdőt, és más egy nyugdíj előtt álló kollégát.
Mézes-Lendvai Dorottya az AI természetes használatát és az autonómia iránti igényt emelte ki lehetséges irányként. A felkészüléshez azonban már most is jó alapot adhat,
ha a munkáltatók megtanulnak nyitottan, előítéletek nélkül együttműködni a fiatalokkal.
Címlapkép forrása: Portfolio
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