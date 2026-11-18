Előzetes együttműködési megállapodást kötött a 4iG és az amerikai Sentinel Midstream az adriai régió energiainfrastruktúrájának fejlesztésére és a közös befektetési lehetőségek felkutatására – tudatta közleményében a magyar vállalatcsoport.

A dokumentumot Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója és Jeff Ballard, a Sentinel Midstream vezérigazgatója írta alá november 18-án Varsóban, a Transzatlanti Energiaügyi Együttműködési Partnerség (P-TEC) miniszteri találkozóján. A partnerség célja olyan beruházások előkészítése az adriai térségben, amelyek

megkönnyítik az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) és más folyékony szénhidrogének eljuttatását a régióba,

diverzifikálva ezzel Közép-Kelet-Európa és a Nyugat-Balkán energiaellátását.

A múlt heti egyesült államokbeli tárgyalásokat követő megállapodás három fő területre terjed ki.

A felek közösen keresik a befektetési lehetőségeket a térség energiaszektorában,

új, zöldmezős infrastrukturális és energiatermelési projekteket készítenek elő a szénhidrogének és az LNG tárolására, illetve szállítására,

emellett megvizsgálják a kereskedelmi együttműködés feltételeit is.

Az egyes beruházások tényleges megvalósítása a további tárgyalásoktól, az üzleti átvilágításoktól és a hatósági engedélyektől függ.

Jászai Gellért a megállapodás kapcsán elmondta, hogy a 4iG az augusztusban alapított új üzletágán keresztül az energetikára is kiterjeszti tengerentúli kapcsolatait, a közös projektekhez pedig a nyugat-balkáni piacismeretét és kapcsolatrendszerét biztosítja. Jeff Ballard közölte, hogy az amerikai vállalat a nagyszabású energetikai rendszerek kiépítésében és üzemeltetésében szerzett tapasztalatával vesz részt a munkában, új szállítási útvonalakat nyitva az amerikai energiahordozók számára a térség növekvő energiaigényének kiszolgálására.